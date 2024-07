A poco más de una semana de que se sancionó la Ley de Bases, el presidente Javier Milei se prepara para rubricar junto a los gobernadores el dilatado Pacto de Mayo en la provincia de Tucumán y así poner en marcha "la segunda etapa política" del Gobierno libertario, que incluirá "más reformas" y "una nueva manera de vincularse con la oposición".

"Se termina una primera etapa de conversaciones y se inicia un camino en busca de más libertad junto a aquellos que acompañen. Va a ser un acuerdo histórico y le vamos a dar la épica que se merece. Puede haber sorpresas entre los invitados", subrayó a iProfesional una fuente con acceso directo al despacho presidencial, quien anticipó que aprovechará la "fractura que se empieza a ver en el peronismo".

En cuanto a los 10 puntos a firmar en el Acta de Mayo, fuentes de la Casa Rosada afirmaron a este portal que se trata de un "pacto político" traducido en "un hecho simbólico de peso", ya que el escrito que rubricarán no tendrá validez jurídica. Por tal motivo, el Ejecutivo nacional pondrá en marcha el Consejo de Mayo, cuyo decreto con el que se constituirá ya está redactado, con el propósito de "materializar en leyes los ítems acordados".

Pacto de Mayo: el acuerdo entre "caballeros" que se firmará en Tucumán

Con un discurso que se emitirá por cadena nacional a las cero horas del próximo 9 de julio, Milei inaugurará una nueva etapa de diálogo con los mandatarios provinciales y dejará definitivamente en el pasado aquellos días turbulentos en los que los llamó "traidores" por no acompañar la primera versión de la Ley Bases.

Los preparativos quedaron en manos de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al asesor estrella Santiago Caputo como cerebro principal. Según supo iProfesional, el Gobierno habría descartado la idea inicial de entregarle a los gobernadores la Orden de Mayo, una condecoración creada en diciembre de 1957 y destinada a quienes "con su esfuerzo contribuyen al progreso, al bienestar, a la cultura y al buen entendimiento y solidaridad internacionales en la República Argentina".

Fuentes oficiales detallaron que el Presidente tiene previsto arribar a Tucumán entre las 22.30 y las 23, desde donde se trasladará en helicóptero hasta un helipuerto que se encuentra a cuadras de la Casa Histórica. Luego de cantar el Himno Nacional, los presentes firmarán el Acta de Mayo y luego hablará Milei en cadena nacional. En tanto, está previsto que el jefe de Estado emprenda el regreso hacia la Ciudad de Buenos Aires entre la 1.30 y las 2 de la madrugada.

Finalmente serán 18 los gobernadores que acompañen a Javier Milei en la firma del Pacto de Mayo.

Además del Gabinete nacional, el jefe de Estado estará acompañado por la vicepresidenta, Victoria Villarruel, pero según indicaron a este portal desde su entorno, "no está previsto" que haga uso de la palabra.

"Tenemos una buena expectativa, con ganas de terminar de cerrar procesos y acuerdos. Este acuerdo va a ser un antes y un después en la política argentina. Se va a iniciar un nuevo proceso en el país junto a aquellos que quieren sacar el país adelante. Somos gente de diálogo y consideramos que deberían estar todos los gobernadores que puedan", resumieron a iProfesional fuentes cercanas a la titular del Senado.

El mismo día que se conmemorará el 208° aniversario de la declaración de la Independencia, el Gobierno tiene previsto continuar con las actividades en la Ciudad de Buenos Aires, donde el Presidente y luego se trasladará a la Avenida Libertador para encabezar su primer desfile militar.

Fuentes al tanto de la organización de la actividad indicaron que tendrá una duración estimada de "casi 3 horas, donde estarán presentes veteranos de Malvinas, habrá un show aéreo de aviones militares y circularán tanques de guerra".

Osvaldo Jaldo entregará "medallas, ponchos y mates" a Javier Milei

La gobernación de Tucumán también se encuentra envuelta en los preparativos finales que conlleva el hecho de haber sido elegida por Milei como sede para firmar el Pacto de Mayo. "Habrá un gran operativo de seguridad y se están preparando regalos hechos por artesanos locales", detallaron fuentes al tanto del operativo.

Según pudo confirmar iProfesional, Osvaldo Jaldo mandó a hacer medallas para entregarle a Javier Milei, Victoria Villarruel y los ministros nacionales. "De una cara tendrán la figura de la Casa Histórica y de la otra habrá una frase alusiva", agregaron.

Además, recibirán ponchos de color marrón y rojo con la inscripcion gobernación de Tucumán, los cuales fueron realizados por artesanos locales, sumado a mates que contarán con accesorios de madera y alpaca, los cuales están empequetados y tendrán el escudo de la provincia.

En la previa de la actividad principal, a la que también fueron invitados expresidentes y autoridades del Congreso, el Ejecutivo provincial incluirá en las celebraciones un show de Los Palmeras, previsto para el domingo 7 y del Chaqueño Palavecino, que tendrá lugar el lunes 8.

¿Quiénes son los gobernadores que no firmarán el Pacto de Mayo?

En la Casa Rosada aseguran que al menos 18 gobernadores, entre los que incluyen al jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, serán quienes firmen el demorado Pacto de Mayo, en el marco de la vigilia que tendrá lugar el próximo 8 de julio en la Casa Histórica de la Provincia de Tucumán.

Fuentes oficiales afirmaron que el mandatario Gerardo Zamora (Santiago del Estero) comprometió su presencia, pero anticipó que no firmará el acuerdo. En tanto, pusieron en duda la concurrencia de Claudio Vidal (Chubut), por factores climáticos, y Gustavo Valdez (Corrientes) por la gravedad del caso Loan, pero indicaron que "ambos acompañarán" la iniciativa de Milei.

En concordancia con su carácter de organizadora de la actividad que se realizará en Tucumán, donde se firmará el postergado Pacto de Mayo, la hermana del libertario y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó días atrás un encuentro en la Casa Rosada junto a cuatro gobernadores peronistas: Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Martín Llaryora (Córdoba).

Con el peronismo con una fractura visible en cuanto a su posicionamiento respecto del Ejecutivo nacional, el gobernador catamarqueño salió a diferenciarse y marcó posición a través de los medios. "Vamos a estar para acompañar este proceso. Tenemos que estar todos juntos", indicó Jalil.

En tanto, el mandatario bonaerense Axel Kicillof también recibió la invitación del libertario, pero decidió no ser de la partida. "No es un pacto, es una imposición y nos hubiera encantado que nos convoquen a debatir, cosa que no pasó", argumentaron a iProfesional desde su entorno.

Desde el Ejecutivo pampeano indicaron que el gobernador Sergio Ziliotto tampoco será de la partida. "Nosotros solo recibimos la invitación a un acto. No sabemos de qué se trata el pacto, salvo por lo que comentan los diarios. El famoso pacto de mayo se firma en julio y no conocemos", ironizaron ante la consulta de este medio.

Los mismos pasos seguirán el mandatario fueguino Gustavo Melella y el formoseño Gildo Insfrán. También anticiparon su ausencia los exmandatarios Cristina Kirchner, Eduardo Duhalde y Alberto Fernández. Desde el entorno de la expresidenta detallaron a este portal que "recibió la invitación y fue respondida, agradeciendo la misma e informando que no concurrirá".

Las invitaciones, que fueron cursadas una semana antes de la fecha prevista para la actividad, llevan la firma de Milei y una cita del poeta Esteban Echeverría que habla acerca de que "las glorias colectivas de la revolución son aquellas conquistadas por el heroico esfuerzo de la Nación en la Guerra de la Independencia y por los patriotas de mayo y julio: todas ellas son santas y legítimas".

La vicepresidenta Victoria Villarruel viajará a Tucumán, pero no hará uso de la palabra.

Los 10 puntos del Pacto de Mayo