El Gobierno echó al empresario Teddy Karagozian, el asesor que cuestionó el plan Caputo

Luego de criticar distintos aspectos del plan del ministro de Economía Luis Caputo en una entrevista televisiva, el Gobierno despidió del Consejo de Asesores al empresario textil Teddy Karagozian.

La medida fue anunciada en redes sociales por el vocero presidencial Manuel Adorni, a partir de una decisión tomada por el jefe de los asesores Demian Reidel.

El Gobierno echó a Teddy Karagozian, tras criticar las medidas de Luis Caputo

"Demian Reidel, Jefe de Asesores del Presidente del Presidente de la Nación, ha tomado la decisión de apartar del Consejo que preside a uno de sus miembros: Teddy Karagozian. Fin", publicó Adorni en la red social X.

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el Gobierno echó a Teddy Karagozian

El enojo del Poder Ejecutivo se generó luego de que el empresario textil asegurara que no vislumbra la recuperación económica que vaticina el mandatario y asegurara que no va a suceder.

El vocero había planteado que desde el Poder Ejecutivo tomaron sus dichos "como una opinión más" y establecieran que compartían sus premisas, la decisión de Reidel no se hizo esperar.

En paralelo, el segundo de la Vocería Presidencial, Javier Lanari, chicaneó a Karagozian, quien lo trató de "estúpido" por una fuerte crítica que el periodista lanzó al rubro que integra. "El único Teddy que vale la pena", publicó junto a una imagen del osito Ted, protagonista animado una la comedia estadounidense.

La chicana de Javier Lanari sobre el despido de Karagozian

Por su parte, el empresario dijo en la red X: "Como es público y para confirmar lo expresado por Adorni, el Presidente Del Consejo de Asesores Demian Reidel tomó la decisión de apartarme y por supuesto acepto el desplazamiento. Lo comprendo y deseo el mayor de los éxitos. Un consejo más homogéneo es muy probable que logre sus objetivos más rápidamente".

Las críticas del empresario textil al plan económico

En una entrevista el martes por la noche en LN+, el periodista Eduardo Feinmann le pregutó a Karagozian: "Este Gobierno, ¿se estrella o no? Algunos kirchneristas consideran que así como va, el Gobierno se estrella".

A lo que Karagozian respondió que no solo el kirchnerismo, sino también "muchos economistas -renombrados más o menos liberales, más o menos de izquierda, más o menos de derecha- creen que no nos alcanzan los dólares vendiéndolos a $900 o 1.000 pesos". "Creen que a $1.500 podría ser; yo soy de los que cree que a $1.500 tampoco porque cuando lo comparan con la época de (Carlos) Menem no se acuerdan que en ese momento el Estado era 20-25% del PBI y hoy es casi 50%", sostuvo.

"Soy de los que difieren en que no se puede pensar la Argentina como un negocio financiero, hay que entenderlo como un negocio de economía", señaló, como una crítica a la administración de La Libertad Avanza. Al ser consultado por las últimas medidas tomadas por Caputo, remarcó: "Son financieras, pero mi capacidad de economista atenta contra el poder de entender eso. Yo entiendo la economía real, no la economía financiera".

En tanto, al referirse a que el plan de Caputo tenga éxito, el empresario se preguntó: "¿Después qué?, ¿Cómo baja el gasto público en relación al gasto privado si estamos despidiendo más rápido que lo que el Estado está despidiendo para bajar gasto?". Además, sostuvo que "es notoria" la caída en el empleo privado: "Los números no dan bien".

Karagozian no es el primero de los asesores en cuestionar la política económica del ministro de Economía, Luis Caputo, y del titular del Banco Central, Santiago Bausili. Lo propio hizo Fausto Spotorno, economista de la consultora de Orlando J. Ferreres, quien calificó los anuncios económicos de "muy malos" y también le valió la salida del Consejo.