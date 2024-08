Aborto, infidelidad y golpes continuos: la durísima declaración de Fabiola Yañez contra el expresidente

Se conocieron más detalles de la denuncia judicial que Fabiola Yañez realizó este lunes contra el expresidente Alberto Fernández. En un escrito de unas 20 páginas, la ex primera dama relata que su expareja la indujo a realizarse un aborto, también habla de supuestas infidelidades y cómo el médico presidencial fue cómplice para ocultar una de las agresiones de las que fue víctima.

Se espera que con su presentación virtual ante el fiscal este martes Yañez amplíe su declaración y brinde nuevos detalles sobre la denuncia contra Alberto Fernández.

La fuerte denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández

Sobre cómo ocultó una de las marcas en su rostro luego de haber sido agredida, Yañez declaró: "Ese día yo tenía que viajar a Misiones, era un compromiso oficial, como Primera Dama, así que viaje igual, al principio solo se veía colorado, pero me quede 3 o 4 días y el ojo comenzó a cambiar cada vez a un color más fuerte. Volví y me quede en Olivos. Estando allí, junto con Alberto, lo llamamos al Dr. Saavedra, Jefe de la Unidad Médica Presidencial, me dio globulitos de árnica, y me dijo que se iba a ir con el tiempo. Y estuve así paseándome por días dentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe".

De esta manera, Yañez acusó al jefe de la Unidad Médica Presidencial Federico Saavedra de haber encubierto una de las agresiones del ex presidente Alberto Fernández, antes de que naciera el hijo de ambos.

Al referirse a ese día, la ex primera dama contó: "Habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual y como cierre de la discusión me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Grité y le dije, 'qué me hiciste'. Pero nada, se dio vuelta y con ese golpe termino la discusión".

Además, Yañez dijo que la secretaria presidencial María Cantero sabía de las agresiones, pero también mencionó a la ex ministra de Género Ayelén Mesina. "En una oportunidad, le pedí que me acompañe a dar una entrevista a Brasil, en ese país y en el mundo, éramos referentes por tener Ministerio de la Mujer, así que me pareció apropiado ir con ella, y más aun intentar hablarle de lo que vivía. Recuerdo que después de la conferencia fuimos a cenar, y antes nos sentamos afuera, había un banco. Y le dije: 'tengo que decirte algo, le muestro la foto y le muestro los videos de Alberto con otra mujer teniendo relaciones en La casa Rosada', se queda callada. Dice: 'No lo puedo creer, Fabi contá conmigo y vení al ministerio de la Mujer'. No hizo nada. Después de eso, la encuentro un día en una cena a la que fui con Alberto, se acerca y por lo bajo me dice: '¿Estás mejor'?", señaló.

Al referirse a las infidelidades, directamente señala a la community manager que manejaba la cuenta de Dylan, el perro del ex presidente: "En Diciembre 2016 regresé y volví a vivir con él, me prometió casarse, tener hijo, todo nuevamente como al principio, pero volvió el hostigamiento, la persecución constante, y mientras yo no daba motivos para esto, en paralelo me llegaban mensajes de muchas mujeres que decían estar teniendo historias intimas con el, lo cual el negaba. Incluso la persona que le manejaba la cuenta de Dylan, y que hoy maneja en gran medida toda la comunicación de Fernández, era una de estas personas".

Y relató otra infidelidad: "Un día, llegando a la reunión del grupo, manejando mi auto, me llama una amiga desde México, y me dice 'me acaba de escribir Alberto'. Primero le mandó un punto, y luego le dijo: 'Te tengo acá en mi teléfono no sé como, que linda sos'. Ni siquiera recordaba que la tenía guardado en sus contactos porque era amiga mía. Yo lo llamé, le gritaba y el me decía que estaba loca, que eran pavadas. Así estuve, en tratamiento pagado por el Ineco durante más de un año hasta que no fui más".

Fabiola Yañez denunció que Alberto Fernández la indujo a abortar

En la presentación que hizo este lunes ante la Justicia, Fabiola Yañez declaró que en 2016, cuando apenas comenzó su relación con Alberto Fernández, ella quedó embarazada, pero que se vio inducida a abortar.

Según declaró, Alberto Fernández le habría dicho que como la relación recién estaba empezando, "eso no podía ocurrir". Ese relato forma parte de la presentación que hizo la ex primera dama en el marco de la querella que realizó contra el ex presidente por lesiones graves, agravados por el vínculo y por haber sido cometidos en un contexto de violencia de género bajo abuso de poder y autoridad, en concurso real con amenazas coactivas.

En uno de los tramos de su presentación, Yañez habló de "violencia reproductiva". Se conoce así a las prácticas que directa o indirectamente comprometen y violan la autonomía reproductiva, entendida como la capacidad de las personas de decidir si quieren tener hijos/as o no y en qué momento.

Todo forma parte de la descripción que ampliará este martes en el marco de la declaración testimonial que se fijó por videoconferencia con el fiscal para poder escucharla y enmarcar los episodios de violencia que detalló haber sufrido.

Yañez habló de la "sed de control" sobre ella, mientras él estaba con otras mujeres. Al poco tiempo de convivir, contó, quedó embarazada. "La alegría y la sorpresa de mi parte era inmensa hasta que se lo conté a él", declaró. En ese momento, apareció "el desprecio y el rechazo".

Según contó, Alberto Fernández le dijo que eso "no puede pasar" y que comenzó a hostigarla con que "era muy pronto, que no estaba listo aún".

Después, Fabiola Yañez contó que la empujó a "llevar adelante la peor decisión". La ignoró por completo, aunque vivían en la misma casa. Dejó de hablarle. La hizo sentir un mueble. "Me decía: 'no puedo decirle a nadie que voy a tener un hijo con vos en tan poco tiempo'". "Él me decía ‘hay que resolverlo, tenés que abortar’", aseguró.