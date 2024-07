El ex mandatario, quien reclamó por la coparticipación porteña y ahora se encuentra de viaje en Madrid, participará de la ceremonia en Tucumán

El titular del PRO, Mauricio Macri, será el único ex presidente que estará en la ceremonia de firma del Pacto de Mayo, junto a Javier Milei, el próximo lunes en Tucumán.

Pese a las recientes tensiones y reclamos a Milei por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, el ex mandatario, quien ahora está en Madrid, participará de la ceremonia en Tucumán.Las invitaciones a asistir a la ceremonia abarcan también a legisladores, referentes sindicales, empresarios y los integrantes de la Corte Suprema.

Sin embargo, a la CGT hasta el momento de publicar este artículo no había llegado ninguna invitación.

Este lunes por la noche en Tucumán, luego de entonar las estrofas del himno nacional, los gobernadores presentes y el Presidente imprimarán su firma en el acta que consta de 10 puntos y obtendrán una fotografía de unidad en el marco de la ceremonia.

¿Qué expresidentes y gobernadores asistirán al Pacto de Mayo?

El Gobierno nacional cursó invitaciones a los antecesores con vida de Milei, pero Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Eduardo Duhalde agradecieron el gesto pero confirmaron que no participarán. Incluso se notificó a María Estela Martínez de Perón, quien tiene 93 años (reside desde 1981 en Madrid y no visita la Argentina desde 1994) y tampoco asistirá.

En la Casa Rosada aseguran que al menos 18 gobernadores, entre los que incluyen al jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, serán quienes firmen el demorado Pacto de Mayo, en el marco de la vigilia que tendrá lugar el próximo 8 de julio en la Casa Histórica de la Provincia de Tucumán.

Fuentes oficiales afirmaron que el mandatario Gerardo Zamora (Santiago del Estero) comprometió su presencia, pero anticipó que no firmará el acuerdo. En tanto, pusieron en duda la concurrencia de Claudio Vidal (Chubut), por factores climáticos, y Gustavo Valdez (Corrientes) por la gravedad del caso Loan, pero indicaron que "ambos acompañarán" la iniciativa de Milei.

En concordancia con su carácter de organizadora de la actividad que se realizará en Tucumán, donde se firmará el postergado Pacto de Mayo, la hermana del libertario y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó días atrás un encuentro en la Casa Rosada junto a cuatro gobernadores peronistas: Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Martín Llaryora (Córdoba).

Con el peronismo con una fractura visible en cuanto a su posicionamiento respecto del Ejecutivo nacional, el gobernador catamarqueño salió a diferenciarse y marcó posición a través de los medios. "Vamos a estar para acompañar este proceso. Tenemos que estar todos juntos", indicó Jalil.

En tanto, el mandatario bonaerense Axel Kicillof también recibió la invitación del libertario, pero decidió no ser de la partida. "No es un pacto, es una imposición y nos hubiera encantado que nos convoquen a debatir, cosa que no pasó", argumentaron a iProfesional desde su entorno.

Desde el Ejecutivo pampeano indicaron que el gobernador Sergio Ziliotto tampoco será de la partida. "Nosotros solo recibimos la invitación a un acto. No sabemos de qué se trata el pacto, salvo por lo que comentan los diarios. El famoso pacto de mayo se firma en julio y no conocemos", ironizaron ante la consulta de este medio.

Los mismos pasos seguirán el mandatario fueguino Gustavo Melella y el formoseño Gildo Insfrán. También anticiparon su ausencia los exmandatarios Cristina Kirchner, Eduardo Duhalde y Alberto Fernández. Desde el entorno de la expresidenta detallaron a este portal que "recibió la invitación y fue respondida, agradeciendo la misma e informando que no concurrirá".

La vicepresidenta Victoria Villarruel viajará a Tucumán, pero no hará uso de la palabra.

Las invitaciones, que fueron cursadas una semana antes de la fecha prevista para la actividad, llevan la firma de Milei y una cita del poeta Esteban Echeverría que habla acerca de que "las glorias colectivas de la revolución son aquellas conquistadas por el heroico esfuerzo de la Nación en la Guerra de la Independencia y por los patriotas de mayo y julio: todas ellas son santas y legítimas".

Los 10 puntos del Pacto de Mayo