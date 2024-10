El presidente Javier Milei estuvo muy activo en redes sociales durante este miércoles, mientras una multitud se movilizaba en el Congreso y en las principales ciudades del país en defensa de la universidad pública.

El mandatario se dedicó sobre todo a repostear muchos de los mensajes que cuestionaban la marcha universitaria como "política", además de reforzar las críticas a los políticos que dieron presente, como Sergio Massa y Martín Lousteau.

Los picantes mensajes de Javier Milei contra la marcha universitaria

Ya entrada la noche del miércoles, Milei escribió en su cuenta de X: "Si para enfrentar a uno sólo tenés que juntarte con un montón de impresentables prostituyendo una causa noble (en este caso es una forma de ocultar la corrupción de los chorros de siempre) eso es una mayúscula muestra de debilidad y cobardía. Haremos Argentina grande de nuevo".

En su cuenta de Instagram, antes Milei había escrito: "No permitas que te usen políticamente los golpistas". A ese mensaje lo acompañó con una placa que decía: "La universidad pública no está en peligro. Lo que está en peligro es el botín que se reparten".

El mensaje de Javier Milei en redes sociales

También reposteó un mensaje del diputado Agustín Romo: "Cristina Kirchner, Martín Lousteau y Sergio Massa marchando juntos en contra de auditar en qué gastan la plata las universidades públicas. Por si faltaba algo para darse cuenta de qué lado estar. Todos fueron parte de la decadencia argentina que nos dejó 50% de pobreza".

"Si de un lado están Massa, Moreno, Lousteau, Cristina, los Moyano. No hay ninguna pero ninguna duda que yo estoy del otro, siempre de la vereda de enfrente de los que fundieron y se robaron el país de nuestros pibes", escribió el periodista Gabriel Anello, y también fue reposteado por Milei

También cuestionó a Martín Lousteau, presente en la marcha

"Esto no es una marcha universitaria, sino una marcha de parásitos que viven de los impuestos, es decir, del hambre de la gente", escribió otro usuario, que fue reposteado por Milei.

"Años intentando conquistar a un público que lo odia. Lo de Larreta es lamentable, indigno, y bastante gracioso", también reposteó un mensaje contra Horacio Rodríguez Larreta.

El Presidente también criticó a Sergio Massa

En otro de los mensajes que reposteó Milei, decían: "No les importan los alumnos, lo único que quieren es romper el equilibrio fiscal para desestabilizar el Gobierno pero no hay ninguna chance de que lo logren".

Se endurece la negociación entre Javier Milei y las universidades

Con la decisión del presidente Javier Milei de vetar la Ley de Financiamiento Universitario, la masiva marcha de este miércoles se volvió imposible de desactivar para el Gobierno, pero las conversaciones sobre el reclamo de actualización de partidas siguen en marcha, aunque por el momento no se ve un acuerdo a la vista.

El documento oficial de la marcha, que fue leído por la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández Piccoli, subrayó que "la situación hoy es más crítica que a comienzos de año", cuando se llevó a cabo la primera movilización. Hizo hincapié en los escasos recursos para afrontar los "gastos de funcionamiento", la pérdida del poder adquisitivo de los salarios del personal docente y no docente y el "desfinanciamiento" de la ciencia.

En ese marco, reclamaron a Javier Milei que promulgue la Ley de Financiamiento Universitario que aprobó la oposición. "No compromete fiscalmente al Estado, demanda solamente el 0,14% del PBI", remarcaron. El documento cerró con la consigna "no al veto", en un doble mensaje: al Presidente, que anunció esa medida, y al Congreso, que deberá definir si la deja en pie o no.

Hasta el momento que terminó la marcha, el Gobierno no había ninguna señal de rever la decisión de vetar. Incluso el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, señaló que "se armó una cuestión política" con la movilización. Pero el sector universitario dejó en claro que sostendrán el reclamo, por lo que el veto no desactivará el conflicto y, por si fuera poco, el oficialismo no tiene asegurados los votos para sostenerlo en la Cámara de Diputados.

En ese contexto, tanto de un lado como del otro entienden que la negociación debe continuar y que, de alguna manera, el Gobierno tendrá que encontrar un acuerdo con las universidades. Entre los diputados de la oposición, incluidos varios del PRO, creen que de no ocurrir eso podrían encaminarse a un conflicto más grave como el que se vio el año pasado en Chile.