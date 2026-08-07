Posibles cambios en PAMI y Salud generan expectativa dentro del Gobierno, en medio de reclamos por obras sociales y negociaciones con la CGT

La estructura sanitaria nacional atraviesa horas de incertidumbre ante versiones que anticipan una posible renovación en sus principales cargos. Los cambios en evaluación incluirían la conducción del PAMI y también al ministro de Salud, Mario Lugones, aunque hasta el momento no hubo confirmaciones oficiales.

Según fuentes consultadas por el portal Mundo Gremial, el Ejecutivo analizaría reemplazos en la conducción del instituto, que alcanzarían al director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, y al subdirector ejecutivo, Carlos Blas Zamparolo. Al mismo tiempo, tomó fuerza la posibilidad de una salida de Lugones de la cartera sanitaria.

Las versiones aparecen en un contexto de reacomodamientos internos, reclamos de prestadores médicos y conversaciones entre el Gobierno y la CGT por el futuro del sistema de obras sociales.

PAMI enfrenta cuestionamientos por pagos y servicios mientras el Gobierno evalúa cambios en su cúpula

La posible modificación en la conducción del PAMI ocurre mientras el organismo enfrenta cuestionamientos vinculados con su funcionamiento.

Prestadores médicos vienen planteando dificultades relacionadas con pagos, contratos y continuidad de servicios, mientras que afiliados reportaron problemas en distintas zonas del país vinculados con atención, prestaciones y medicamentos.

En las últimas semanas también se registraron movimientos internos dentro del instituto que alimentaron las versiones sobre una nueva distribución del poder.

La incorporación de funcionarios vinculados al ámbito judicial generó cambios en la estructura interna y abrió nuevas discusiones sobre el control político de uno de los organismos más importantes del Estado. Ahora, esa reconfiguración podría alcanzar a los máximos responsables del organismo.

La disputa por las obras sociales suma tensión al escenario sanitario

Los posibles cambios dentro del área de Salud se producen mientras el Gobierno y los gremios mantienen conversaciones por el funcionamiento del sistema de obras sociales.

La CGT viene planteando la necesidad de avanzar con medidas que permitan mejorar la situación financiera de las entidades sindicales, afectadas por mayores costos y dificultades para sostener sus prestaciones.

En ese marco, los movimientos en PAMI y el Ministerio de Salud son seguidos con atención por el sindicalismo, que busca determinar si tendrán impacto en las negociaciones abiertas con la administración nacional o si responden exclusivamente a decisiones internas del Ejecutivo.

Más movimientos dentro del Ministerio de Salud

Las versiones sobre el futuro de Mario Lugones aparecen luego de otros cambios registrados dentro de la cartera sanitaria. Semanas atrás dejó su cargo el entonces viceministro de Salud, Guido Giana, quien fue reemplazado por Rodrigo Sbarra, en medio de una etapa de modificaciones internas.

Los eventuales cambios en la conducción del PAMI y del Ministerio de Salud representarían un nuevo movimiento dentro de un sector que en los últimos meses atravesó distintas modificaciones.

La salida de funcionarios, los reclamos de prestadores y la situación financiera de las obras sociales conforman un escenario de presión sobre la política sanitaria oficial. Ahora, la atención está puesta en las próximas definiciones del Gobierno y en si los rumores sobre nuevos reemplazos finalmente se transforman en anuncios concretos.