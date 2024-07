En 2015, tras la aparición sin vida del fiscal federal, Alberto Nisman, la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner anunció la disolución de la Secretaría de Inteligencia, la SI (ex SIDE). El anuncio se realizó tras más de un mes de silencio por el hecho que sacudió a su gobierno y mientras la ex mandataria expresaba su preocupación por el funcionamiento de la secretaría y su apoyo al acusado memorándum con Irán en 2013.

"La disolución de la SI es una deuda de la democracia que me toca reformar. Hemos visto una suerte de calesita permanente de fiscales, jueces y medios de comunicación que evidentemente ha quedado al descubierto y que hay que cortar de cuajo", fueron las palabras de la ex jefa de Estado al darle cierre a la ex SIDE. Ese año, la Secretaría de Inteligencia obtuvo un presupuesto de $472.700.000 lo que, al trasladarlo al valor del dólar paralelo de ese año ($8,5), se traduce en u$s55.611.764.

Tareas de inteligencia: cuánto invirtieron Cristina Kirchner y Javier Milei

Desde aquí, las variaciones comienzan a evidenciarse. De los poco más de 55 millones de dólares que manejó la ex SIDE de Fernández de Kirchner, Milei entró a la escena con u$s80.050.231. ¿Cómo amplió tanto el presupuesto?

Monto destinado a Inteligencia en el presupuesto de 2015.

Antes, las partidas que manejaba la SI se destinaron a la inmediatamente creada Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que se encargaría de ejecutar tareas similares, pero no tendría el mismo peso jerárquico que la ex SI. "Su tarea será la prevención de amenazas internacionales del terrorismo, la trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de armas y el ciberdelito", describe el Boletín Oficial que data del 2015.

El Gobierno reinstaló la SIDE

Sin embargo, hace dos semanas, el presidente Javier Milei anunció la disolución de la agencia creada por la exjefe de Estado y, además, volvió a poner en funcionamiento a la Secretaría General de Inteligencia. Ésta, a su vez, tiene cuatro agencias a su cargo (Seguridad, Federal de Ciberseguridad, Inteligencia Argentino y División de Asuntos Internos).

Los fundamentos del Gobierno para deshacerse de la AFI son, inicialmente, que se probaron "relevantes disfuncionalidades producidas en la referida" que propiciaron, por ejemplo "la tentativa de magnicidio a la exvicepresidente Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, lo que constituyó un hecho sin precedentes que puso de manifiesto una vez más las dificultades que atraviesa el Sistema de Inteligencia Nacional, por haber sido completamente inadvertida".

Qué pasó con los fondos de la AFI

En el mismo aviso, el Gobierno informó que los fondos -y el personal- de los que disponía la Agencia Federal de Inteligencia pasarán a la SIDE; el número preciso, según describe la prórroga de presupuesto vigente, es de $15.557.781.584, a este monto deben sumarse $114.803.154 que fueron destinados recientemente bajo la leyenda "funcionamiento del Sistema de Inteligencia".

Milei destinará el presupuesto de la ex AFI a la nueva SIDE.

Pero el conteo no finaliza allí. Esta semana, Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (656/2024) mediante el cual le otorgó 100 mil millones de pesos a la secretaría que comandará Sergio Neiffert, conocido también como "Señor 5". Ese monto fue enviado con el objetivo de "solventar" el nuevo esquema que incluye las 4 agencias mencionadas anteriormente, según indicó Nación, pero no brindaron más precisiones que "se tratan de fondos reservados".

Presupuesto de la nueva SIDE y la ex AFI

Con este traspaso de fondos y la ampliación presupuestaria que firmó el Presidente, actualmente la SIDE maneja una caja de $115.672.584.738, al valor del dólar paralelo actual, este número se traduce en u$s80.050.231. Esta cifra está muy por encima de los montos que supo manejar la ex Secretaría de Inteligencia a cargo de Oscar Parrilli, quien en su último año en funciones tuvo un presupuesto de $472.700.000. Claro que, la inflación juega en contra de la gestión actual, pese a ello, el traslado de esto último a dólares llega a 55.611.764.

La variación presupuestaria también representa grandes beneficios al área de Inteligencia en comparación con la gestión de Alberto Fernández. En el 2023, el entonces presidente mantuvo un modesto monto para la AFI de 15.557 millones. Es decir que, desde que el líder libertario asumió la presidencia las partidas para inteligencia se dispararon en un 778%.