El Presidente reapareció, tras casi 10 días sin mostrarse públicamente. La libertad y las fuerzas armadas, entre los ejes de su discurso

Javier Milei reapareció este lunes, tras una semana de bajo perfil en la Quinta de Olivos. El Presidente encabezó un acto por el paso a la inmortalidad del General José de San Martín junto con todo el Gabinete y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en el que brindó un discurso.

Milei inició su intervención recordaron el rol del general San Martín en la historia argentina e instó a luchar contra "los enemigos de la libertad". "Defender la libertad que nos dejó nuestro general es también defender nuestras ideas y valors contra aquellos que intentan socavarlos", sostuvo.

Javier Milei encabezó el homenaje a San Martín, tras una semana de bajo perfil

Las Fuerzas Armadas fue otro de los ejes claves del discurso del Presidente. "Necesitamos Fuerzas Armadas equipadas y para protegerenos debemos tener a policías capaces y entrenados que defiendan a los ciudadanos honestos de quienes quieran romper la ley".

"La gesta sanmartiniana es una fuente de inspiración para todo mi gobierno", aseguró el Presidente.

Y concluyó: "Aún quedan fronteras por cruzar porque Argentina todavía no es el país más libre del mundo, pero sí puede serlo. Hay algunos que quieren que vuelva el pasado en el que vivíamos. Hoy no tenemos un pasado al que regresar porque ya sabemos a dónde nos conduce. No hay mejor forma de honrar su memoria que convertirnos en el mejor país que podemos ser. Qué viva el general San Martín".

El acto oficial se llevó cabo en el Monumento al Libertador ubicado en la Plaza San Martín del barrio de Retiro. El mandatario arribó pasadas las 14:30 para saludar a los funcionarios y al alcalde porteño y finalizó su discurso a las 15:15.

Javier Milei saludó al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al arribar al lugar del acto.

Vale recordar que la última actividad oficial del jefe de Estado argentino fue su asistencia, el 7 de este mes, a la jura de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia. Un día después, el Presidente y su comitiva regresaron a Buenos Aires.

Economistas reclaman medidas para levantar la actividad y Caputo va por nuevos anuncios

Prácticamente no hay grieta en el pedido. Los nombres propios incluyen a Miguel Angel Broda y a Martín Redrado. También a Carlos Melconián y a Miguel Kiguel. Desde el sector financiero se suman Fausto Spotorno y Fernando Marull.

"Algo hay que hacer", pregonan los distintos referentes de las consultoras más renombradas de la City.

El diagnóstico es que si "la economía de la calle" no levanta, a Javier Milei se le podría complicar el objetivo reelección.

"Hoy existe un trilema de corto plazo: orden macroeconómico, inflación y nivel de actividad. Son tres vértices. Los tres importan, pero no pesan igual desde el punto de vista electoral. El vértice en el que el Gobierno muestra hoy mayores dificultades -el nivel de actividad- es el que probablemente tenga mayor influencia sobre el voto", destacó Broda en uno de los puntos de su último informe a clientes.

A sabiendas de que el gobierno libertario no va a tomar ninguna medida que comprometa el plano fiscal -al que Milei ya dijo que está "atado como a un mástil"-, los economistas le reclaman más gestión para apurar una reactivación.

El consenso es que la flexibilización de los créditos en dólares para empresas que no exportan puede ayudar pero sólo de forma marginal, muy focalizado al sector de la construcción, y con el paso del tiempo.

Un menú alternativo y con imitaciones

Es interesante el escenario planteado por Broda. Se pregunta: "¿Qué puede hacer el Gobierno para apuntalar la demanda agregada? Desde el frente fiscal, el margen de maniobra es prácticamente inexistente".

Plan de Infraestructura. ‘Acá sí existe margen para actuar es en la gestión. Después de 31 meses de Gobierno, aún no logró ponerse en marcha un plan ambicioso de infraestructura financiado por el sector privado mediante concesiones y asociaciones público-privadas. Ese avance permitiría no sólo estimular la actividad, sino también contribuir a apuntalar la productividad eliminando cuellos de botella en infraestructura, transporte y logística para que Argentina pueda transformarse en una economía desarrollada ".

‘Acá sí existe margen para actuar es en la gestión. Después de 31 meses de Gobierno, aún no logró ponerse en marcha un plan ambicioso de infraestructura financiado por el sector privado mediante concesiones y asociaciones público-privadas. ". Política Monetaria más laxa. "Otra alternativa sería permitir una política monetaria algo más expansiva. En una economía que aún no se ha remonetizado, buena parte de los pesos que se emiten regresan al sistema financiero y los bancos terminan presentándose al BCRA o al Tesoro, por lo que solo una fracción se transforma en crédito al sector privado. La alta morosidad agrava la situación ".

"Otra alternativa sería permitir una política monetaria algo más expansiva. En una economía que aún no se ha remonetizado, buena parte de los pesos que se emiten regresan al sistema financiero y los bancos terminan presentándose al BCRA o al Tesoro, por lo que solo una fracción se transforma en crédito al sector privado. ". "Un tipo de cambio algo más alto contribuiría a aliviar a los sectores más expuestos a la competencia importada y favorecería una recuperación más equilibrada de la actividad".

El fondo del FGS, una posibilidad

El ex banquero central Martín Redrado propuso que el Estado se desprenda de las acciones que posee en empresas argentinas, de forma de obtener financiamiento y de esa forma fomentar el crédito de largo plazo a las familias.

Lo mismo expuso Fausto Spotorno. "No hay que pensar que esos activos son patrimonio intocable ni soberanía", dijo.

En esta misma línea va el ministro Luis Caputo. El funcionario no hizo mención a las acciones del fondo de la Anses, pero sí -en cambio- adelantó que estudia la posibilidad de hacer licitaciones de plazos fijos de largo plazo entre bancos para que las entidades financieras puedan otorgar créditos hipotecarios.

"Dado que el fondo del FGS es un fondo que tiene un objetivo de largo plazo, sí podría hacer plazos fijos de largo plazo", explicó el ministro durante la última conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda.

En este versión, el FGS no compraría los créditos, sino que les prestaría fondeo de largo plazo a los bancos que participen de las licitaciones "transparentes", según explicó Caputo.

¿Obra pública en la agenda?

En el último reporte a clientes, Kiguel también insinúa que el Gobierno debería apurar la gestión para levantar la actividad económica.

"Una alternativa que casi no aparece en la discusión es el uso del FGS para financiar obra pública o para darle mayor volumen al crédito hipotecario. Esta opción no tiene costo fiscal ni implica emisión monetaria, pero el gobierno por alguna razón difícil de entender no avanza en destrabarla".

"Está claro que el Gobierno no quiere tocar ninguna de las vacas sagradas (tipo de cambio, inflación y política fiscal), pero la política económica es el arte de administrar la manta corta. Para bajar la inflación hacen falta políticas contractivas que van en contra de la reactivación. Políticas de estímulo pueden ayudar, pero seguramente van a implicar una tasa de inflación más alta. Habrá que preguntarle a las fuerzas del cielo cuál es la opción más atractiva", concluyó Kiguel poniéndole un poco de picante a la discusión.

Luis Caputo define medidas para la agenda preelectoral

Caputo, se sabe, piensa ir "paso por paso" para definir la agenda preelectoral. Parece claro que el Gobierno pretende sostenerse en su ideario de inflación a la baja, como un activo frente a los electores.

¿Será la agenda que el electorado va a premiar? Todos los indicadores tempranos dan cuenta de una actividad golpeada, a pesar de las promesas oficiales de que se venían Los "mejores 18 meses en los últimos 20 años".

¿Modificará la estrategia el oficialismo? Caputo insinúa que los funcionarios están dispuestos, una vez más, a ser pragmáticos, como cuando el Banco Central empezó a comprar reservas.

¿Llegarán a tiempo? Para las elecciones faltan 14 meses. Sin embargo, el ritmo ya empieza a ponerlo el mercado financiero, que en las últimas dos semanas se movió al ritmo de las encuestas y de los flojos indicadores de la economía.

Una vez más. ¿Hará algo nuevo Milei?