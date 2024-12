Javier Milei protagonizó una nueva cadena nacional este martes 10 de diciembre, en el marco de su primer aniversario como presidente. Cepo, inflación, "motosierra" y comercio exterior fueron algunos de los puntos claves que repasó. Además, adelantó algunas de las medidas que prevé aplicar para que la economía se recupere definitivamente y que el Estado sea achique cada vez más.

Cadena nacional: Javier Milei aseguró que el cepo se termina en 2025

Sobre las restricciones cambiarias, el jefe de Estado anticipó: "Van a poder hacer todas las transacciones en la moneda que usted quiera. Lo único que se mantiene en pesos, por ahora, son los impuestos". Y remarcó que el año que viene el cepo "se terminará para siempre".

Por otra parte, el mandatario nacional aseguró que en 2025 seguirá desplegando la "motosierra profunda". El jefe de Estado prevé avanzar con auditorias más profundas en todos los niveles del Estado, para que sea más chico y más barato para los argentinos, eliminando más secretarías y subsecretarías. "Cuanto más chico el Estado, más grande la libertad", resumió.

"Vamos a poner una agenda de reformas profundas. Avaneceremos en un plan de ajuste para bajar impuestos y devolver dinero al sector privado. Impulsaremos además una reforma impositiva, previsional y laboral. También encararemos leyes de seguridad nacional, se impulsará una reforma penal, política o otras más", añadió.

"Quiero comenzar agradeciéndoles a todos y gracias por saber sobrellevar los meses duros que hubo al comienzo de nuestra gestión. Me gustaría agradecer también a los argentinos maltratados por el injusto modelo de la casta. En pocas palabras, quiero agradecer a quienes fueron tratados como ciudadanos de segunda durante décadas. El sacrificio que han hecho es conmovedor y no será en vano", comenzó diciendo el Presidenteen la noche de este martes.

Sobre la herencia recibida, Milei señaló: "Hace un año teníamos una alta inflación y 15 puntos de déficit consolidados. Hace un año, un degenerado fiscal que no voy a nombrar venía de imprimir 13 puntos del PBI sin cuidado de la inflación que iba a generar. Hoy la inflación es cosa del pasado. Hoy esta saneada la deuda y el flujo de importaciones. Hoy no tenemos déficit comercial ni reservas negativas. Hay superávit comercial creciendo a pasos agigantados. Hoy la brecha cambiara está prácticamente muerta. Hacia 16 años que no sucedía algo así en el país. Hoy el riesgo país se encuentra debajo de los 700 puntos".

Acompañado por los funcionarios de su Gabinete, destacó además: "Hoy puedo decirles que hemos superado la prueba de fuego. Hemos salido del desierto. Gracias por confiar en el Gobierno. Esto no quiere decir que hayamos llegado a puerto. Pero si que podemos terminar el año con alivio y de que hemos dejado atrás lo peor. El futuro será cada vez mejor. Se vienen momentos felices en la Argentina".

Sobre el final del discurso, y luego de agradecer a los miembros de su Gabinete -con una mención especial de su hermana, Karina-, el Presidente envió un mensaje contundente a la oposición: "Le quiero extender una advertencia al resto de la política. Creyeron equivocadamente que haber elegido a este gobierno fue una arrebato caprichoso de la sociedad. Bueno, la sociedad este año les demostró que su compromiso con el cambio no fue un capricho momentáneo, sino una convicción inquebrantable. Los argentinos no toleraran obstrucciones insensatas a nuestras reformas".