A través del ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina, Federico Sturzenegger, el Gobierno reglamentó el llamado "silencio positivo". Se trata de una medida administrativa que fue publicada en el Boletín Oficial y modifica la Ley de Procedimientos Administrativos 19. 549 que se había sancionado en 1972.

La normativa en cuestión establece que, ante la falta de respuesta del Estado ante un procedimiento administrativo, este será tomado como aprobado. Hasta este momento, una negativa del Estado, implicaba un rechazo a la solicitud.

De este modo, desde el 1.º de noviembre regirá la nueva regla para las reparticiones de la Administración Pública Central, incluidos los organismos desconcentrados y un mes después, desde el 1.º de diciembre, en los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Nacional.

Pese a que resta que la Jefatura de Gabinete aclare —en un plazo de 15 días— qué tipo de trámites se podrán contemplar para esta nueva herramienta, se pueden tener en cuenta algunas consideraciones.

¿En qué casos podría usarse el silencio positivo?

Entre algunos de los casos aplicables, se encuentran los siguientes:

Solicitud de habilitación comercial: Si se presenta una solicitud para la habilitación de un comercio y la autoridad competente no responde en el plazo establecido, se podría considerar aprobado por silencio positivo, salvo que la normativa específica indique lo contrario. Inscripción en registros públicos: En ciertos casos de inscripción en registros públicos, como el Registro de Proveedores del Estado, el silencio administrativo podría interpretarse como una aceptación, si así lo establece la normativa correspondiente. Permisos de obra menor: Para algunas obras de menor envergadura que no afectan aspectos estructurales ni el entorno, el silencio de la administración local podría implicar aprobación, siempre y cuando no existan restricciones legales específicas. Trámites de autorización de importaciones menores: En algunos casos de importaciones menores, donde no se afectan bienes estratégicos o sensibles, el silencio de la administración aduanera podría interpretarse como un visto bueno. Solicitud de exención de impuestos: Cuando se solicitan exenciones fiscales específicas y la administración no responde en un plazo determinado, podría entenderse que la exención es concedida. Solicitud de matriculación profesional: Si un profesional presenta una solicitud de matriculación ante un colegio o entidad reguladora y no recibe respuesta en el plazo estipulado, podría considerarse automáticamente matriculado, dependiendo de la normativa específica. Registro de productos no farmacéuticos: En el caso de registro de ciertos productos no farmacéuticos que no requieren evaluaciones de riesgo detalladas, el silencio puede interpretarse como aprobación.

Silencio administrativo: qué tipo de excepciones existen

Vale aclarar que en ciertos casos, esta herramienta no se podrá utilizar. Es por esto que la normativa debe ser muy específica sobre determinados aspectos. Entre las excepciones, pueden encontrarse:

Autorizaciones ambientales: Cualquier solicitud que implique permisos ambientales, como la habilitación de actividades industriales con impacto en el medio ambiente, no se beneficia del silencio positivo, ya que el silencio se considera negativo para proteger el entorno. Procedimientos disciplinarios: En trámites disciplinarios contra funcionarios públicos o cualquier procedimiento sancionador, el silencio no se considera una resolución favorable. Permisos de obra mayor: Las construcciones que afecten significativamente el urbanismo o que requieran estudios de impacto ambiental no pueden ser aprobadas por silencio positivo. Autorizaciones para exportación e importación de bienes estratégicos: Las autorizaciones relacionadas con bienes sensibles o estratégicos (como armas o productos farmacéuticos) no aplican el silencio positivo. Trámites que implican otorgamiento de subsidios: En la solicitud de subsidios o ayudas financieras del Estado, el silencio administrativo se interpreta como una negativa para asegurar el control del uso de recursos públicos. Procedimientos de adopción: Todos los trámites relacionados con la adopción de menores requieren una resolución explícita por parte de las autoridades competentes. Licencias y autorizaciones sanitarias: En el caso de permisos para la producción, distribución o comercialización de productos que afecten la salud pública, el silencio positivo no se aplica para garantizar la seguridad sanitaria.

En Argentina, para los trámites relacionados con defensa al consumidor, portación de armas y sucesiones, el silencio positivo no suele aplicarse debido a la naturaleza de estos procesos y la necesidad de un control administrativo exhaustivo.

1. Defensa al Consumidor

En los trámites de defensa al consumidor, como reclamaciones o denuncias por productos defectuosos o servicios no conformes, no se aplica el silencio positivo. Esto se debe a que estos procedimientos requieren una investigación activa por parte de las autoridades competentes para determinar la validez de las reclamaciones y, en su caso, la imposición de sanciones o medidas correctivas. El silencio en estos casos no puede interpretarse como una aceptación del reclamo, ya que se necesita una resolución explícita que proteja los derechos de todas las partes involucradas.

2. Portación de Armas

Los trámites relacionados con la portación de armas, como la solicitud de tenencia, portación o renovación de permisos, no están sujetos al silencio positivo. La legislación argentina es muy estricta en cuanto a la regulación de armas de fuego, y todas las solicitudes requieren una evaluación exhaustiva de antecedentes penales, psicológicos, y otros factores de seguridad. El silencio por parte de la autoridad reguladora (ANMaC, ex RENAR) no implica la aprobación automática del trámite, ya que el proceso exige una verificación detallada para garantizar la seguridad pública.

3. Sucesiones

En los procedimientos sucesorios, como la declaración de herederos o la partición de bienes, el silencio positivo tampoco se aplica. Estos trámites son de naturaleza judicial y requieren una resolución expresa del juez o la autoridad competente. En el caso de sucesiones, es fundamental que se revisen todos los aspectos legales, como la validez de los testamentos, los derechos de los herederos, y la correcta liquidación de bienes y deudas. Un silencio administrativo en este contexto no puede interpretarse como una aceptación de la solicitud, ya que se necesita un proceso judicial formal para validar las decisiones relativas a la herencia.