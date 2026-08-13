Milei suma a una experta en inteligencia artificial a un área estratégica del Gobierno

Adriana Baravalle reemplaza a Darío Genua en Ciencia y Tecnología y tendrá el desafío de impulsar la IA, la innovación y el desarrollo científico

El Gobierno nacional oficializó un nuevo cambio en la conducción del área de Innovación, Ciencia y Tecnología. A través del Decreto 730/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, Adriana Baravalle fue designada como nueva secretaria del área.

La especialista ocupará el lugar que dejó Darío Genua, quien presentó su renuncia a fines de julio luego de varias semanas de definiciones pendientes dentro de la estructura estatal.

La llegada de Baravalle busca darle continuidad a la agenda tecnológica del Gobierno y, al mismo tiempo, profundizar el desarrollo de nuevas herramientas vinculadas con inteligencia artificial, innovación y transformación digital.

Quién es Adriana Baravalle

La llegada de Baravalle suma al Gobierno una funcionaria con recorrido en áreas vinculadas al desarrollo de nuevas tecnologías. Su trayectoria combina:

Investigación científica

Actividad universitaria

Inteligencia artificial

Seguridad tecnológica

Entre los campos en los que desarrolló trabajos se encuentran la inteligencia artificial, la criptografía poscuántica y las infraestructuras críticas, además de proyectos científicos desarrollados junto con instituciones y equipos de otros países.

Su formación académica incluye un doctorado en Inteligencia Artificial obtenido en la American Andragogy University de Estados Unidos y una maestría en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento realizada en la Universidad Austral. En esa misma institución continúa actualmente sus estudios de doctorado en Ingeniería.

El ámbito universitario también forma parte de su recorrido profesional. Baravalle está al frente del Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de la Universidad Austral y participa en la formación de especialistas.

Además, impulsó synapsIA, una iniciativa que reúne profesionales de distintos países de la región para desarrollar proyectos de capacitación, investigación y colaboración en inteligencia artificial.

Un perfil con antecedentes en el Estado

La nueva secretaria no llega por primera vez a la administración pública. Durante su trayectoria participó en espacios relacionados con la elaboración de políticas tecnológicas y de seguridad digital.

Entre sus antecedentes figura su participación en la Mesa de IA y Ciberseguridad, ámbito desde el cual colaboró en el diseño de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial desarrollada entre 2016 y 2019. Desde el Gobierno también remarcaron su paso previo por la Administración Pública Nacional.

Desde Casa Rosada recordaron que Baravalle "integró la Mesa de IA y Ciberseguridad que participó en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial entre 2016 y 2019 y cuenta con experiencia previa en la Administración Pública Nacional".

Qué objetivos tendrá la nueva funcionaria

La agenda que queda en manos de Baravalle incluye varias áreas consideradas estratégicas por el Gobierno. Entre ellas aparecen el impulso de tecnologías emergentes, la innovación y la modernización de los procesos estatales.

Según explicó oficialmente la Casa Rosada, "Su incorporación tendrá como objetivo profundizar la agenda de innovación y transformación tecnológica del Estado, impulsar el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías y fortalecer la articulación entre el sector público, el sector privado y el ecosistema científico y académico".

Su perfil académico y tecnológico aparece así como uno de los principales atributos de la nueva secretaria para avanzar en una agenda que combina investigación, desarrollo tecnológico y aplicación de nuevas herramientas.

La reestructuración que modificó el área

El cambio de conducción ocurre en medio de una reorganización más amplia de organismos vinculados con las comunicaciones y la tecnología.

El antecedente inmediato fue el Decreto 581/26, que introdujo modificaciones en el esquema de dependencia de distintos organismos y empresas estatales. Entre los cambios, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) y la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) quedaron bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

A su vez, Arsat y Correo Argentino pasaron a depender del vicejefe de Gabinete, Gustavo Coria.

En este nuevo esquema, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología conserva bajo su ámbito instituciones centrales para la investigación y el desarrollo nacional, entre ellas el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Banco Nacional de Datos Genéticos, además de distintos programas tecnológicos y espaciales.

El reclamo de los científicos, otro desafío para la gestión

La agenda de Baravalle no estará limitada al desarrollo de nuevas tecnologías. Su desembarco se produce mientras persisten reclamos de investigadores y trabajadores del sistema científico por los recursos destinados al sector.

El Conicet concentra buena parte de las críticas y se convirtió en uno de los principales escenarios de la disputa. En ese contexto, la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología convocó este miércoles a una protesta en el centro porteño bajo el lema "Ponete la camiseta".

La movilización tuvo como escenario al Obelisco y planteó cuestionamientos al financiamiento de la ciencia, además de expresar el rechazo de las organizaciones del sector a las políticas de ajuste impulsadas por el Ejecutivo.

El reclamo coincidió con otro episodio que generó preocupación entre los investigadores: 374 becarios posdoctorales del Conicet no continuaron en sus puestos después del vencimiento de sus contratos el 31 de julio.

Así, la nueva funcionaria inicia su gestión con dos frentes simultáneos: por un lado, la intención oficial de acelerar la incorporación de inteligencia artificial e innovación tecnológica; por otro, un sistema científico atravesado por reclamos vinculados con presupuesto, becas y continuidad de proyectos de investigación.