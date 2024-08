Luego de que se conocieran detalles de la denuncia de Fabiola Yañez en su contra, Alberto Fernández rompió el silencio. Este lunes por la tarde, el diario español El País difundió la entrevista que le hizo al expresidente: por el momento, es la única declaración pública, más allá de un escueto comunicado en el que se declaró inocente.

Según resalta el artículo del diario español, la entrevista con Fernández fue realizada el viernes pasado, luego de que se conocieran las fotos de Yañez con un ojo morado y un brazo con moretones.

Qué dijo Alberto Fernández en su primera entrevista tras el escándalo

Acompañado por su abogada, Fernández dio la primera entrevista desde que estalló el escándalo. Según resalta el periódico, "niega haberle pegado a Yañez y asegura que alguien la incentivó a denunciarlo: dos respuestas que, según los especialistas, son comunes en los hombres acusados de violencia machista". "Por una parte, la negación de la denuncia y por otra, tratar con condescendencia a la denunciante al sugerir que no fue ella quien decidió iniciar acciones judiciales", explica el medio español.

"Uno cuando se enoja dice muchas cosas y puede ser ofensivo", fue la respuesta que dio el expresidente cuando se le consultó si hubo violencia en la pareja.

Además, Fernández agregó: "Si eso fuera así, yo también lo padecí".

"Nosotros, como toda pareja, tuvimos discusiones. Algunas más vehementes y otras menos vehementes. Necesito saber de qué está hablando. Con ese criterio, yo también podría decir lo mismo", agregó el exmandatario.

Cuando El País insistió en el tema, Fernández respondió: "No sé si la palabra es violencia. Lo que sí digo es que en nuestros años de convivencia hubo momentos en los que sufrí muchas situaciones que me tocaron vivir y no se las quiero atribuir a Fabiola". "No se llega (a esta instancia) por una denuncia de Fabiola. Se llega porque lo encontraron en un chat y Fabiola primero dice que no quiere promover la acción penal y luego cambia".

El medio agrega que los cuatro años de convivencia en Olivos estuvieron plagados de peleas, pero dice no recordar el día que Yañez le recriminó que llevase tres días golpeándola ni cómo los chats y fotografías que parecen incriminarlo llegaron al teléfono de su secretaria privada. .

"Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer. Estuve 18 años con la madre de mi hijo mayor y 11 años con Vilma Ibarra y nunca he tenido un episodio de esa naturaleza. He visto las fotografías por los medios, pero no he tenido acceso a la causa aún. Nunca llegaron a mi conocimiento por ningún medio. Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva", sostuvo.

"Durante cuatro años fui presidente de este país y promoví las políticas de género y sé que en casos como este la carga de la prueba se invierte y el hombre es presumido culpable y tiene que probar su inocencia. Yo la voy a probar", agregó.

Qué dijo Alberto Fernández sobre las fotos de Fabiola Yañez golpeada

Según señala El País, Fernández negó la responsabilidad por las lesiones de las fotos, y se refirió al chat en el que Yañez le recrimina por haberle pegado las últimas tres noches y su respuesta fue: "Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal".

Consultado sobre si ese chat existió, Fernández respondió: "No lo sé, porque de mi celular desaparecieron todos los chats del 2022 y del 2023 con Fabiola. No lo sé, pero no los tengo. Los chats con Fabiola desaparecieron. No tengo manera de corroborar cómo es toda esa conversación. Es muy posible que me haya sentido así en ciertas circunstancias porque me sentía sofocado y agobiado".

Y, al referirse a su respuesta ante esa acusación, Fernández sostuvo: "No le estoy diciendo que eso es cierto. En muchas ocasiones he pasado por situaciones casi de asfixia personal por las circunstancias que me tocaba vivir".

Cuando le preguntaron sobre qué recuerda de esa noche, el expresidente sostuvo: "No tengo la menor idea de cuándo fue. El hecho es muy trascendente y no quiero eludirlo. Pero esto apareció en un chat de mi secretaria (María Cantero) con un mensaje de Fabiola a ella y no entiendo por qué no apareció antes. Si no se hubiese secuestrado ese teléfono, no estaríamos hablando de estas cosas".

"Sé en qué situación estaba Fabiola y no quiero exponerla públicamente"

Pese a esos mensajes, Alberto Fernández parecía no ser consciente de que Yañez podía denunciarlo: "Sé en qué situación personal estaba ella y no quiero exponerla públicamente. Para dar respuesta a esa pregunta tendría que contar cosas que no debo contar en los medios. No estoy para alimentar toda la mugre que mediáticamente se está generando. Los recibí a ustedes para decirle a los ojos que no he sido autor de ninguno de esos hechos".

También repite que la frae "me golpeaste tres días seguidos" no es cierta: "Yo no la golpeé. También sé en qué contexto lo dijo Fabiola. Y por eso mi respuesta: no le digo 'perdón porque te golpeé tres días'. Le digo 'me siento mal, pará'".

También, al referirse a los hechos de violencia verbal, aseguró: "Uno cuando se enoja dice muchas cosas y puede ser ofensivo. Si eso fuera así, yo también lo padecí".

"No conozco la causa y solo sé la causa por su exabogado (Juan Pablo Fioribello). Nosotros, como toda pareja, tuvimos discusiones. Algunas más vehementes y otras menos vehementes. Necesito saber de qué está hablando. Con ese criterio yo también podría decir lo mismo", explicó Fernández.

El medio español también destaca que Alberto Fernández intenta eludir la palabra violencia: "No sé si la palabra es violencia. Lo que sí digo es que en nuestros años de convivencia hubo momentos en los que sufrí muchas situaciones que me tocaron vivir y no se las quiero atribuir a Fabiola. No se llega a esta instancia por una denuncia de Fabiola. Se llega porque lo encontraron en un chat y Fabiola primero dice que no quiere promover la acción penal y luego cambia".

También señaló que da una cuota alimentaria mensual a Yañez por el hijo que tienen en común: "Todos los ingresos que tengo en España van a una cuenta que está a nombre de los dos y que maneja ella. Son ingresos por la universidad y conferencias. Nunca les hice faltar nada. Nunca pondré en duda mi obligación de acompañar el crecimiento y las necesidades de mis hijos. Nadie me los está demandado".

Además, el expresidente aseguró que "hay alguien que incentivó" a Fabiola Yañez a denunciarlo y dijo que hay "un aprovechamiento político del Gobierno" sobre el caso.