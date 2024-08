Las imágenes de la ex primera dama golpeada y capturas de chats fueron encontrados en el celular de María Cantero, histórica secretaria del ex presidente

Las fotos de Fabiola Yañez con signos de haber sido golpeada, y que trascendieron el jueves por la noche, fueron enviadas por la ex primera dama a María Cantero, histórica secretaria de Alberto Fernández.

En la causa que se investigan supuestas irregularidades en la contratación de seguros para los organismos públicos, la Justicia abrió el celular de Cantero y encontró chats, imágenes y conversaciones de la secretaria con la propia Yañez. Y fue lo que dio pie a la posterior denuncia de la ex primera dama contra el ex presidente Alberto Fernández.

Ahora, se conoció cuál fue la respuesta de Cantero al recibir esas imágenes. Qué le dijo a la víctima y por qué podría ser investigada por encubrimiento.

Qué dijo la secretaria de Alberto Fernández al recibir las fotos de Fabiola Yañez

Según trascendió de la causa que investiga el escándalo de los seguros, luego de que Yañez le enviara sus fotos luego de haber sido golpeada, Cantero le respondió: "No le digas a nadie que me enviaste esto, yo voy a hablar con él", en clara alusión al ex presidente.

Y, luego de que Fabiola le enviara otras capturas con partes de chats y fotografías, Cantero volvió a decirle: "Él está con muchos problemas, está en un momento de mucha presión".

Hasta hace algunos días, efectivamente el contenido de esas conversaciones, e incluso las fotos que muestran a Yañez con claros signos de haber sido golpeada, quedaron entre ellas.

Sin embargo, esta semana la ex primera dama decidió realizar la denuncia ante la Justicia por violencia de género contra Alberto Fernández.

Es por eso que, según fuentes de la investigación, la ex secretaria podría ser citada en su momento a declarar. Además, no descartan que pese sobre ella el delito de encubrimiento.

Fabiola Yañez a Alberto Fernández: "Venís golpeándome hace tres días seguidos"

Las imágenes difundidas el jueves por la noche muestran a Yañez con un ojo morado y moretones en los brazos, evidencias que respaldan las acusaciones de violencia física. Junto con las fotos, se han dado a conocer chats que la ex primera dama habría intercambiado con Fernández, en los cuales relata las agresiones que supuestamente recibía.

En uno de los mensajes, Yañez le reclamaba al expresidente por los golpes recibidos, expresando su malestar por la situación: "Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás. Es insólito", escribió la ex primera dama, según los chats filtrados.

La conversación continúa con Yañez intentando hacerle entender al exmandatario la gravedad de la situación, mientras que Fernández, en su respuesta, le pide que dejen de discutir: "Pero dejá de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení", señala uno de los mensajes atribuidos al expresidente.

Yañez, en otro mensaje, le responde que los maltratos han sido constantes, afirmando que la había golpeado durante tres días seguidos. "Me cuesta respirar. Por favor, pará. Me siento muy mal", responde Fernández en otro mensaje, según las capturas divulgadas.

El caso se originó en el contexto de la causa por el escándalo de los seguros, cuando la Justicia encontró imágenes y conversaciones en el teléfono de María Cantero, secretaria del expresidente.

En el dispositivo de Cantero, se hallaron cuatro fotos de Yañez con signos visibles de violencia, incluyendo una imagen en la que la ex primera dama aparece con un ojo y parte del maxilar superior visiblemente hinchado, y otra en la que presenta moretones en el costado derecho del tronco, las costillas y la axila. Además, se habría encontrado un video en el que una persona, presuntamente Fernández, aparece en una supuesta actitud violenta hacia su pareja.