El Senado volverá a sesionar el próximo jueves en un contexto adverso para el presidente Javier Milei, a quien la vicepresidenta Victoria Villarruel ya le hizo llegar el aviso de que la oposición tendría los votos para rechazar ese día el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que aumentó el presupuesto para la Secretaría de Inteligencia (SIDE), lo que se traducirá en una derrota política histórica con consecuencias para las cuentas del Estado.

Tras ser rechazado a fines de agosto por la Cámara de Diputados, el DNU 656/24 que aumento en $100.000 millones los fondos para los "gastos reservados" de la SIDE pasó al Senado, donde Villarruel hizo todo lo posible por demorar su tratamiento ante el riesgo concreto de una derrota, pero se quedó sin más margen.

La presidenta de la Cámara alta siempre supo que en cuanto abriera el recinto el DNU se metería en el debate. La urgencia por aprobar el proyecto de Boleta Única en Papel se cruzó con la presión conjunta del kirchnerismo y parte de la oposición dialoguista para discutir el decreto y esto obligó a Villarruel a acordar una sesión, sin poder impedir su inclusión en la agenda.

En ese contexto, fuentes parlamentarias confirmaron a iProfesional que Villarruel ya le transmitió a la Casa Rosada que el jueves el DNU sería rechazado y, por lo tanto, perderá vigencia. A pesar de la tensión que existe con la vice, en el entorno de Milei reconocen que hasta ahora siempre jugó bien su "rol institucional con el espacio". Esta vez no fue la excepción.

Desde el rechazo de Diputados, el Senado demoró su próxima sesión. Esto fue en parte porque el oficialismo estaba buscando terminar de cerrar con la oposición dialoguista el acuerdo para aprobar la Boleta Única, pero en gran medida para "evitarle otra derrota al Gobierno" según reconocieron cerca de la vice en los últimos días.

Y es que Milei viene de sufrir una seguidilla de reveses legislativos, entre los que se destacó la aprobación en ambas Cámaras de la ley opositora para aumentar las jubilaciones. Con el DNU sobre la SIDE tendría otra. "Está perdido", se resignan en las filas de La Libertad Avanza por estos días.

Las cuentas que hacen en el Senado toman como punto de partida los 33 votos que tiene la bancada kirchnerista Unión por la Patria. Para rechazar un decreto se necesita mayoría simple, que sería 37 votos si estuvieran los 72 senadores presentes. Los votos que faltan saldrían de la UCR y de bloques provinciales.

¿Por qué en el oficialismo dan por perdida la pelea en el Senado?

Al kirchnerismo podría faltarle la rionegrina Silvina García Larraburu, pero aun en ese caso estaría a solo cinco votos de voltear el DNU. En el oficialismo dicen que los dos senadores del bloque de Santa Cruz se mueven con bastante independencia del gobernador Claudio Vidal, por lo que son difícil de convencer.

A ellos se sumarían por lo menos un puñado de senadores de la UCR, que en Diputados votó en pleno en contra del decreto sobre la SIDE junto al bloque de Miguel Pichetto y al PRO. Es una incógnita qué hará la bancada amarilla ahora que Mauricio Macri retomó el diálogo con Milei, pero, cualquiera sea su postura, el rechazo ya tendría los votos suficientes.

En el oficialismo hay pocas esperanzas de poder evitar ese desenlace. Creen que en el mejor escenario, podrían compensarlo con un triunfo en el tema de Boleta Única, que es la parte de la reforma electoral con mayor consenso entre el Gobierno y la oposición.

Sin embargo, no alcanzaría a tapar la magnitud política de la derrota a la que se encamina Milei: sería la primera vez que el Congreso le voltea al Poder Ejecutivo un decreto de necesidad y urgencia desde que se reglamentó esa herramienta presidencial en 2006.

Derrota histórica: ¿qué otro impacto puede tener para Javier Milei que caiga el DNU?

Además del carácter histórico que tendría el nuevo revés parlamentario también aparece en escena el impacto administrativo que podría tener la decisión del Senado sobre el gobierno de Milei debido a que ya se gastó la mayor parte de los $100.000 millones que el DNU le otorgó a la SIDE, según un análisis de el sitio Presupuesto Abierto.

Días atrás, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro se hizo eco de ese informe y denunció que en solo tres semanas "se ejecutaron 80 mil millones", el "80% de los 100 mil millones de pesos asignados a gastos reservados y secretos de la Secretaría de Inteligencia, fondos que el Gobierno se autoasignó a través de un DNU".

En ese marco, el eventual rechazo del Congreso al decreto 656/24 obligaría a que los fondos que no se hayan ejecutado sean devueltos al Tesoro Nacional mientras que lo ya gastado se convertiría automáticamente en una deuda de la SIDE que hoy encabeza Sergio Neiffert -punto de Santiago Caputo- con esa área de la administración. Además no se descarta que la oposición empiece a reclamar información sobre cómo se gastaron esos recursos.

Esto sería así porque el rechazo parlamentario a un DNU implica en términos legales que el decreto no tiene validez por no demostrar criterios de "necesidad y urgencia". Traducido: los $100.000 millones no pueden ser asignados a la SIDE. Precisamente por eso es un problema que ya se hayan gastado casi en su totalidad.

Así, la sesión del Senado prevista para el próximo jueves le depara malas noticias a Javier Milei a pesar del intento de Victoria Villarruel postergar la discusión y evitar que el DNU que amplió el presupuesto para la SIDE se convierta en el primero de la historia en ser rechazado. La reacción del Gobierno a ese posible revés es la mayor incógnita.