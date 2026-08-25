La hermana del Presidente le dio protagonismo a Santiago Oría, cineasta de Milei, que actúa en tándem con Martín Menem, Sharif Menem e Iñaki Gutiérrez

El equipo liderado por Oría, junto a Martín Menem e Iñaki Gutiérrez, intensifica los ataques contra el periodismo ante encuestas que muestran una caída en la imagen presidencial.

El cambio ocurre tras la detención de Fernando Cerimedo, mentor de los trolls libertarios, y busca profesionalizar la militancia mediante el Círculo de Pensamiento Liberal.

Karina Milei desplazó a Santiago Caputo en la estrategia comunicacional del Gobierno y posicionó al cineasta Santiago Oría para dirigir la narrativa.

Las tormentas internas en la Casa Rosada provocan movimientos bruscos. El presidente Javier Milei está irascible con quienes le llevan malas noticias o encuestas desfavorables. Tambien la realidad lo exaspera, con los encuestadores, los empresarios, los economistas y los periodistas, porque la mayoría de las interpretaciones sobre la gestión de su gobierno no coinciden con su percepción, aunque los datos oficiales del Indec respalden a sus detractores.

En los últimos días se enfrentó a los datos de inflación, pobreza, morosos, caída de la actividad, desocupación y salarios en sus apariciones públicas. Del lado de adentro de la Casa Rosada, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hizo un cambio de fichas: retiró a Santiago Caputo de los primeros planos de la comunicación y lo puso al cineasta Santiago Oría.

Según pudo saber iProfesional, la crisis por la caída en prisión de Fernando Cerimedo en Bolivia, acusado de mandar a matar a su pareja Nadia Beller, fue un golpe para las Fuerzas del Cielo: el histórico "brazo armado" de trolls y bots libertarios, que responden a Caputo, fueron una creación de Cerimedo en 2022 cuando Milei preparaba su campaña. Dicen que la caída de los bots de Cerimedo bajaron audiencias en las cuentas de redes sociales libertarias.

Por otro lado, Karina Milei aprovechó la situación para fortalecer a su propia tropa: corrió a un lado a Santiago Caputo y proyectó a Oría que ahora trabaja en tándem con Martín Menem y Sharif Menem además de Iñaki Gutiérrez en la narrativa de las redes sociales.

Ese grupo se completa con la diputada Lilia Lemoine que no participa de reuniones y conversaciones privadas por temor del resto a las filtraciones. Martín Menem es el presidente de la Cámara de Diputados y Sharif es su joven sobrino, que se inició en la magia de las redes sociales.

Santiago Caputo quedó relegado, pero espera su momento en la campaña electoral

Iñaki Gutierrez domina las historias de Instagram y de Tik Tok. Karina Milei tiene un grupo de comunicación más institucional conformado por el vocero presidencial Adrián Ravier y el Secretario de Comunicación, Fabián Fernández. Dicen que Caputo quedó corrido, pero en el primer piso de la Casa Rosada aseguran que el asesor presidencial espera su momento: en la campaña presidencial de 2027 sabe que será imprescindible para Milei.

Caputo es quien construye la narrativa del discurso libertario de acuerdo con los focus groups, las investigaciones y las encuestas. En la campaña de 2023 el trabajo de la difusión con los "fierros", la granja de bots y los trolls la coordinaba el ahora presidiario Fernando Cerimedo. Luego de que éste fue apartado del entorno, a mediados de 2024, Caputo heredó a los militantes de las redes sociales: trolls y granjas de bots ya fueron organizadas desde Las Fuerzas del Cielo.

"Santiago Caputo se repliega pero hay que esperar a la campaña presidencial, porque ahí sabe que lo van a necesitar", señaló un funcionario del karinismo a iProfesional.

Por esta nueva distribución, Santiago Oria suele filmar cada movimiento de Milei en sus actos, viajes y discursos. Después vendrán los recortes, los videos, las placas, los memes y las publicaciones que alimentarán las redes oficiales. Milei los verá, elegirá algunos y los compartirá. Oría se dedica a eso desde los orígenes, pero ahora con más presencia en las redes sociales con altisonantes posteos.

Desde hace meses, Karina Milei viene construyendo un esquema alternativo. Y en ese esquema Santiago Oría ganó un lugar que hasta hace poco parecía reservado para Caputo.

No se trata solamente de comunicación audiovisual. Oría maneja un entramado digital de unas 70 cuentas, según fuentes que conocen el funcionamiento, dedicado a visualizar, recortar, editar y producir contenidos. Desde allí se alimenta buena parte del universo digital que acompaña al Presidente.

Avalado por Milei, el cineasta también creó el "Círculo de Pensamiento Liberal", que produjo tres cuadernillos destinados a la formación de dirigentes y militantes: uno sobre los supuestos logros de los dos primeros años de Milei, otro dedicado a las "décadas perdidas" del kirchnerismo y un tercero sobre periodismo y República en la era Milei.

El objetivo es evidente: ya no alcanza con comunicar lo que hace el Gobierno. Hay que formar una militancia capaz de defenderlo. Parte de la estrategia, es declararle una guerra santa al periodismo que interpela el relato de Milei.

Santiago Oría trabaja en tándem con Martín Menem

Oría trabaja en tándem con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; con su sobrino Sharif Menem, vinculado a la juventud libertaria; y con Iñaki Gutiérrez, uno de los principales referentes digitales de la nueva generación libertaria. El grupo responde políticamente a Karina.

En paralelo funcionan Fabián Fernández, al frente de la estructura formal de comunicación, y Adrián Ravier, el portavoz presidencial. Ravier intenta evitar públicamente cualquier lectura de desplazamientos. "Todos son importantes", fue este martes la justificación de Ravier, que destacó que tanto Oría como Caputo, Fernández y él eran importantes en el esquema comunicacional.

Cuando las crisis arrecian y las cosas no marchan acorde al plan, hay que culpar a los mensajeros. Bajó el escudo discursivo de "primero los datos", el Presidente intentó instalar sus verdades en los últimos discursos de la semana pasada en la Bolsa de Valores de Rosario y en el Council of Américas, donde se lo notó irascible.

El relato no siempre coincide con la realidad. Milei dijo la verdad sobre la inflación del INDEC. Pasó de 211% en 2023, a 31,5% actual, y 117,8% en 2024. Pero no cuando dijo que iba a hacer un recital porque había acertado con la inflación de agosto que empezaría con cero. Intentó esgrimir que la inflación mayorista de julio de 0,8% había convalidado su pronóstico. Pero las predicciones se referían a la inflación minorista y las consultoras estiman que en agosto rondará entre 1,5 y 1,8%.

El Presidente dijo que en 2024 la economía creció 6% y que en 2025 lo hizo 4%, pero la verdad es que había caído 1,7% en 2024, en 2025 creció 4,4% según el Indec.

Milei dijo que había bajado la desocupación, pero el INDEC midió que en 2023 fue 5,7% en el cuarto trimestre, subió 6,4% en 2024 y a 7,5% a fines de 2025. El segundo trimestre de 2026 marcó 7,8%. O sea que aumentó más de dos puntos que cuando asumió.

La informalidad creció y pasó de 42% en primer trimestre de 2025 a 44,2% en el mismo lapso de 2026. Según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 la cantidad de asalariados formales se redujo en 241.176 personas. Milei negó los despidos y dijo que cerraban empresas de 1 empleado pero abrían empresas de 10 trabajadores. Incomprobable.

El índice de salarios registrados tuvieron caídas reales de 1,1% en el primer semestre de 2024 y 2,8% en el último año. Desde que asumió los salarios privados están 3,6% abajo en términos reales, y los públicos 16,5% negativo. El promedio da una caída de 8,2% si se miden los aumentos contra la inflación, según datos oficiales.

Milei aseguró que sacó a más de 14 millones de personas de la pobreza y que la indigencia bajó de 20% a 6% y la pobreza infantil, de 70% a 42%. La serie del Indec mostró que el segundo semestre de 2023, afectaba al 41,7%, en el primer semestre de 2024 subió a 52,9%, y en el segundo semestre de 2024 empezó a bajar, a 38,1% y en 2025 cerró en 28,2%, pero con el viejo sistema de medición, que Milei se negó a renovar.

Tambien dijo que no cerraban empresas, pero los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, desnudaron que desde noviembre de 2023 y mayo de 2026, la cantidad de empresas cayó en 30.633, de 512.357 a 481.724. Y en ese período se perdieron 411.613 puestos de trabajo registrados, de 9.857.173 a 9.445.560, una caída del 4,2%.

Más allá de su alejamiento, Caputo no está fuera de la escena. El asesor fue durante los dos primeros años uno de los principales responsables de los discursos presidenciales. Ahora con la colaboración de Julián Ross Hampton, participó de la construcción de la voz política de Milei.

Julián es hermano de Dereck Hampton, quien colaboró en la campaña de Patricia Bullrich en 2023, puesto por Santiago Caputo, pese a que asesoraban a candidatos enfrentados: Milei no era aliado de Bullrich, pero sus asesores eran socios. Muchos bullrichistas dicen ahora que esa fue una falta ética y que Dereck en realidad perjudicó a Bullrich por su sociedad profesional con Caputo.

Se sospecha que Bullrich alguna vez se tomará revancha: tal vez por ello dijo que elegiría a Caputo como compañero de truco.

Los discursos de Javier Milei

Ahora Caputo escribe de manera ocasional. Uno de sus últimos trabajos fue el discurso del Presidente en homenaje al general José de San Martín. Allí apareció una frase que hoy adquiere particular significado: "Si la libertad no muestra sus frutos, que son el bienestar y la prosperidad económica, la ciudadanía se olvida de su valor".

Dos días después, Milei volvió a exponerse públicamente y eligió otro tono. En el Hotel Alvear habló durante 58 minutos. Al día siguiente, en la Bolsa de Comercio de Rosario, otros 70. Fueron casi dos horas y diez minutos de exposición pública en 48 horas.

El Presidente habló de economía, destacó los indicadores que considera favorables y volvió a responsabilizar a periodistas y opositores por las críticas a su administración. También defendió su interpretación sobre la morosidad ("son los que compraron televisores para el Mundial") y negó que el Gobierno tenga responsabilidad en el deterioro de determinados indicadores. Además dijo que "no es verdad que 8 de cada 10 personas no llegan a fin de mes porque se estarían muriendo de hambre con diez días sin comer".

El dato político es que en esas presentaciones Milei casi no utilizó un discurso escrito. Se apoyó en hojas con anotaciones y volvió a improvisar.

Es justamente allí donde Caputo conoce mejor al Presidente. El propio Milei suele explicar que cuando se saca los anteojos llega "el momento del peligro": el instante en que abandona el texto y empieza a improvisar.

Caputo conoce esa versión del Presidente. Sabe cuándo intervenir, qué palabras utilizar y qué ideas pueden ordenar el discurso presidencial. Por eso, aunque haya perdido la conducción general del aparato comunicacional, apuesta a algo más profundo: convertirse en imprescindible cuando comience la campaña de 2027.

La reconfiguración de las "Fuerzas del Cielo"

El nuevo escuadrón. El desplazamiento coincide con el repliegue de las llamadas Fuerzas del Cielo. El grupo de influencers y militantes digitales que durante un largo período funcionó como fuerza de choque del Gobierno perdió protagonismo después de las elecciones legislativas de 2025. A eso se sumó el impacto del caso Cerimedo, un hombre que había tenido estrechos vínculos con ese universo.

Cerimedo fue mentor o referente de varios de los principales exponentes de esa generación digital, entre ellos Daniel Parisini, conocido como Gordo Dan, Agustín Romo y Juan Pablo Carreira. Su caída alteró ese ecosistema.

La Derecha Diario, uno de los portales más identificados con el universo libertario, quedó ahora en manos de Javier Negre después de que Cerimedo vendiera su participación antes de quedar detenido en Bolivia por la investigación relacionada con el intento de feminicidio de su pareja, Nadia Beller.

El medio tiene además un papel relevante en la agenda internacional del mileísmo: organiza la reunión prevista en Washington para el 14 de octubre, donde Milei tiene previsto viajar para respaldar a Donald Trump. Pero esa organización data de cuando Cerimedo aún lo manejaba. La estructura digital que acompañó al Presidente desde sus primeros tiempos está, así, en plena mutación.

Karina Milei parece haber decidido que la nueva generación no debe depender de Caputo. El cambio interno tiene una expresión pública particularmente visible: la ofensiva de Milei contra el periodismo.

Entre el lunes 17 y el domingo 23 de agosto, el Presidente reprodujo 335 mensajes contra la prensa, escribió otros 26 de manera directa y realizó 21 referencias al periodismo en discursos y entrevistas, según un relevamiento de su actividad pública, que relevó el diario La Nacion.

En apenas siete días apuntó contra al menos 16 periodistas con nombre y apellido y contra nueve empresas periodísticas. Marcelo Bonelli y Manu Jove estuvieron entre los principales blancos. Milei llegó a republicar más de 50 mensajes contra ambos en cinco días. También atacó a Mercedes Ninci, Nelson Castro, Nancy Pazos, Víctor Hugo Morales, María O’Donnell, Diego Iglesias, María Laura Santillán, Viviana Canosa, Gustavo Sylvestre, Jorge Rial, Luciana Geuna, Roberto Navarro y Hugo Alconada Mon.

No fue una discusión ocasional. Fue una estrategia de comunicación. En el Council of the Americas, Milei habló de "periodistas corruptos", "ensobrados", "sicarios del micrófono", "simios con micrófono" y "basura".

Y el episodio tuvo un detalle adicional: a los periodistas se les impidió ingresar al salón del Hotel Alvear donde el Presidente pronunciaba su discurso. Oría salió inmediatamente a defender la decisión y publicó un video mostrando las pantallas instaladas en los pasillos. Milei lo reposteó. La escena vuelve a mostrar quién está hoy cerca del Presidente en materia comunicacional.

El problema que aparece detrás de la pelea. La explicación que repite Milei es que los periodistas construyen artificialmente una realidad negativa porque están afectados por el recorte de la pauta oficial y porque pretenden que su Gobierno fracase. Pero hay un problema político que no puede resolverse solamente con una pelea en X.

Algunas encuestas comienzan a mostrar una caída en la imagen presidencial y otras plantean escenarios preocupantes para La Libertad Avanza: en determinados estudios, Milei aparece perdiendo un eventual balotaje frente a un candidato peronista. Un dirigente que le mostró una encuesta fue despedido a los gritos: "A mí no me vengan con esas cosas hablen con Karina".

No significa que ese escenario sea inevitable. Faltan más de doce meses para las elecciones legislativas y todavía más para la presidencial de 2027. Pero explica parte de la ansiedad oficial. El Gobierno sostiene que la economía está mejorando. La oposición responde que la recuperación todavía no llega de manera suficiente al bolsillo. El Presidente interpreta muchas de las críticas como parte de una operación política.

La batalla por el relato, entonces, se vuelve cada vez más intensa. Allí Oría parece sentirse cómodo junto a sus nuevos compañeros de ruta. Todavía tambien hay restos del equipo del ex jefe del Gabinete, Manuel Adorni, que renunció hace dos meses con denuncias judiciales de enriquecimiento ilícito. Mientras la comunicación cambia de manos, la reorganización también dejó estructuras heredadas.

Tres hombres y mujeres del círculo más cercano de Manuel Adorni continúan en el directorio del Correo Argentino: Aimé "Meme" Vázquez, Ian Vignale y Federico Sicilia. Los tres fueron designados el 28 de abril, cuando también ocupaban cargos en la Jefatura de Gabinete. "Cumplirán sus contratos en noviembre y están haciendo una transición", justifican cerca de ellos a iProfesional en el karinismo.

Perciben aproximadamente 8 millones de pesos netos mensuales y, según la información disponible, concurren a la empresa principalmente cuando hay reuniones de directorio. Vázquez y Sicilia dejaron sus cargos en la Jefatura después de la salida de Adorni. Vignale, en cambio, sobrevivió al recambio y continúa bajo la conducción de Diego Santilli.

El último directorio se reunió el 30 de abril y la empresa no volvió a sesionar desde junio, cuando se produjo el cambio de gabinete. La continuidad de los tres depende ahora de Santilli. No necesariamente hay allí una irregularidad legal. Pero sí una contradicción política evidente: dos personas que dejaron de ser funcionarios mantienen cargos en una empresa estatal con remuneraciones millonarias, mientras el Gobierno continúa reivindicando la reducción del gasto y la eliminación de privilegios.