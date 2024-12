El presidente Javier Milei se prepara para encabezar este martes y miércoles la primera edición argentina de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), donde se reunirán algunas de las figuras de peso de la derecha global. Lo concreto es que una gran parte del llamado "Mundo Trump" se traslada a la Argentina desde hoy.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro y su hijo Eduardo; Lara Trump la nuera de Trump y copresidenta del Comité Nacional del Partido Republicano, dirigentes libertarios norteamericanos como el presentador Ben Shapiro y el veterano legislador Ron Paul; el principal estratega político de Trump, Barry Bennet; el líder de Vox el español, Santiago Abascal, y el libertario mexicano Eduardo Verástegui son algunas de las figuras internacionales que ya han confirmado su participación en el encuentro que se desarrollará en el hotel Hilton, de Puerto Madero entre hoy y mañana.

Hay que recordar que el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, invitó a Milei a la última reunión de la CEPAC que se realizó en su residencia de Mar- a- Lago que tiene Trump en el estado de Florida luego que Trump ganara las elecciones presidenciales el 5 de noviembre pasado. Milei fue el primer líder mundial que visitó a Trump luego que este ganara las elecciones.

Los ministros de Economía Luis "Toto" Caputo, de Seguridad Patricia Bullrich, el intelectual libertario Agustín Laje; el diputado nacional Santiago Santurio; el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, y el legislador bonaerense Agustín Romo, más el influencer libertario Daniel Parisini, alias el "Gordo Dan" quienes se han identificados recientemente como el ejército de "Las Fuerzas del Cielo" que protege a Milei, serán algunos de los representantes nacionales, antes del cierre, pautado para las 19 y a cargo, como era de esperar, del propio Presidente Javier Milei.

Cumbre conservadora: los títulos de las presentaciones reflejan el tono que tendrá el encuentro

Los títulos de las presentaciones reflejan el tono que tendrá el encuentro. Parisini, hablará de "el rol de las redes sociales libres en el mundo y por qué los comunistas las quieren prohibir".

En sus redes sociales, Romo, que participó de la reciente presentación en sociedad de la agrupación "Las Fuerzas del Cielo" autodenominado "brazo armado" del Gobierno prometió comprar una entrada aunque ya esté invitado, sólo para bancar que hable el Gordo Dan,en referencia al referente mediático de La Libertad Avanza.

Laje, en tanto, tituló su discurso como "Agenda 2030: La casta globalista contra la democracia", en clara oposición a los proyectos de Naciones Unidas, a los que la representación diplomática ahora conducida por el canciller Gerardo Werthein se viene oponiendo en ese y otros foros internacionales y en contra de la llamada cultura woke.

Desde finales de la década de 2010, este término se utiliza como un término general para los movimientos políticos progresistas o de izquierda y perspectivas que alegan enfatizar la política identitaria de las personas LGBT, de las personas negras y de las mujeres.

Cumbre conservadora: la participación de periodistas afines al Gobierno

También habrá un panel de periodistas, moderado por el secretario de Medios y vocero presidencial, Manuel Adorni, del que participarán Jonathan Viale, Javier Negre, Antonio Laje y Mariano Pérez.

Negre es un empresario español que compró la mitad de La Derecha Diario, uno de los medios favoritos del Presidente. Pérez, en tanto, es uno de los militantes libertarios más activos en redes sociales y se lo conoce como "Frank Fijap".

El panel se desarrollará por la tarde, un par de horas antes del cierre, a cargo del Presidente, dispuesto a compartir con sus pares conservadores lo que considera sus logros, cuando faltan apenas unos pocos días para cumplir su primer año en la Casa Rosada.

Los organizadores no descartan alguna sorpresa, como videos enviados por el propio Trump y el empresario Elon Musk, de buena sintonía con el gobierno libertario y el espacio internacional conservador.

Cómo se financia el evento

En relación a la financiación del evento fuentes cercanas a la organización explicaron a Iprofesional que "el evento lo financia en un ciento por ciento CPAC Argentina a través de sponsors privados como la empresa norteamericana Tactic, dedicada a las relaciones empresariales" y aclararon que "no se involucró ningún tipo de fondo público y que todo el evento se hará en base a empresas privadas".

"Esta conferencia se centrará en la importancia de un gobierno limitado, el capitalismo de libre mercado, la responsabilidad individual y la preservación del patrimonio cultural y religioso" explican los organizadores de la conferencia en la página oficial del evento, que será abierto al público pero a cambio del pago de US$ 100 en concepto de entrada general pero también hay entradas VIP cuyo valor llega a los 1.000 dólares por persona.

En ese marco, la CEO de CPAC Argentina, Soledad Cedro, explicó a los medios que: "buena parte del mundo Trump se está trasladando a la Ciudad de Buenos Aires para el evento en que la relación entre Argentina y Estados Unidos está en un punto de inflexión debido al rol estratégico que podría cumplir el Gobierno libertario en una región sumida en las políticas fallidas de izquierda".

Cedro manifestó que: "tener al primer presidente libertario electo en el mundo hace que el movimiento conservador en Argentina está cobrando mucha importancia, pero también es relevante por una cuestión regional". La CEO de CPAC puntualizó que "se arrancó con el cáncer comunista cubano, que es la dictadura más cruel y más larga en la historia de Occidente con más de 60 años donde hay fusilamientos y presos políticos". Además agregó que "esto se fue expandiendo y lo hemos visto llegar a Venezuela y Nicaragua, y hoy por hoy la mayor parte de los gobiernos de la región son gobiernos de tendencia más de izquierda, que estamos convencidos que son ideas que no funcionan".

Cedro por su parte explicó que "esto hace que Argentina cobre otro peso. Ver un país que al menos está intentando hacer algo distinto dentro de una región donde se ven tantas políticas fallidas de izquierda lo convierte en el lugar ideal para que traigamos este tipo de conferencias". Compara a Milei con Trump al manifestar que Milei se muestra como el exponente clarísimo de una sociedad que dijo no quiero más populismo no solamente al kirchnerismo, sino al político tradicional.

"En eso es muy similar a lo que pasó con Donald Trump. Llegó un momento de hartazgo en la sociedad americana con los políticos tradicionales y ahí es donde surge este fenómeno, que al principio la gente literalmente se reía cuando lanzó su candidatura y ahora acaba de ganar por segunda vez la presidencia de Estados Unidos" puntualizo.

Qué figuras internacionales confirmaron su presencia en la cumbre conservadora

Para las jornadas de mañana y el miércoles están confirmados Santiago Abascal, del Partido Vox de España; Jair Bolsonaro y su hijo Eduardo Bolsonaro, de Brasil; el presidente de Hungría, Viktor Orbán, no puede venir por una cuestión de agenda pero vienen su vicepresidenta y el titular del Senado húngaro; viene el alcalde de Lima, Rafael López, la persona que está llevando en Perú la lucha por este movimiento; Pablo Viana, que es el líder del Bloque Conservador de Diputados en Uruguay; Eduardo Verástegui, que es la cara del movimiento conservador en México.

La idea básica de CPAC y en general del movimiento conservador-libertario es la defensa de las libertades individuales, la posibilidad de que haya un gobierno pequeño, poco intrusivo y eficiente donde haya pocos impuestos y la mayor parte del dinero que genera tanto el trabajador como las empresas quede en su bolsillo y no en las arcas públicas. Después, por supuesto, hay debate de ideas, no todo el mundo está de acuerdo 100% en todo. Hay cuestiones que tienen que ver más con lo social, por ejemplo, el aborto. Es parte de la gracia que no todos estemos de acuerdo, que cada uno presente su propia opinión y pueda argumentarla en una base de respeto y de intercambio de ideas.

El movimiento conservador suele estar asociado a ideas como cierto rechazo a la diversidad sexual o al aborto, o incluso ahora a elementos vinculados a la Agenda 2030, como puede ser la discusión sobre el cambio climático.

La CPAC es la gran conferencia política conservadora histórica de los Estados Unidos. Desde 1972 se hace de manera ininterrumpida en Washington y es un foro de debate de ideas políticas conservadoras-libertarias. Siempre importante y respetada, pero en 2015, cuando aparece Donald Trump en el mundo político, pasa de ser un refugio a ser algo sumamente popular. Entonces empezó a resonar en otros lugares del mundo donde también hay movimientos conservadores y libertarios, como Japón, Corea y Hungría, y nos pareció que ahora Argentina era el lugar ideal para que hubiese una versión de CPAC.

A Javier Milei las cumbres de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) le traen buenas noticias y sensaciones. A fines de febrero, a poco de asumir como Presidente, logró en Washington una foto y breves minutos de animada charla con Donald Trump, quien meses después ganaría las elecciones que lo ungieron como nuevo presidente de Estados Unidos. Milei lo visitó luego en su residencia de Mar -a-Lago y fue uno de los expositores en la reunión de la CPAC.

Milei volverá a ser hoy protagonista de otra cumbre de la derecha conservadora, aunque esta vez jugará de local. Será una cumbre que promete tener alto voltaje político e ideológico, en el contexto de la "batalla cultural" que el Gobierno pretende dar contra el colectivismo y el socialismo en el país y el mundo.