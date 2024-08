Se presentó en los pasillos de Comodoro Py, la flamante abogada del ex presidente Alberto Fernández, que quiso frenar la audiencia de Fabiola Yáñez

Rodeada de periodistas, Silvina Irene Carreira, aseguró que apelará la presentación testimonial de la exPrimera Dama, Fabiola Yáñez, pues el juez federal, Julián Ercolini, no le permitió presenciar la audiencia ni participar de la misma. La abogada aseguró que "si puede prestar una declaración televisiva de muchas horas y exponerse ante toda la sociedad, entonces no la revictimiza tanto la situación, ¿por qué no permiten las preguntas de esta defensa?".

Carreira salió con los tapones de punta ante las preguntas de los cronistas y explicó las razones por las que creía en Alberto Fernández y no en la "supuesta víctima".

Pero ¿cómo una abogada desconocida de Lanús llegó a representar en la causa más escandalosa de los últimos tiempos a un expresidente de la Nación?

¿Quién es la abogada de Alberto Fernández?: su perfil

Silvina Carreira se especializó en derecho de familia y tiene su estudio jurídico en el sur del conurbano bonaerense, partido de Lanús. Llegó a ser vicepresidenta del Colegio de Abogados de Avellaneda – Lanús. Pero, según fuentes consultadas, su cercanía con Alberto Fernández, llegó por otro lado y las recomendaciones le llegaron al sospechado de haber ejercido violencia física con su mujer, la semana pasada tras las negativas de Maximiliano Rusconi –por motivos económicos- y de Mariana Barbitta -representante legal de Fernández en la causa de Los brokers de Seguros-.

Durante el gobierno de Alberto Fernández, el ex abogado de Lázaro Báez -entre otros- adquirió una señal de cable llamada Extra TV. Se trata de Franco Agustín Bindi. La letrada que firmó un escrito solicitándole a Flow la incorporación en la grilla de esa señal fue Carreira. La actual abogada de Fernández, según la documentación que accedió iProfesional, figuraba como el contacto de ese medio en distintas gacetillas con su casilla de Hotmail.

Bindi es un abogado que estuvo prófugo de la justicia y buscado por Interpol por sustracción de menores y bajo la mira de jueces de Comodoro Py por estar vinculado al armado de causas judiciales con la colaboración de servicios de inteligencia del kirchnerismo. Representó al denunciante del fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadío, el supuesto empresario chacarero Pedro Etchebets y a su hijo, en una causa por servidumbre en Sierra de los Padres. Ambos fueron quienes filmaron con cámaras ocultas al fiscal Stornelli en Dolores con el detenido Marcelo D´alessio en lo que se conocería como Causa Dolores, un intento judicial de enterrar la causa de los Cuadernos.

Carreira asesoró a un empresario cercano a Alberto Fernández que adquirió la señal Extra TV

En las declaraciones en El País de España, los argumentos de Fernández pasan de revictimizar a Fabiola Yáñez a negar la existencia de chats pues "se borraron los mensajes del 2021 y 2022 con Fabiola". En medios de comunicación que pertenecieron al abogado vinculado con los servicios de inteligencia, para el que Carreira tuvo una relación laboral, empezó a difundirse la idea de que "Fabiola era una espía que le instalaron a Fernández hace unos años y que ahora le sirve a Javier Milei para tapar el fracaso económico". Increíble pero real.

La relación de la abogada de Alberto Fernández con la provincia de Buenos Aires

A su vez, el 4 de abril de este año, Silvina Carreira asumió como presidenta de Tratamientos Ambientales Coldan SA según consta en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires de esa fecha.

Coldan tuvo relación con ACUMAR, organismo estatal y ha ganado licitaciones públicas

Tratamientos Ambientales Coldan SA es una firma que opera en la provincia gobernada por Axel Kicillof desde septiembre del 2019 y tuvo relación con ACUMAR, organismo estatal y ha ganado licitaciones públicas en distritos de la zona sur del conurbano bonaerense como Lanús y en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la firma tiene una experiencia en el manejo de residuos y limpieza urbana previa a esa fecha. Llamativamente, este año, la abogada de Fernández comenzó a presidirla.

Silvina Carreira asumió como presidenta de Tratamientos Ambientales Coldan SA

Carreira deberá defender a Fernández ante las acusaciones por lesiones graves, hostigamiento y amenazas que presentó, en su contra, la exPrimera Dama quien ingresó al consulado argentino en Madrid a las 10:11 de la mañana (las 15.11 en España), acompañada por Mariana Gallego.

La empresa Coldan es proveedora del Estado de la provincia de Buenos Aires

Es la primera vez que formalice ante los fiscales la denuncia contra Fernández, más allá del escrito que presentó ayer de 18 carillas en las que apuntó contra el ex presidente, los médicos de la Unidad Presidencial, el ex vocero Juan Pablo Biondi y la ex ministra de la Mujer, Ayelen Mazzina.