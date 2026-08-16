Milei reaparece en un acto de homenaje a San Martín junto al Gabinete y Jorge Macri

Se trata de la primera actividad tras varios días de bajo perfil. El discruso se transmitirá por cadena nacional. El alcalde del PRO dirá presente

Tras una semana de bajo perfil en la Quinta de Olivos, el presidente Javier Milei reaparecerá públicamente el próximo lunes para encabezar un acto por el paso a la inmortalidad del General José de San Martín junto a todo el Gabinete y al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y brindar un discurso por cadena nacional.

El acto oficial se llevará a cabo en el Monumento al Libertador ubicado en la Plaza San Martín del barrio de Retiro. Se prevé que Milei llegue después de las 14:30 para saludar a los funcionarios y al alcalde porteño y que pronuncie su discurso a partir de las 15:00, según precisaron a iProfesional fuentes oficiales.

En principio se prevé que el Presidente brinde un mensaje de tono institucional acorde a la conmemoración del 176° aniversario del fallecimiento del "Padre de la Patria", sin anuncios estridentes, aunque las fechas históricas siempre dan margen para algún ribete político en las palabras de un mandatario.

Milei vuelve a escena para homenajear a San Martín, tras una semana de "rosca" política

Se trata de la primera actividad pública del jefe de Estado desde su participación en la ceremonia de asunción del flamante presidente de Colombia, Ableardo de la Espriella, con quien mantiene una afinidad ideológica que le dio protagonismo en el acto que se desarrolló en Cali.

El líder libertario regresó al país el 8 de julio y desde entonces mantuvo reuniones cerradas en la Quinta de Olivos, sin una agenda pública. Durante esos días, la actividad se concentró en la mesa política que encabeza la secretaria General y hermana del Presidente, Karina Milei, con el foco en la agenda parlamentaria y la reconstrucción de vínculos con los aliados.

El Gobierno se abocó a superar el traspié que tuvo en el Senado con el proyecto de "inviolabilidad de la propiedad privada" por la rebelión de los gobernadores dialoguistas. En ese marco, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se reunió con varios de ellos y ofició además de "puente" para abrir una nueva mesa de diálogo entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO con la mira en las elecciones de 2027.

Karina Milei y el titular del PRO, Mauricio Macri, retomaron el contacto. Eso habilitó un encuentro entre Santilli, el asesor Eduardo "Lule" Menem como mano derecha de la hermana presidencial, el jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, y su colega Fernando de Andreis como representante del expresidente. Todos lo definieron como "un primer paso" para aceitar la relación.

Jorge Macri asistirá al acto de Milei en medio del diálogo LLA-PRO

Por esa razón también se destaca la presencia en el acto oficial de Jorge Macri, quien más allá de su rol institucional es un referente importante del PRO. El jefe de Gobierno porteño encabezará su propio acto homenaje a San Martín en la misma plaza icónica al mediodía y tiene previsto quedarse allí para participar luego del evento organizado por el Gobierno nacional.

El acto del Gobierno porteño empezará más temprano, a las 10:00, con un show musical en vivo acorde a la fecha, foodtrucks y actividades familiares. Macri dará un mensaje a las 12:00 y a partir de las 14:30 todo quedará a disposición de Casa Rosada, a la espera de la llegada del Presidente.

Si bien se prevé que las cuestiones electorales queden totalmente afuera del homenaje al General San Martín, el encuentro entre Milei y Jorge Macri se dará en medio de esa conversación que retomaron los máximos referentes de LLA y del PRO y que tiene a la Ciudad de Buenos Aires como un tema medular.

Macri ya adelantó sus intenciones de ir por la reelección. Su primo y presidente del partido también quiere retener la Ciudad en manos del PRO. La posibilidad de que Karina Milei impulse a un candidato libertario que le dispute el bastión al partido amarillo los inquieta a ambos. La definición del escenario electoral para el distrito porteño es una llave maestra para una alianza nacional.

En ese marco, Jorge Macri empezó a mostrarse más en línea con el discurso del Gobierno nacional -especialmente en materia de seguridad y orden público- mientras que la senadora Patricia Bullrich, una de las figuras de LLA mejor valorada en las encuestas, aclaró que no tiene intención por ahora de competir en la Ciudad, en un gesto que busca facilitar el acuerdo entre los Milei y Mauricio Macri.

La polémica que protagonizó Milei en torno a la figura de San Martín

En febrero pasado, Milei encabezó otro acto de homenaje a la figura de José de San Martín con un fuerte simbolismo: la entrega oficial del histórico sable corvo del "Libertador" al Regimiento de Granaderos a Caballo, a propósito del 213° aniversario del Combate de San Lorenzo.

El acto tuvo lugar en la ciudad santafesina de San Lorenzo. Días antes, Milei había firmado el decreto 81/2026 por el cual se dispuso que el sable de San Martín fuera trasladado desde el Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos, que había tenido custodia de la reliquia hasta 2015, cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner dispuso su exposición en el museo.

Tras la entrega oficial en la ciudad donde la fuerza independentista al mando de San Martín venció a los realistas de Montevideo el 3 de febrero de 1813, el sable corvo fue trasladado al cuartel de los Granaderos en el barrio de Palermo, donde se exhibe al público.

La decisión generó una gran controversia por el lugar donde debía conservarse la reliquia patria y fue criticada por sectores de la oposición, en particular el kirchnerismo, y por los descendientes y familiares de Juan Manuel de Rosas, quien recibió el sable de parte del mismo San Martín en 1844. En 1896, Manuelita Rosas (hija del gobernador federal) lo envió al Museo Histórico Nacional.

Durante aquel acto, Milei defendió el traslado y afirmó que el sable de San Martín "no es un objeto histórico más" sino "el símbolo material más poderoso de la Nación Argentina", al tiempo que recordó que había sido robado en dos ocasiones durante la década de 1960 por militantes de la Juventud Peronista y vinculó esto con las críticas del kirchnerismo a su medida.