Las reuniones, cenas y eventos de empresarios, banqueros y políticos se trasladaron la semana pasada a Mar del Plata, al tradicional Coloquio de IDEA donde se dieron cita una gran cantidad de CEOs, gerentes generales y directores de las principales empresas y bancos, con reuniones que se extendieron hasta inicios de esta semana.

Uno de los temas que se trató y que preocupa a los empresarios es el futuro de la Cancillería, que desde junio está en el centro de la escena política.

"Tras el desembarco de la abogada Úrsula Basset y del Secretario de Culto Nahuel Sotelo, que dependen directamente de la Secretaria General Karina Milei, el papel de la Canciller Diana Mondino se ha desdibujado. "Y no hay que descartar que, luego de las recientes salidas, haya más cambios", comentó a Iprofesional un ex funcionario macrista, muy relacionado con la Cancillería en uno de los eventos que se celebraron en La Feliz.

Los últimos movimientos en Cancillería

El desembarco de Basset se oficializó cuando el 26 de junio pasado ofició como una jefa virtual de la comitiva que viajo a Asunción a la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), dejando mal parada a Mondino y a la embajadora Sonia Cavallo.

"La abogada fue impuesta en ese momento por Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo para supervisar el documento argentino, con el fin de cumplir con la misión de rechazar todo lo relacionado con la Agenda 2030 que Milei no acepta bajo ningún punto de vista", explicó el experto.

La reciente salida del vicecanciller Leopoldo Sahores, quien fue echado el jueves pasado para ubicar en el cargo a Eduardo Bustamante, que trabajó en las filas de Patricia Bullrich durante el macrismo, y la expulsión del embajador en la ONU Ricardo Lagorio, que fue obligado a renunciar a su rol en Nueva York frente a Naciones Unidas, también habrían dejado mal parada a Mondino.

Bustamante es un funcionario del Servicio Exterior de la Nación de larga trayectoria diplomática. Es abogado y licenciado en Ciencia Política. Realizó estudios de posgrado en seguridad internacional y se desempeñó en las embajadas argentinas en Angola y en Pakistán.

Su experiencia profesional también incluye la coordinación de asuntos fronterizos y de negociaciones internacionales en temas críticos como terrorismo y crimen organizado transnacional.

Los mensajes contra Diana Mondino y su gente en Cancillería

La situación de Mondino se complicó más el jueves pasado cuando el secretario de Culto, Nahuel Sotelo, se encargó de contar en sus redes sociales que acababa de colgar una polémica resolución de Milei en la puerta de su oficina.

La misma expresaba que: "Esta nueva doctrina implica, por definición, que ningún funcionario de esta administración ni quienes representan a la Argentina en el exterior deben acompañar ninguna iniciativa (que vaya en contra) de valores que son pilares de esta nueva administración".

Al final, se conmina al cuerpo diplomático, con claridad, a renunciar en caso de que no estén alineados con los lineamientos de la política exterior libertaria: "Quienes no se encuentren en condiciones de asumir los desafíos que depara el rumbo adoptado en defensa de las ideas de la libertad, deberán dar un paso al costado", dice el comunicado.

Al respecto, un importante funcionario había dicho, off the record, hace dos semanas, que Milei consideraba que "son todos comunistas". En tanto que cerca de Milei manifiestan intenciones de deshacerse de aquellos que no estuvieran alineados con sus ideas, pero todavía no están claras las maneras de avanzar.

Por lo que pudo saber Iprofesional, además de los despidos, la carta enviada por el sistema GEDE a todas las casillas de correo de los mencionados diplomáticos es otro paso en ese sentido que generó gran preocupación que se trasunta en los pasillos del edificio de Cancillería.

"A Mondino la dejaban de lado en los viajes al exterior. En esa línea se inscribe el reciente viaje a París de la secretaria General Karina Milei y la visita que realizó a Nueva York el secretario de Coordinación de Producción Juan Pazo por el tema de exportación de limones a los Estados Unidos", comentó un empresario de una de las empresas que acompañó el viaje de la secretaria General a París en otra de esas reuniones.

Karina Milei recorrió el viernes pasado la SIAL en París, la exposición mundial más importante del sector agroalimentario, donde 98 empresas argentinas podrán entablar relaciones con compradores, importadores y distribuidores de los principales canales de compra de alimentos y bebidas de Francia y Europa y luego se entrevistó con las autoridades de la cancillería de Francia.

"Visitó los pabellones argentinos de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, a cargo de Diego Sucalesca, y conversó con representantes de importantes empresas de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Salta, Corrientes, Jujuy, La Pampa, Misiones, Entre Ríos, San Juan y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", explicó el directivo de una de esas empresas que asistió al Coloquio de Idea.

En el marco de su agenda en Francia, y junto al Director de Operaciones de Carrefour, Julien Munch, visitó la sucursal más grande de esa cadena de supermercados en Montesson, al oeste de París, con la disposición de una góndola de productos argentinos de las empresas Arcor, Havanna, Grupo Peñaflor, Frigorífico Lequio, CBSÉ, Georgalos, Las Marías, San Ignacio, AVA SA, La Gioconda, Pietrelli vinos, y Pro de Man SA, entre otras.

El traspaso de la Agencia de Inversiones, fue un golpe para Diana Mondino

Pero uno de los hechos que golpeó a Mondino fue la decisión de Karina Milei de trasladar la estratégica Agencia de Inversiones de Argentina a la Secretaría General de la Presidencia, restándole el poder a Mondino en lo que se refiere al manejo de las futuras inversiones que podrían llegar a la Argentina en los próximos meses.

A través del Decreto 511/2024, publicado el lunes 10 de junio en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo modificó la Ley de Ministerios para que la Fundación Argentina para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional, cuya competencia estaba asignada al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, pase a estar incluida dentro de los objetivos de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. Es "por razones de gestión", se justificó en los considerandos del texto.

El organismo en cuestión es la ex Fundación Exportar, cuyo objetivo es la promoción de las exportaciones y las inversiones en el país, para acompañar a las medianas y pequeñas empresas en su salida al mundo y facilitando proyectos de inversión productiva a lo largo del territorio nacional.

En este marco, mediante el Decreto 512/2024, el Gobierno facultó a Karina Milei a modificar el estatuto de la Fundación. Entre los nuevos objetivos, se incluyó: "Entender en las acciones de promoción del comercio de bienes y servicios argentinos en el exterior, así como en la promoción de inversiones en la República Argentina, elaborando las instrucciones y las directivas para las Representaciones Diplomáticas y Consulares de la República Argentina y delegaciones oficiales en los aspectos de su competencia, de conformidad con los lineamientos de la Secretaría".

"El cambio se hace porque creemos que así va a ser más eficiente, estando a cargo de la secretaría general. La Marca País, vender Argentina al mundo, tiene que depender de Presidencia", explicó el portavoz presidencial, Manuel Adorni el día que se conocieron los cambios.

Por ese motivo en julio pasado, tras seis meses en la Presidencia Ejecutiva de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), Julián Cohen, un funcionario que respondía a Mondino, presentó su renuncia y fue designado en su lugar Diego Sucalesca, un funcionario ligado directamente a Karina Milei.

Su ausencia en el G7 y una señal de la pérdida de poder de Diana Mondino

La pérdida de poder de Mondino se hizo más evidente cuando no viajó a la cumbre del G7 en Italia a mediados de junio pasado a la que viajó el Presidente de la Nación Javier Milei y fue reemplazada por Karina Milei.

En ese entonces, desde el Gobierno le bajaron el tono a la decisión de no sumar a Mondino a la delegación oficial del G7. "Al Presidente le resulta más cómodo ir solo, eludir el protocolo, ver a quien él quiere ver. No es por Diana en especial" afirmaron en ese momento fuentes cercanas al Gobierno.

"Desde que asumió Mondino hubo algunos tropiezos discursivos de la cabeza de la diplomacia argentina, donde hay que recordar su paso por China, donde afirmó que los chinos eran todos iguales, que generaron un desgaste de su figura", explicó otro experto ex diplomático muy relacionado con el area de comercio exterior.

"Lo que tiene por ahora a su favor Mondino es que cuenta con el apoyo de Milei, quien no solo la respeta, sino que siente un fuerte agradecimiento por su trabajo en la campaña de las elecciones del año pasado donde ganó la candidatura de diputada nacional por CABA que dejó de lado para ser Canciller", concluyó el consultor.