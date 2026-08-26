El oficialismo evitó que el tema se meta en la sesión por BCRA, pero una votación exhibió que los opositores podrán avanzar. La sesión que planean

Pese a la postura de Javier Milei de "tema entre privados", la oposición busca sesión especial para avanzar en el Congreso.

La sesión de la Cámara de Diputados de este miércoles empezó con una pulseada por los proyectos relacionados con el endeudamiento familiar y la morosidad. La Libertad Avanza (LLA) logró evitar que se traten en esa ocasión pero la votación expuso que los bloques opositores tienen el número para llevar el tema al recinto más adelante.

Antes de que empezara el debate sobre el proyecto del presidente Javier Milei que reforma la carta orgánica del Banco Central (BCRA), la oposición trató de meter en el temario la treintena de iniciativas que plantean distintas medidas para aliviar la carga de las deudas por préstamos de bancos y billeteras virtuales que se les volvieron impagables.

Como no formaban parte del temario, se necesitaba una mayoría agravada que los bloques opositores no alcanzaron. Gracias a eso el oficialismo frenó la jugada y pudo avanzar con su agenda, pero se llevó una advertencia para el corto plazo.

Y es que el verdadero objetivo de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y parte del interbloque Provincias Unidas era darle centralidad en la discusión parlamentaria al tema de la morosidad -que molesta a Milei- y medir fuerzas para insistir con el tratamiento de esos proyectos en el futuro y, en ese aspecto, tuvieron un resultado alentador.

Endeudamiento familiar: ¿por qué la oposición ya se perfiló para avanzar próximamente con el tema?

Los diputados Pablo Juliano (Provincias Unidas) y Germán Martínez (Unión por la Patria) fueron los encargados de pedir un apartamiento del reglamento para incorporar a la sesión los proyectos "relativos al endeudamiento familiar".

Como ninguno de los proyectos tiene dictamen ni formaban parte del temario, se requería una mayoría de tres cuartos sobre los presentes, que ya sabían que no tendrían. En efecto, los pedidos cosecharon 133 votos a favor, 107 en contra y 11 abstenciones, por lo que la moción para incorporarlos fue rechazada.

Sin embargo, con ese número la oposición mostró que tiene más de 129 votos y, por lo tanto, mayoría suficiente para insistir con esos proyectos en una próxima sesión, que es exactamente lo que harán. El pedido de apartamiento del reglamento no lo presentaron para ganar sino, precisamente, para medir el nivel de apoyo.

Uno de los diputados opositores que trabaja en ese tema adelantó a iProfesional que se reunirán este jueves para tratar de coordinar una estrategia, con la idea de convocar a una sesión especial para el 9 de septiembre.

Conscientes de que LLA no habilitará voluntariamente el tratamiento del tema, la intención de los opositores es aprobar en esa futura sesión un emplazamiento a las comisiones para que abran el debate de los proyectos con fecha y hora definida para emitir dictamen. Podrán hacerlo con los mismos 133 votos positivos que ya lograron reunir.

¿Cuáles son los argumentos de la oposición para insistir con los proyectos?

Al pedir el apartamiento del reglamento, Juliano enumeró los proyectos (algunos están presentados desde 2025) y señaló que mchos de ellos dan cuenta de la situación y "no tienen costo fiscal".

Con ese argumento, afirmó: "Podemos abrir las comisiones para que el Congreso pueda acoger esta preocupación que alcanza a casi 6 millones de argentinos". Y agregó: "Podemos extraerlo de la arena política y de esta promiscuidad electoral y podemos darle buen destino para ingresarlos y tratar esto acá".

Por su parte, Martínez subrayó que su bloque insiste sobre este tema "desde el comienzo del año" y recordó: "En dos oportunidades solicitamos sesiones especiales, no se consiguió el quórum. En dos ocasiones hubo apartamientos para ampliar el temario. Venimos por quinta vez a plantear esto".

"Una problemática de este calibre no puede estar ausente del debate parlamentario. No es posible que no se puedan abrir las comisiones para al menos discutir el contenido", remarcó el jefe de la bancada peronista/kirchnerista.

La posición del Gobierno ante el problema de la morosidad y el mensaje de Milei a sus diptuados

El último martes Milei reunió en Casa Rosada a los diputados y senadores de LLA para arengarlos de cara a la sesión de este miércoles, pero también para ordenarles que resistan la presión que empezó a crecer en los últimos días sobre el problema de las deudas de hogares y pymes y el nivel de morosidad.

Fuentes del bloque libertario relataron a iProfesional que Milei les pidió que "no se dejen operar por la oposición y salgan a defender" la postura del Gobierno, que es la que ya dio el Presidente al afirmar que se trata de "un tema entre privados" y que "nadie les puso una pistola en la cabeza" para tomar préstamos.

En el Gobierno remarcan que en los bancos la morosidad está en el orden del al 11%. Afirman además que en volumen de plata la mayor parte de la deuda en mora está en los bancos, mientras que si se mide en cantidad de personas está en las apicaciones de billeteras virtuales como Mercado Pago. Por ello Milei remarca que no ve una situación de "crisis".

Además en el oficialismo apuntan que el tema tiene "cierta relación con las apuestas, sobre todo en los jóvenes" durante el Mundial, según confiaron fuentes al tanto de lo que se conversó en la reunión de Milei con los legisladores.

Entre los argumentos que prepara el oficialismo para enfrentar esa discusión también sobresale que el Gobierno observa que la mora está "arriba del 25%" en el conurbano bonaerense, "casualmente en los municipios kirchneristas", según deslizaron fuentes del oficialismo a la prensa acreditada en el Congreso, entre ellos iProfesional.

De esta forma, la discusión sobre el endeudamiento familiar y la morosidad promete extenderse en el tiempo, con Javier Milei de un lado insistiendo en que se trata de una operación político-mediática y no de un problema de la macroeconomía, y la oposición del otro juntando los votos para avanzar en una próxima sesión.