Lilia Lemoine volvió a cruzar a Victoria Villarruel y la acusó de temer a los delincuentes

Lilia Lemoine volvió a cuestionar a Victoria Villarruel en redes y apuntó contra sus posturas sobre seguridad, defensa y gasto militar.

La interna dentro de La Libertad Avanza volvió a quedar expuesta en redes sociales. La diputada Lilia Lemoine lanzó nuevas críticas contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, esta vez a partir de una publicación vinculada con sus posiciones en materia de seguridad.

El cruce comenzó luego de que la socióloga y especialista en narcotráfico Laura Etcharren destacara en su cuenta de X que Villarruel "tenía un programa de seguridad y defensa".

Lemoine respondió con fuertes cuestionamientos y apuntó directamente contra la vicepresidenta por su postura frente a las políticas impulsadas por el Gobierno. "Villarruel y Posse se oponían al protocolo anti piquetes! Le tenía miedo a los delincuentes la cobarde (como todo el círculo rojo)", escribió la legisladora.

La diputada amplió sus cuestionamientos y vinculó a Villarruel con sus posiciones sobre el gasto destinado a las Fuerzas Armadas y con posteriores acercamientos a dirigentes de otros espacios políticos.

"Quería dar 2% anual del PBI al ejército sin tener en cuenta el equilibrio fiscal! No le importaba que estalláramos por los aires o sabe contar sin los dedos! Y claro que mintió! A los meses ya se juntaba con Quintela, Insfrán, Zamora, Mayans... Isabel de Perón y recitaba Justicia Social. No son cosas que yo invento... está todo en archivo", arremetió.

El nuevo episodio vuelve a mostrar las diferencias dentro del oficialismo y, en particular, la tensión entre Lemoine y Villarruel, que ya protagonizaron distintos cruces públicos.

Lemoine volvió a cuestionar las posiciones de Villarruel

La nueva crítica de Lemoine apuntó a las diferencias que, según planteó, existieron entre Villarruel y el Gobierno en materia de seguridad. En particular, la legisladora libertaria señaló su presunta oposición al protocolo antipiquetes.

El cuestionamiento también alcanzó las posiciones que la vicepresidenta habría sostenido sobre el presupuesto para el Ejército y sus posteriores vínculos con dirigentes políticos de otros sectores.

Lemoine y Villarruel, protagonistas de una interna que vuelve a quedar expuesta

La publicación de Lemoine se produjo luego del comentario de Etcharren sobre el supuesto programa de seguridad y defensa de Villarruel, lo que derivó en una nueva discusión pública entre dirigentes del oficialismo.

El episodio volvió a exponer las diferencias que persisten dentro de La Libertad Avanza y la disputa política entre dos figuras que ocuparon lugares centrales en el oficialismo desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Un nuevo capítulo en la interna entre Lemoine y Villarruel

El enfrentamiento entre ambas dirigentes no es nuevo. En abril, Lemoine y Villarruel ya habían protagonizado un fuerte intercambio público en redes sociales, a partir de una discusión sobre el rol que debía tener la vicepresidenta dentro del Gobierno. En aquella oportunidad, Villarruel sostuvo que continuaría en su cargo hasta el final del mandato, previsto para diciembre de 2027.

La disputa también tuvo otros episodios durante los últimos meses. Días antes de aquel cruce, la vicepresidenta había respondido con ironía a una publicación de Lemoine relacionada con una supuesta alianza política con Juan Grabois.

La relación entre las dos dirigentes también quedó atravesada por una presentación judicial. A mediados de 2025, Villarruel denunció a Lemoine y a otros actores vinculados con la comunicación del oficialismo, con acusaciones por amenazas, instigación a cometer delitos y atentado contra el orden público.

El nuevo cruce suma así otro capítulo a una interna que se viene manifestando públicamente desde hace meses y que vuelve a poner en primer plano las diferencias entre dos figuras de La Libertad Avanza.