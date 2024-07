El Gobierno nacional convocó, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que depende del Ministerio de Capital Humano, al triunvirato de la Confederación General del Trabajo (CGT) para una reunión que se realizará el martes próximo a las 13 en la sede de Alem 650 en el contexto de la nueva agenda impulsada para avanzar con la conformación del Consejo de Mayo.

"Este encuentro será a 'agenda abierta', en el marco del anunciado Consejo de Mayo. Apuntará a robustecer las relaciones y el diálogo tripartito entre el sector gremial, empresario y gubernamental", señalaron desde el Gobierno.

Además de la reunión con Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, el Gobierno se reunirá después con empresarios.

"La agenda de Diálogo Social incluirá también otro encuentro con representantes del sector empleador cuya fecha será anunciada próximamente", señalaron desde Capital Humano. El encuentro con los líderes sindicales será el primer paso en la conformación del Consejo de Mayo que ratificó Milei durante su discurso del 9 de Julio en Tucumán.

En la reunión del martes 16 de julio, los temas serán de agenda abierta pero tendrán prioridad el tratamiento de las reformas en lo laboral, previsional e impositivo. El desafío del Gobierno es que no quede como una "mesa" para la foto tal como sucedió durante la administración de Alberto Fernández con el Consejo Económico y Social.

En su discurso en la provincia de Córdoba por el 25 de mayo, Milei aseguró: "No puede haber causa legítima para oponerse a la sagrada tarea de reconstruir la Nación. No hay especulación ni ambición que justifique el empobrecimiento de nuestra Nación. Por eso, quiero anunciar hoy, no sólo que vamos a seguir trabajando para que el acuerdo de Mayo sea una realidad de Argentina, sino que además, el Poder Ejecutivo creará el Consejo de Mayo".

Consejo de Mayo: cómo se conformará

En el Pacto de Mayo firmado, el presidente Javier Milei prepara la convocatoria al Consejo de Mayo mediante un decreto que le dará un mes al Congreso, a los gobernadores, a los empresarios y a los sindicatos para designar a sus representantes en este nuevo órgano, mientras el Ejecutivo ya tiene al suyo en la figura del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El decreto ya está redactado y se esperaba su publicación en el Boletín Oficial "para estos días, este viernes o la semana siguiente", según confirmaron a iProfesional fuentes de la Casa Rosada donde, además, señalan que la intención de Milei es que Francos no solo lo represente en el Consejo sino que lo presida, aunque no se animan todavía a darlo por hecho.

La tarea de este nuevo órgano, que fue anunciado por el Presidente el 25 de mayo y ratificado el 9 de julio en Tucumán luego de firmar junto a 18 de los gobernadores el Pacto de Mayo, será elaborar los proyectos de ley que permitan concretar las 10 metas que figuran en ese acuerdo.

Es por ello que estará integrado por un representante de los gobernadores, dos del Congreso (uno por Diputados y otro por el Senado), uno de las organizaciones sindicales y otro del empresariado. El primer desafío será, precisamente, que estos sectores designen a sus delegados para que el organismo pueda ponerse en marcha, un proceso que podría tener sus dificultades.

A partir de la publicación del decreto "habrá un mes para que se ponga en funcionamiento", según adelantaron las fuentes consultadas. El Congreso, los gobernadores, los sindicatos y los empresarios tendrán así una ventana de 30 días para elegir a sus representantes. En el caso de los diputados y senadores esto podría ser particularmente difícil.

La fragmentación política en ambas complica la elección de un solo diputado y de un solo senador para el Consejo, porque los designados influirán en el equilibrio político que tenga el nuevo cuerpo. Dicho de otro modo, no es lo mismo que la Cámara de Diputados elija a un kirchnerista que a un libertario o que el Senado designe a alguien de un bloque provincial habiendo ya un representante de los gobernadores.