Luego de cruzarse con Javier Milei en redes sociales, y que el Presidente le dedicara un discurso la semana pasada, la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner fue homenajeada en la Universidad Nacional del Oeste en Merlo y durante su presentación también le dedicó distintas frases y reflexiones al líder libertario.

"Quiero mandar un saludo a los senadores y senadoras que anoche sancionaron, debieron sanción a la ley de financiamiento educativo", sostuvo, y luego valoró la creación de esas instituciones en todo el país.

"Muy poquitos mediocres han criticado a las universidades, el Conurbano bonaerense o la creación de universidades, es porque realmente siempre han visto al país desde el helicóptero o por el espejo retrovisor y no han comprendido las realidades diversas y profundas que tiene nuestro país. Así que me siento muy honrada por este reconocimiento", comenzó.

Cristina Kirchner le respondió a Javier Milei en un acto

Sobre uno de los aspectos que se refirió Cristina fue la actualidad económica e insistió en el problema de la falta de dólares y la incidencia de la variación de la divisa estadounidense en los precios.

"Allá por febrero ya advertíamos que ese no era el problema, que el problema era la economía bimonetaria, la escasez de dólares y que cuando además la Argentina está endeudada en dólares, como está endeudada desde la gestión del macrismo y el retorno del Fondo Monetario Internacional, todo esto se iba a agravar", resaltó.

"El problema es que faltan dólares y eso impacta en la inflación. Los precios se mueven a partir de los movimientos del dólar. Y si no que me expliquen por qué tienen una tablita de devaluar solamente el 2% mensual, como en la época de Martínez de Hoz. La tablita fue un invento que hizo la dictadura a partir de 1976", agregó la expresidenta.

"No significa que uno tenga como bandera el déficit fiscal o piense que es lo mejor que le puede pasar a un país. No, no es lo mejor", señaló.

Sobre el déficit cero que tanto pregona Milei, Cristina aseguró: "En 2008 crecimos, y completamos un ciclo del 2003 al 2008 de superávit fiscal con crecimiento e inclusión social. Esa es la virtud: porque que se mueran todos de hambre y te sobra la plata es fantástico, pero la gracia está en que la gente coma y vos puedas administrar el Estado".

"No pagando deudas, ahogando a provincias, no haciendo obra publica, no haciendo escuelas y hospitales, cualquiera. Y habiendo reestructurado la deuda. Y pagando el corralito del 2001, lo pagaron los peronistas", aseguró.

También se refirió al cepo al dólar y la opinión de distintos economistas: "Todos quieren levantar el cepo: Macri lo levantó, endeudando al país. Y trajo al FMI. Después lo volvió a poner, con u$s200. Que es lo que sigue hasta hoy".

En otra de las críticas, resaltó: "Presidente, largue la escuela austríaca y cace el manual argentino. Y siéntese a administrar el país. Le reconozco que ha conseguido que saquen a (Rodriigo) Valdés del FMI, que no era muy amigo de Argentina".

"Javier Milei no tiene un plan de estabilización"

"Milei habla de rezago de la inflación, que tiene un rezago de 18 a 24 meses. Le disculpo, pero él no tiene un plan de estabilización", sostuvo Cristina, quien comparó la situación actual con el Plan Austral de 1985.

Sobre otra de las definiciones de Milei en el IAEF, la expresidenta sostuvo: "¿Desde cuándo tenemos que tener dólares en el Banco Central para pagar la deuda? Y ahí hace un giro y dice, ‘pero yo no tengo nada que ver con la deuda’. ¿De dónde salió la deuda? No nació de un repollo. Y usted lo sabe".

En ese momento, mostró en una pantalla un video en el que se ve a Milei cuando, como economista invitado a un programa, criticaba al actual ministro de Economía Luis Caputo.

"Milei ha creado una imagen de un paraíso perdido y es la de la Argentina de hace 100 años, como primera potencia mundial, que no resiste a la más mínima historia comparada", señaló y, luego de repasar los sucesos de ese momento de la historia, agregó: "¿Por qué te crees que vino el peronismo, hermano? A ver si los gorilas en este país se avivan un poco alguna vez".

"Si la educación argentina hubiera llegado a todos los rincones en historia, estas cosas no nos estarían pasando. No podría venir un lunático a decirnos cosas que no sucedieron", sostuvo también.