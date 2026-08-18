Ravier enfatizó que "la motosierra no se apaga nunca" y anticipa qué pasará en las elecciones 2027

El funcionario resaltó el respaldo a la política económica actual y llamó a la unidad ante la incertidumbre que genera la crisis financiera

Adrián Ravier salió este martes a defender la política de ajuste del Gobierno con una promesa rotunda: la motosierra no se apagará mientras Javier Milei sea presidente. Las declaraciones del vocero presidencial llegaron durante una nueva conferencia de prensa en la Casa Rosada, en un contexto de creciente presión mediática.

El funcionario negó categóricamente que se malversen fondos del impuesto a los combustibles. También rechazó las especulaciones sobre el estado de salud del mandatario, que calificó como "absurdas".

El dato político más relevante lo dejó para el final: el Gobierno proyecta que Milei será reelecto en primera vuelta en las elecciones de 2027, una proyección ambiciosa que marca el tono oficialista de cara al año electoral.

La defensa de la motosierra y las cifras del ajuste

Un periodista le preguntó directamente si el Gobierno afrontará el año electoral con la "motosierra" como política central. "La motosierra es un símbolo de este Gobierno", arrancó el vocero. Luego enumeró logros: equilibrio de cuentas públicas y reducción de la inflación de más del 200% al 30% anual.

El funcionario prometió que ese porcentaje seguirá bajando. No se trata solo de un símbolo, insistió. Ravier defendió los resultados concretos del ajuste fiscal. Según sus cifras, la pobreza cayó del 50% al 28%. La indigencia pasó del 18% al 6%.

"La motosierra le da soluciones a la gente", afirmó. Agregó que la Argentina está "en récord de producción, de exportaciones y de consumo".

El vocero fue enfático al citar las palabras del Presidente: "el presidente fue enfático, la motosierra no se apaga nunca, mientras el presidente sea Javier milei la motosierra va a continuar porque es la manera de achicar el Estado para que los privados puedan disponer de más dinero".

Cruces por el impuesto a los combustibles

Los periodistas repreguntaron varias veces sobre el destino de los fondos del impuesto a los combustibles. La tensión escaló cuando un cronista cuestionó directamente si había malversación de fondos o si Ravier estaba mintiendo.

"No estoy mintiendo", replicó el vocero. Explicó que esos fondos los disponía el ministerio de Economía. Ravier mencionó que Luis Caputo aclaró recientemente el tema. Un periodista le recordó que eso no fue lo que había expresado en una reciente exposición en La Pampa.

El funcionario duplicó la apuesta. "No se están malversando los fondos, no hay ningún delito", aseguró. Explicó que se respeta el presupuesto donde se asignan las partidas. El resto del dinero, aclaró, no se desvía a ningún lado.

"Está invertido para que no pierda valor", concluyó Ravier. Calificó como "especulaciones" las versiones que circulaban sobre ese tema.

El cruce dejó en evidencia la fricción entre el vocero y la prensa acreditada. Varias preguntas quedaron sin respuesta completa.

Proyección electoral y salud de Javier Milei

Otro periodista consultó cómo se ve el Gobierno frente a los comicios presidenciales de 2027. La respuesta de Ravier fue escueta pero contundente.

"Nos imaginamos reelectos en primera vuelta", sentenció. No dio más detalles sobre la estrategia electoral ni sobre posibles alianzas.

El tono optimista contrasta con las encuestas que muestran imagen presidencial en baja. El vocero no profundizó en ese aspecto.

La última consulta apuntó al estado de salud de Milei. La semana anterior, el Presidente había reducido su agenda pública.

Publicaciones periodísticas mencionaron algún problema de salud. Ravier lo desmintió con firmeza.

"El Presidente está muy bien", respondió. Recordó que el día anterior había dado "un excelente discurso" en el homenaje al general San Martín.

El vocero atribuyó las versiones a operaciones políticas: "se adelantó el escenario electoral y comienzan estas especulaciones absurdas para atacar al presidente", algo que, según dijo, ya vivieron en el pasado.

Ravier calificó como "lamentable que operen de esta manera" desde los medios de comunicación. Cerró con una frase tajante: "Las dudas que quieren generar son absurdas y no merecen respuestas".

La conferencia terminó sin que el vocero aclarara por qué Milei había reducido su agenda pública la semana previa. El tema quedó en el aire mientras el Gobierno apuesta a la continuidad de la motosierra como eje de gestión de cara a 2027.