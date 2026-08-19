Nueva encuesta da ventaja a Milei contra Kicillof, pero el endeudamiento familiar condiciona la pelea

El Presidente se impuso por corta diferencia. La situación económica de los hogares afecta al libertario, pero puede condicionarlos a ambos

Mientras el Gobierno y la oposición entran de a poco en modo campaña, una nueva encuesta arrojó que el presidente Javier Milei le saca una ajustada ventaja al gobernador bonaerense Axel Kicillof rumbo a las elecciones nacionales de 2027, pero también mostró que el problema del endeudamiento familiar lesiona el apoyo al oficialismo, aunque condiciona el escenario también para su rival.

El sondeo es de Proyección Consultores y se enfocó en el humor social respecto de la situación económica así como en la intención de voto por espacio político y por candidatos, a lo que sumó un hipotético balotaje entre Milei, que va por su reelección, y Kicillof, que trabaja en su candidatura pero todavía enredado en la interna del peronismo/kirchnerismo.

La encuesta reveló que 6 de cada 10 personas tuvieron que pedir dinero prestado para cubrir los gastos del hogar. La misma proporción considera que la economía argentina "está en crisis" y ya son muchos más los que responsabilizan al Gobierno más que a la "herencia" de la gestión anterior, a la que aún apela el oficialismo en su discurso público.

A partir de esos datos surge una curiosidad: La Libertad Avanza pierde contra el peronismo en intención de voto por cuatro puntos, lo que refleja el malestar económico, pero la pelea se da vuelta cuando los encuestados deben elegir candidatos y Milei le gana a Kicillof por la misma diferencia, como si las chances del oficialismo dependieran de quién tiene enfrente más que de los amenazantes problemas de la microeconomía.

¿Qué mostró la encuesta sobre el endeudamiento familiar y la situación económica?

La encuesta de Proyección se llevó a cabo del 1 al 12 de agosto con 1.548 casos y un margen de error de 2,4%. La medición empezó por la situación económica. El 68,3% afirmó que su situación familiar en ese sentido "empeoró en los últimos meses". Los "bajos ingresos personales/familiares" fueron señalados como el tema más preocupante, con el 47,2%.

En ese contexto emerge el problema del endeudamiento familiar, que concita la atención de economistas y del Congreso a la vez que incomoda al Gobierno. La encuesta arrojó que el 59% tuvo que pedir dinero prestado durante el último mes para cubrir los gastos del hogar.

Seis de cada diez encuestados dijeron haberse endeudado para cubrir los gastos del hogar

El 19,5% pidió a familiares, el 10,2% se endeudó con la tarjeta "pagando el mínimo" y la misma cantidad sacó un préstamo bancario, mientras que el resto acudió a los créditos de Mercado Pago o entidades financieras.

En cualquier caso, se trata de una mayoría del electorado que, en proporción, coincide notablemente con otro dato que arrojó la encuesta: al pedir a los consultados que describan la situación económica de Argentina el 60% respondió que se trata de una "crisis", contra el 33,2% que señaló que el país "tiene dificultades económicas pero no está en crisis".

¿Cómo lo afecta al gobierno de Javier Milei rumbo a las elecciones, según la encuesta?

Todo esto repercute en la evaluación sobre el gobierno de Milei y, por lo tanto, en su base de apoyo social rumbo a las elecciones. Por caso el 48,3% responsabiliza a la gestión actual por la situación económica y el 38,9% a la anterior de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. El discurso oficial sobre "la herencia" parece haberse agotado definitivamente.

La situación económica influye en los niveles de aprobación del Gobierno

En esa línea, la desaprobación en términos generales del Gobierno alcanzó en esta encuesta el 53,3%, en tanto que la aprobación fue del 39,7%. Consultados sobre el impacto de las políticas del Gobierno nacional en su situación personal y familiar, el 61,6% de los encuestados dijo que fue negativo y el 33,2% lo definió como positivo.

Esa percepción sobre el gobierno de Milei y la coyuntura económica mostró su consecuencia electoral en la primera medición que realizó la encuesta al respecto, sobre los espacios políticos. Allí, la opción "Fuerza Patria (peronismo/kirchnerismo)" presentó una intención de voto de 36,6% mientras que La Libertad Avanza quedó en segundo lugar con el 32,5%.

En la medición electoral por sectores políticos, el oficialismo quedó segundo detrás del peronismo

Detrás apareció el PRO con un 6,6% que explica en parte el nuevo acercamiento del Gobierno al partido de Mauricio Macri, dado que si ese caudal de votos fuera transferible le daría una ventaja decisiva al oficialismo.

¿Qué intención de voto presentó Milei contra Kicillof?: las generales y el hipotético balotaje

Sin embargo, ese escenario se invirtió cuando la encuesta midió la intención de voto por candidatos y Milei pasó al frente con el 36,3% contra el 32,3% de Kicillof. Muy lejos se ubicó Myriam Bregman (Frente de Izquierda) con el 7,7%, seguida por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro (como opción "de centro") con el 3,6%. El "voto en blanco" llegó al 10,7%.

Al medir a los candidatos, Milei da vuelta la medición anterior y se impone sobre Kicillof

La ventaja de Milei sobre Kicillof es ajustada y no le permitiría al libertario conseguir la reelección en la primera vuelta, sino que obligaría a ir a un balotaje porque el Presidente no alcanza el 40% con diez puntos de diferencia que se requiere como piso.

Por esa razón, la encuesta también relevó la intención de voto para una hipotética segunda vuelta, donde Milei volvió a ganarle a Kicillof, pero esta vez con lo justo: 40,6% contra 39,6% del referente peronista. En rigor, es un empate técnico dado que la diferencia es menor al margen de error del estudio.

Milei le sacó apenas un punto a Kicillof en el escenario de balotaje que elaboró la encuesta

Así, la ventaja que le saca Milei a Kicillof en esta encuesta es relativa y no despeja de riesgos el panorama que tiene el oficialismo en el camino a las elecciones. Hay un desgaste político del Presidente íntimamente relacionado con la situación económica no ya del país, sino familiar, que lo lleva a debatirse entre una derrota y un triunfo con lo justo.

El factor "candidatos": ¿por qué la situación económica puede condicionar a Milei pero también a Kicillof?

Mientras que la situación económica del 60% de las familias complica al Gobierno, Milei parece depender cada vez más de quién es el candidato que tenga enfrente. Si es Kicillof, según esta encuesta, sus chances de ganar mejoran tal y como estiman en algunos sectores de LLA.

Pero esto puede ser un problema para el mandatario porque aún no es algo seguro que Kicillof vaya a ser el candidato del peronismo, donde por estos días solo están de acuerdo en defender las PASO -que el Gobierno quiere suprimir- como mejor mecanismo para definir las candidaturas. Es decir que el bonaerense podría tener que superar una instancia para siquiera soñar con llegar a un balotaje.

La situación que refleja el sondeo también puede ser problemática para Kicillof, porque en el convulsionado peronismo podrían evaluar que no es el mejor candidato si su presencia en realidad ayuda a Milei a superar la desaprobación sobre la gestión económica, su punto más débil.

Falta mucho todavía para las elecciones de 2027, pero por momentos la dinámica de las reuniones y conversaciones políticas, en medio de las encuestas sobre intención de voto que ya circulan, dan la impresión de que no están tan lejos. El gobierno de Javier Milei todavía analiza el escenario, pero con el objetivo fijo de busca una reelección que al día de hoy parece difícil, nunca imposible.