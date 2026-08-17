El expresidente también cuestionó el presente del peronismo. "Veo mal a todos los partidos y hay que armar una cosa distinta", advirtió

El expresidente Eduardo Duhalde analizó la escena política argentina de cara a las elecciones de 2027 y sobre Javier Milei, sostuvo: "Lo que yo quiero es que este señor cambie, que entienda en algún momento que así al país le va a ir cada vez peor".

Lo dijo en referencia a su manera confrontativa, pero dejó claro que no busca que abandone el cargo.

Eduardo Duhalde aseguró que Javier Milei lidera "un gobierno de pelea"

En ese sentido, definió a la gestión libertaria como "un gobierno de pelea", por lo que consideró que se encuentra "equivocado en su manera de manejarse".

No es la primera vez que el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires apunta contra el jefe de Estado. "El Presidente no tiene las condiciones para gobernar. Es una persona que tiene un carácter de mierda. No se puede vivir peleando", sostuvo en mayo pasado en una entrevista radial.

La postura del expresidente sobre el presente del peronismo

En una entrevista con Ámbito, el exmandatario también evaluó la situación del peronismo y fue categórico: "Lo veo mal".

"Veo mal a todos los partidos. Inclusive, al partido del Gobierno lo veo mal", desarrolló.

Ante este panorama, anunció que está trabajando en un proyecto político propio: "Creo que hay que armar una cosa distinta y la estamos armando".

Y a continuación, especificó: "Estamos armando el Movimiento Productivo Argentino como partido político, con los instrumentos radicales y justicialistas".

Indicó que el objetivo es competir en los tres niveles: nacional, provincial y municipal con una prioridad ya definida "el programa para terminar con la corrupción estructural".

Para Duhalde, Axel Kicillof es un buen candidato: "Es un hombre honesto"

A la posibilidad de ser candidato en los comicios del año que viene, Duhalde descartó esa posibilidad: "No, no. Yo ya tengo 84 años y, a esta edad, no está uno para gobernar, pero estoy para ayudar", manifestó.

Respecto a qué dirigente ve para pelear en las elecciones del 2027, respaldó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al calificarlo como una persona "honesta". "Kicillof me parece un hombre honesto y obviamente el Gobierno lo tiene cortito".

"Me gusta como candidato", reforzó.

Sobre el rol de Cristina Fernández de Kirchner en el PJ, Duhalde sostuvo: "No veo que tenga muchas posibilidades de ayudar en la situación en la que se encuentra. No creo que falte intención, pero no creo que tenga la posibilidad".

Encuesta electoral de la UBA da ventaja a Milei pero con una fuga de votantes riesgosa

on el Gobierno y la oposición calentando motores para las elecciones de 2027, las encuestas empiezan a tomar el pulso de los votantes y una de las más recientes, realizada por el Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la UBA, reveló que La Libertad Avanza (LLA) se impone como favorito con 13 puntos de ventaja sobre el kirchnerismo, pero pierde casi un tercio de los votos que tuvo el presidente Javier Milei en el balotaje de 2023.

Esa fuga es riesgosa para el objetivo de la reelección al que ya apunta el Gobierno y esto se ve en la medición de intención de voto por espacio político, donde el kirchnerismo y una opción "peronista no kirchnerista" cosecharon entre ambos más apoyo que LLA por sí solo. Por estos días, Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa buscan la forma de llegar unidos a 2027.

El riesgo que implica esa fuga de votos respecto de 2023 para el Gobierno se ve más claramente en el hipotético balotaje entre Milei y Kicillof que relevó el Observatorio de la UBA, donde se registró un empate. De esta forma, el estudio confirma que el resultado de las elecciones de 2027 está todavía -lógicamente- muy abierto.

Ni el Gobierno ni la oposición tienen garantías de éxito. Por caso, el kirchnerismo también pierde votantes: seis de cada diez votantes prefieren que en 2027 haya un cambio de gobierno pero la mayoría de ellos se inclina por una opción "peronista no kirchnerista" y, además, el espacio referenciado en Cristina Kirchner retiene solo el 46% de los votantes que tuvo Unión por la Patria en el balotaje de 2023 con Sergio Massa, menos de la mitad.

Es por ello que en el análisis y las conclusiones del estudio, OPSA señaló que los resultados sugieren que "la elección de 2027 puede decidirse, ante todo, por la capacidad de cada espacio para retener, reactivar y volver a convocar a quienes ya estuvieron dentro de su propia coalición".