Ayelén Mazzina, ex ministra de la Mujer, reveló que se comunicó con la ex primera dama y rechazó versiones periodísticas sobre su supuesto silencio

La exministra de la Mujer, Ayelén Mazzina, rechazó la versión sobre un supuesto pedido de ayuda de la ex primera dama, Fabiola Yañez, para denunciar a su pareja, el entonces presidente Alberto Fernández por violencia de género. "Eso nunca sucedió, no al menos en mi gestión", indicó.

La exfuncionaria se refirió a la denuncia contra el expresidente y reconoció: "Me cayó como un baldazo de agua fría".

Además, rechazó la versión sobre un supuesto pedido de ayuda de la ex primera dama no atendido: "Eso nunca sucedió, no al menos en mi gestión", indicó.

Qué opinó una exministra de Alberto Fernández sobre la denuncia de Fabiola Yañez

"Me enteré por los medios, estoy sorprendida por la situación; un presidente que pregonó y acompañó las cuestiones de género", señaló la exfuncionaria. "La violencia de género existe, lo dije siempre, y no tiene color ni cargo político. Al final no era el fin del patriarcado, ¿se acuerdan de ese mensaje del expresidente? El patriarcado existe y la violencia de género existe", agregó.

Mazzina estuvo a cargo del ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad entre 2022, en reemplazo de Elizabeth Gómez Alcorta, y finales del 2023, cuando concluyó el mandato de Alberto Fernández. "Pienso en todas las charlas personales que hemos tenido y, sinceramente, me cayó como un baldazo de agua fría. Lo primero que hice fue creerle a ella, me pareció importante ofrecer mi apoyo", sostuvo en declaraciones a radio FM Delta.

"Leí en varios medios que ella había pedido ayuda al ministerio y que se le respondió que ‘ya va a pasar’. Eso nunca sucedió, no al menos en mi gestión; sería incapaz de dar una respuesta así", puntualizó.

Denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández: qué dijo el Gobierno

El vocero presidencial, Manuel Adorni, pidió que la Justicia actúe lo más rápido posible en la denuncia de Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género y reclamó que vaya preso si es hallado culpable.

El pedido se dio durante la conferencia de prensa en la que Adorni fue consultado sobre si el Gobierno va a colaborar con la Justicia en caso de que pida acceso a las cámaras de seguridad o testimonios de trabajadores de Quinta de Olivos, donde habría ocurrido los ataques contra la exprimera dama.

"Nuestra posición es la misma que en cualquier caso. En este caso puntual, en el que está involucrado el expresidente de la Nación, por supuesto que vamos a colaborar con la Justicia. Vamos a aportar todo lo que la Justicia nos pida y que esté dentro de nuestras posibilidades. Lamentamos cualquier hecho de violencia, sea este si es que la Justicia así lo determina o sea otro", afirmó.

El portavoz apeló además a que "la Justicia funcione de la manera más rápida posible. En tal caso, si hay algún culpable que vaya preso por eso".

Adorni habló brevemente sobre la denuncia de violencia de género contra el exmandatario, en una conferencia de prensa que insólitamente no estuvo dominada por la coyuntura política ni económica de la Argentina, sino por un extenso debate vinculado a una discusión que se había dado ayer entre dos periodistas cuando ya había terminado la rueda de preguntas en la sala de Casa Rosada.

En cuanto a la acusación contra Fernández, el vocero de Milei se había pronunciado también el martes, cuando dijo que "daba pena" que el mismo mandatario que había usado la lucha feminista como bandera termine envuelto en un hecho de violencia contra su pareja.

"Después de haber tenido tanto Ministerio de la Mujer, tanta política de género, tanto dinero que se usó para hacer politiquería con estos temas... Y que el tema de la violencia de genero siga siendo un tema tan sufrido por tantas personas, la verdad que da mucha pena", apuntó Adorni.

Luego de conocerse la denuncia por violencia de género en su contra, radicada por su pareja -y ex primera dama- Fabiola Yañez, el ex presidente Alberto Fernández publicó un comunicado en su cuenta oficial de X, en el que asegura que todo es falso.