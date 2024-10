El consultor político, exasesor de Mauricio Macri y experto en campañas presidenciales Jaime Durán Barba cuestionó en duros términos a Cristina Kirchner y sus posibilidades de volver a ocupar algún puesto político. "Cristina ya fue", lanzó.

También fue crítico con la administración de Javier Milei y aseguró que "todo Gobierno que choca con los de la tercera edad, tiene problemas". "Por eso si Milei veta la ley para el financiamiento universitario va a tener un nuevo tropiezo", resumió.

Jaime Durán Barba criticó con dureza a Cristina Kirchner

Al referirse a Cristina Kirchner, quien este lunes lanzó su candidatura a presidir el Partido Justicialista, sostuvo: "Cristina ya fue, no tengo ninguna bronca con ella, incluso, he sido criticado por alabarla en una columna en el diario Perfil diciendo que es una mujer inteligente por ser dos veces presidenta de la Argentina, pero ya pasó ese tiempo. Los electores están en una nueva visión de la realidad, del mundo".

En ese sentido, Durán Barba sostuvo que el regreso de Cristina a la arena política "es la mejor ayuda que recibe Milei y es una de las razones por las que mantiene su popularidad".

"El problema de la política contemporánea no son los fondos, sino las formas. Se necesitan dirigentes que sean distintos, que transmitan con su lenguaje corporal y forma de ser que son distintos a los políticos antiguos. Cristina no va a ser una política moderna, ni aunque se ponga minifalda, ser moderna no es ser presidenta del Partido Justicialista, que es muy antiguo", sostuvo en radio Perfil el exasesor presidencial de Mauricio Macri.

Al referirse a las elecciones legislativas del próximo año, Durán Barba anticipa un escenario de fragmentación. A su juicio, esta dispersión favorece indirectamente a Milei, quien, a pesar de sus recientes caídas en su imagen, sigue siendo visto como el "cambio" frente a los políticos tradicionales.

Al referirse a los atributos que debe reunir un rival político de Milei, el asesor sostuvo: "El nuevo político de la oposición va a ser alguien que invente algo nuevo".

"Los libertarios absorbieron a los electores del PRO"

El acercamiento de Mauricio Macri a Javier Milei y cómo el actual Presidente "comió el espacio" que tenía el PRO, Durán Barba sostuvo: "El PRO tendría que rehacer muchas cosas, volver a ser el PRO anterior a la presidencia de Mauricio, el PRO disruptivo, alegre y que planteaba el cambio. No olvidemos que el PRO terminó siendo el eje del frente para el cambio, porque eso es lo que representaba. Y ese espacio se lo comió Milei".

"El PRO, al acercarse a Milei, no supo preservar un espacio propio. Entonces sí, a lo que se ve, los libertarios absorbieron a los electores del PRO, que encontraron un líder más disruptivo y más original de lo que en su momento fue Mauricio, que fue un buen dirigente en ese sentido", agregó el asesor.

Finalmente, al referirse a la demanda de los electores y lo que pudo analizar en distintos países, Jaime Durán Barba aseguró: "El mundo cambió y está cambiando cada vez más, los electores son más independientes, se relacionan entre sí, y son poco institucionales. La institucionalidad de la democracia representativa está en cuestión, no por teoría, sino porque los electores en su vida cotidiana ahora, en vez de leer a Marx, leen el celular".