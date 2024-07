La eliminación de las elecciones primarias (PASO) se presentó como el punto fuerte de la reforma electoral que el gobierno de Javier Milei quiere aprobar antes de fin de año pero no encuentra el apoyo suficiente en el Congreso y, en ese contexto, la opción que empezó a cobrar fuerza en las últimas horas es la de avanzar con un proyecto para que dejen de ser obligatorias.

Se trata de una alternativa que el bloque de diputados del PRO, encabezado por Cristian Ritondo, le hizo llegar a sus pares del oficialismo y también a la Casa Rosada. La propuesta no es inocente porque el partido de Mauricio Macri es uno de los que rechaza la idea que echó a correr el oficialismo de derogar las PASO y, además, puso en marcha una estrategia para diferenciarse del Gobierno sin romper la alianza informal que tienen desde diciembre.

En ese contexto, Ritondo le envió una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la que les solicitan el tratamiento de proyectos "impulsados históricamente" por ese partido que en muchos casos coinciden con iniciativas anunciadas recientemente por el Gobierno, entre ellas, las de reforma electoral.

Allí se destacó la propuesta de "eliminar la obligatoriedad en las primarias", una alternativa a la supresión total que días atrás defendió Francos pero que no reúne los votos suficientes en la Cámara de Diputados. La idea del PRO le ofrece un camino intermedio que le permitiría al oficialismo contar con algo más de apoyo y, a la vez, condiciona la reforma que pretende Milei.

Eliminación de las PASO: ¿por qué el PRO le acerca otra alternativa a Milei?

Las señales que empezó a enviar el PRO conducido por Macri y con Ritondo como principal espada parlamentaria inquietaron al Gobierno. Los 37 votos que tiene ese espacio en la Cámara baja no son los únicos que necesita La Libertad Avanza para aprobar cualquier ley pero sí son fundamentales. Sin ese apoyo del partido más afín al oficialismo, es difícil que otros se presten a acompañarlos.

En ese bloque la mayoría está en contra de la eliminación de las PASO. Las fuentes consultadas por iProfesional señalaron que ya lo habían rechazado cuando Milei incluyó el tema en la primera versión de la Ley Bases, aunque la razón de fondo que deslizan en otros sectores del partido es el rechazo de Macri a que el PRO se fusione con La Libertad Avanza y termine absorbido.

El bloque del PRO que lidera Ritondo se opone a eliminar las PASO y le propuso una alternativa al Gobierno

A ese rechazo se le suma el de los diputados de la UCR, donde tanto los más cercanos al oficialismo como los más refractarios se oponen a eliminar las PASO, mientras que los gobernadores radicales se encuentran divididos, según indicaron fuentes partidarias a este medio. Todo esto deja a Milei sin chances de poder aprobar esa iniciativa.

Ahora, el proyecto para que el voto en las PASO no sea obligatorio como es en las generales le otorga al Gobierno la posibilidad de contar con el apoyo del PRO y, a partir de allí, acercar a otros espacios de la oposición dialoguista. En efecto, en los últimos años varios plantearon la posibilidad de mantener las primarias pero sin que sean obligatorias para los electores.

Es por ello que en el oficialismo empezaron a evaluar seriamente la propuesta, según supo iProfesional. El proyecto de reforma electoral que sugirió el Gobierno todavía no fue presentado, por lo que tendría margen para cambiar de planes y adoptar la idea del PRO, en momentos en que intentan contener a su principal aliado para no ver agravada su debilidad parlamentaria.

La nota que le enviaron al Gobierno: ¿qué hay detrás del "plan B" para la reforma electoral?

El proyecto central de la reforma electoral que el oficialismo tiene en carpeta para discutir en el Congreso luego del receso invernal contiene la eliminación de las PASO y el recorte del financiamiento público para las campañas electorales, según adelantaron a iProfesional fuentes de la oposición dialoguista que ya tuvieron contactos por el tema con el Ejecutivo.

A esa iniciativa se le suma la adopción de la Boleta Única en Papel para votar (que ya tiene media sanción de Diputados y ahora intentarán aprobar en el Senado) y una tercera sobre "ficha limpia" para que no puedan ser candidatos quienes tengan condenas judiciales.

Todos estos temas figuran en el listado de proyectos que el PRO le pidió a Francos y a Menem que sean tratados en el Congreso, junto a otros como la baja en la edad de imputabilidad, la derogación de las jubilaciones de privilegio que cobran ex presidentes y vices y las sociedades anónimas deportivas (SAD).

La alternativa forma parte de la estrategia del partido de Macri para marcar diferencias con Milei sin romper

Se trata de iniciativas que el gobierno de Milei anunció como propias en los últimos días y sobre las cuales el PRO intenta ahora reclamar la autoría intelectual. Ese es el verdadero sentido de la nota que Ritondo le envió al jefe de Gabinete y al presidente de Diputados: la estrategia del partido de Macri, adelantada por iProfesional, incluye una pulseada por la "identidad".

Con la idea de marcar diferencias con el Gobierno pero sin romper los puentes, el PRO empuja una agenda legislativa con la que busca exponer ante la sociedad que muchas de las reformas que propone Milei forman parte del ideario original del partido amarillo.

La tensión entre el PRO y Milei, clave en la discusión sobre las PASO

La idea de eliminar las PASO no es nueva. En los últimos años hubo varios proyectos en ese sentido, uno de los últimos fue impulsado en 2020 con la excusa de la pandemia por un nutrido grupo de gobernadores peronistas y radicales. Anteriormente, el PRO había presentado otro.

Pese a ello, los legisladores de Juntos por el Cambio, la alianza que compartía el partido de Macri con la UCR y la Coalición Cívica, le quitó apoyo a la idea. Y es que ese espacio nació y creció gracias a las PASO porque permiten que el voto de la gente dirima las pujas de poder internas. Hoy estos partidos ya no integran un mismo frente, pero quieren tener esa herramienta a mano.

El tema incomoda en especial a Macri y al PRO debido a las dudas sobre su relación con Milei de cara al próximo armado electoral. Si bien una eventual eliminación de las PASO no impide que se armen alianzas para disputar las elecciones, sí las dificulta porque deja la definición de las candidaturas y los lugares de la lista en manos de los dirigentes, con un riesgo de ruptura permanente asegurado.

En el caso del PRO y su vínculo con el Gobierno, implicaría integrarse en un mismo frente con La Libertad Avanza en algo muy parecido a esa "fusión" que Macri rechaza o competir por afuera con una lista propia. Respecto de esta segunda opción, el problema para el macrismo es que comparte votantes con Milei. Hay quienes ya piensan en proponer una interna y las primarias serían una buena herramienta.

Por esa razón, la idea que ahora empuja el PRO de eliminar la obligatoriedad de las PASO pero no su realización es una posible salida para Javier Milei, frente a la dificultad de reunir una mayoría que le permita eliminar las primarias, y también para el macrismo, que mantendría vigente una herramienta que no ve con malos ojos para su situación política actual y a la vez le permite condicionar su apoyo al punto central de la reforma electoral.