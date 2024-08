VIDEO | La agresión de Alberto Fernández contra un hombre mientras cenaba con Fabiola Yáñez

Tras la denuncia de violencia de género de la exprimera dama Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández, reapareció el historial de episodios agresivos físicos y verbales del exmandatario.

Uno de ellos se divulgó en las redes sociales en 2018, cuando Fernández ya era precandidato presidencial y se habían divulgado sus expresiones agresivas en Internet. Un episodio quedó registrado cuando Fernández empujó a un hombre que buscaba increparlo en un restaurante.

El altercado ocurrió en 2018 mientras cenaba con Yañez, quien lo acusó el martes ante la Justicia. En el video se ven registros de una cámara de seguridad donde la pareja se encontraba sentada en una mesa del restaurante La Cabaña, ubicado en el barrio porteño de Puerto Madero. Fernández aparece de espaldas a la cámara.

Un hombre lo ve e intenta acercarse a decirle algo, aunque parece vacilar. Luego se aproxima decidido a la mesa y habla con Fernández. El exprecandidato en ese momento le responde, se para y lo embiste con el pecho. El video finaliza cuando el hombre cae al piso mientras Yañez intentaba contener a Fernández.

La versión de Alberto Fernández

Luego de la difusión del video, Fernández negó el episodio ante el diario Perfil. Según el expresidente, el hombre se había acercado con la intención de pegarle y lo había insultado. Fernández dijo que le había pedido que lo deje tranquilo. Luego, el hombre habría caído al golpear a Fernández "con su hombro".

"Yo me levanté y me acerqué, y el señor, cuando me aproximo, me da un empujón con el hombro, se tiró al piso y empezó a gritar ‘me pegó, me pegó, me pegó’", fue la versión del expresidente.

Según su entonces vocero, Juan Pablo Biondi, el hombre cayó al piso y llamaron a la ambulancia del SAME. "Cuando se recuperó, no quiso hacer la denuncia y la hija, que se acercó hasta el lugar, le pidió disculpas porque estaba borracho. Fue un mal momento y Alberto lo recuerda así", declaró Biondi en 2018.

Las pruebas que comprometen a Alberto Fernández por violencia de género

La ex primera dama Fabiola Yañez denunció este martes en la Justicia a Alberto Fernández por violencia de género. El caso había trascendido en los últimos días, en medio de la investigación por el escándalo de los seguros, ya que se habían encontrado pruebas de estos hechos en el celular de María Cantero, histórica secretaria del expresidente.

Según trascendió, Yañez y Cantero intercambiaron mensajes en los cuales la actual expareja de Fernández reveló supuestos episodios de violencia de género.

Según se supo, cuando la Justicia analizaba el celular de Cantero por el escándalo de los seguros, encontró cuatro fotos de Yañez: una con un ojo y parte del maxilar superior muy hinchado, y otra con moretones en todo el sector derecho del tronco, las costilals y la axila.

Además, habría un video en el que se vería una persona, posiblemente identificable como el ex presidente, en una presunta actitud violenta hacia su pareja.

Este hallazgo fue realizado por el juez federal Julián Ercolini, mientras investigaba el escándalo de los seguros. Pero, al no tratarse de un delito federal, el magistrado abrió el 13 de junio un legajo reservado en la causa. El 26 de ese mismo mes, el tribunal le envió esos datos de manera reservada a la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia, donde lo analizaron y sugirieron citar a la persona agredida.*