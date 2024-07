Milei acusó a Maduro de fraude y dijo que "los leones venezolanos despertaron"

El presidente Javier Milei volvió a rechazar los resultados que difundió el gobierno venezolano, que le dieron el triunfo a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de ese país.

En un video que dura algo más de un minuto, el mandatario saludó al "heroico pueblo venezolano" y reiteró que hubo "fraude" en los comicios.

Javier Milei dijo que la victoria de Nicolás Maduro fue fraude

"El fraude que ha perpetrado el dictador Nicolás Maduro es una victoria pírrica. Puede que haya ganado una batalla, que él crea eso, pero lo más importante es que los leones venezolanos despertaron, y tarde o temprano se va a terminar el socialismo", sostuvo el mandatario argentino en un video que subió a sus redes.

"Se va a terminar ese fenómeno empobrecedor; porque el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno asesino y hambreador", insistió.

Y arengó: "Ánimo, queridos venezolanos, sigan luchando, no bajen los brazos. ¡Viva la libertad, carajo!".

Antes, Milei también se había expresado con un mensaje en sus redes sociales: "Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte".

"Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. La Libertad Avanza en Latinoamérica", agregó y sentenció: "Dictador Maduro, afuera!!!", manifestó Milei.

Maduro también cargó contra Milei

Por su parte, Maduro le apuntó al mandatario argentino Javier Milei al señalar que es un "bicho, feo, cobarde y estúpido" que no le "aguanta un round", a la vez que lo tildó de "nazi fascista y vendepatria".

"Desde Caracas digo: no al nazi fascista de Milei. Tiene cara de monstruo, además. Es feo, estúpido. No me aguantas un round, bicho cobarde. Eres un tronco de fascista. Ya este pueblo ha dicho no al capitalismo salvaje, no al fascismo, no a Milei, no al nazi fascista de Milei. Estamos dando un ejemplo al mundo", expresó.

Luego, sumándose a los cánticos de sus seguidores, Nicolás Maduro continuó con sus agravios a Javier Milei: "Milei, basura, vos sos la dictadura. Vendepatria, Milei, cobarde, no me aguantás un round. Feo y estúpido, se saca fotos de estúpido. Sociópata, sádico".