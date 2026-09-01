La declaración patrimonial incluye 27 inmuebles, participaciones en Los Sauces y Hotesur, además de deudas fiscales por más de $98 millones ante ARC

El patrimonio informado por Máximo Kirchner ante la Oficina Anticorrupción (OA) ascendió a $11.000 millones durante el último período fiscal. El monto representa una suba frente a los $8.311 millones declarados en el ejercicio anterior.

La evolución de sus bienes estuvo explicada, principalmente, por el valor de sus activos denominados en moneda extranjera y por la actualización de las valuaciones correspondientes a propiedades y participaciones en sociedades.

Cuántos dólares declaró Máximo Kirchner

Una parte significativa de los activos del diputado nacional está concentrada en dólares. De acuerdo con la información de su presentación patrimonial, posee u$s2.332.000 en depósitos bancarios, que al tipo de cambio oficial utilizado para el cierre equivalían a $3.372.072.000.

A esa suma se agregan otros u$s516.072 depositados en una caja de ahorro, valuados en aproximadamente $746,2 millones.

En conjunto, las tenencias en moneda estadounidense representan uno de los componentes más relevantes dentro de la declaración presentada por el dirigente de La Cámpora.

Las 27 propiedades que figuran en la declaración

El patrimonio inmobiliario también ocupa un lugar central. Kirchner declaró 27 inmuebles, entre casas, departamentos, locales y terrenos ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, Río Gallegos y El Calafate.

La procedencia de esas propiedades no es uniforme. Según consta en la declaración, dos fueron compradas con ingresos propios, mientras que las otras 25 llegaron a su patrimonio mediante la herencia de Néstor Kirchner y la cesión realizada por Cristina Fernández de Kirchner.

Además, 19 de esos inmuebles están alcanzados por una orden de decomiso dictada por el Tribunal Oral Federal 2 en el marco de la condena correspondiente a la causa Vialidad. La medida está vinculada con el resarcimiento del perjuicio económico establecido judicialmente.

El valor de Los Sauces y Hotesur

Otro de los activos declarados corresponde a sus participaciones en sociedades familiares que fueron investigadas en una causa por presunto lavado de dinero.

La declaración atribuye un valor de $1.853,7 millones al 55% de Los Sauces S.A. que pertenece a Kirchner. En el caso de Hotesur S.A., su participación del 50% fue valuada en $1.428,7 millones.

Si se incorpora también la sociedad Co.Ma. S.A., el valor conjunto de las empresas se aproxima a $3.282 millones.

Estas sociedades permanecen vinculadas a una causa que todavía espera la definición de una fecha para el juicio oral. Además, continúan vigentes medidas cautelares y embargos por montos millonarios.

Deudas e ingresos declarados

La presentación también registra obligaciones fiscales. Máximo Kirchner informó deudas por más de $98 millones ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), correspondientes a las sociedades familiares y al condominio sucesorio.

En cuanto a los ingresos, el diputado declaró $108,2 millones netos obtenidos a través de su actividad laboral, alquileres y rentas.

De esta manera, la última declaración patrimonial combina un incremento significativo del patrimonio total con una composición en la que sobresalen las tenencias en dólares, el patrimonio inmobiliario y las participaciones en sociedades familiares.

El contexto político y judicial detrás del patrimonio de Máximo Kirchner

La actualización patrimonial de Máximo Kirchner se conoce en un contexto marcado por la situación judicial de su madre, Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple una condena por la causa Vialidad.

El expediente también tuvo consecuencias patrimoniales para integrantes de la familia y otros condenados, a partir de la decisión judicial de avanzar con el decomiso de bienes como parte de la reparación económica fijada en la sentencia.

En ese marco, 19 de los 27 inmuebles declarados por Máximo Kirchner aparecen alcanzados por la orden de decomiso dispuesta por el Tribunal Oral Federal 2.

Se trata de propiedades que forman parte del patrimonio familiar y que, según surge de la declaración jurada, llegaron mayoritariamente a su patrimonio a través de la herencia de Néstor Kirchner y de posteriores cesiones realizadas por Cristina Kirchner.

La situación de esos bienes no implica que dejen de integrar automáticamente la declaración patrimonial. La presentación ante la Oficina Anticorrupción refleja los activos que el funcionario declara y su valuación correspondiente, mientras que el destino jurídico de los inmuebles alcanzados por el decomiso depende de las actuaciones y decisiones que se adopten en el expediente judicial.

El patrimonio de Máximo Kirchner también tiene una dimensión política. Es diputado nacional y uno de los principales dirigentes de La Cámpora, además de ser hijo de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Por eso, sus declaraciones juradas forman parte de la información pública utilizada para conocer la evolución de los bienes de los principales dirigentes políticos y de los integrantes de la familia Kirchner.

A esto se suma la situación de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A., sociedades vinculadas al patrimonio familiar que fueron investigadas en expedientes por presunto lavado de activos. Las participaciones de Máximo Kirchner en esas empresas continúan formando parte de su declaración patrimonial, mientras su situación judicial sigue sujeta a las resoluciones correspondientes.