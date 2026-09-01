Se reúnen las comisiones y Bullrich quiere avanzar con el demorado proyecto, que es parte clave de la agenda de Milei. Las modificaciones que se harían

La cesión oficialista implica que el proyecto volverá a Diputados, exponiendo las dificultades de Milei en el Senado para lograr apoyo.

Las modificaciones giran en torno a la cláusula de "compre nacional" para bienes transables y la generación eléctrica de proyectos de IA.

El gobierno de Javier Milei intentará avanzar este miércoles en el Senado con el proyecto de ley que crea el Súper RIGI, un régimen de incentivos fiscales para inversiones superiores a uSs1.000 millones, pero el oficialismo tendrá que aceptar al menos dos modificaciones clave, referidas a la cláusula de "compre nacional" y a los emprendimientos de Inteligencia Artificial, para asegurarse el dictamen.

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía Nacional e Inversión y de Legislación General se reunirán a partir de las 13:00 en el Salón Azul del Senado. La intención de la jefa del bloque La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, es firmar el dictamen y que el proyecto quede listo para votarse en el recinto a partir de la próxima semana.

El apuro de Bullrich está justificado en el hecho de que el Súper RIGI se discute en ese plenario de comisiones hace ya dos meses. La Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto en junio pasado.

Sin embargo, destrabar el proyecto tendrá costo para el oficialismo, porque para terminar de cerrar el acuerdo con los bloques aliados y firmar el dictamen deberá aceptar esos cambios al texto original que, al verse modificado, tendrá que volver en segunda revisión a Diputados si el Senado lo aprueba en la próxima sesión.

¿Cuáles son los dos cambios centrales que aceptará el oficialismo en el Senado para avanzar con el Súper RIGI?

En dos oficinas distintas de LLA en el Senado confirmaron a iProfesional que está tomada la decisión de aceptar las modificaciones que piden los bloques dialoguistas, para así destrabar el proyecto. El tema se habría conversado brevemente en la reunión de la mesa política el último martes en Casa Rosada.

Los cambios en el proyecto de Súper RIGI serían, en principio, solo dos. Uno es sobre el cupo de 20% de la inversión para la compra de bienes y servicios nacionales, que se incorporó durante el tratamiento en Diputados.

El Senado incluirá allí una mención específica a los bienes transables, es decir, los que se pueden exportar e importar. Los bloques dialoguistas pidieron esta modificación tras señalar que con el RIGI actual, las empresas que ingresaron al régimen hasta el momento utilizaron solo proveedores locales de mano de obra, sin adquirir bienes de producción nacional.

La otra modificación que recibiría el proyecto de Súper RIGI es que los proyectos de Inteligencia Artifical (a los que apunta especialmente el gobierno de Milei) cuenten con sistemas propios de generación eléctrica para no ocasionar una sobredemanda en las provincias y afectar a la población, según inicaron fuentes parlamentarias a iProfesional.

¿Por qué el proyeccto expone los problemas del Gobierno en el Senado?

Si bien los cambios al proyecto se terminarán de definir durante la reunión de las comisiones, en LLA esperan que le permitan reunir la mayoría de firmas para darle dictamen al proyecto. Por caso, los bloques de la UCR y el PRO formaron parte del planteo referido a la cláusula de "compre nacional".

El escenario no es el ideal para el Gobierno, dado que con esas modificaciones la aprobación del Senado no hará que el Súper RIGI se convierta en ley sino que tendrá que volver a pasar por la Cámara de Diputados, donde las alianzas del oficialismo son variables. De hecho, estos días pulsea con la oposición por el apoyo o el rechazo de los bloques provinciales a las iniciativas sobre endeudamiento familiar.

Asimismo la situación del proyecto en el Senado exhibe el problema que sufre Bullrich en la Cámara alta hace varios meses. Los bloques del PRO, la UCR y de los gobernadores condicionan cada vez más su apoyo a las iniciativas del oficialismo y eso le impone numerosos obstáculos a la agenda de Milei.

Fue en el Senado donde el proyecto sobre "inviolabilidad de la propiedad privada" perdió tres capítulos enteros desde el envío por parte del Poder Ejecutivo hasta su aprobación, sin la polémica reforma de la Ley de Tierras. Es también allí donde está trabaja la reforma electoral y otros proyectos de LLA que aún tienen destino incierto.

De hecho, la bancada oficialista que encabeza Bullrich esperaba firmar el dictamen para el proyecto de Súper RIGI la semana pasada y no lo logró, precisamente porque se vieron obligados a estudiar las modificaciones pedidas por los aliados. Ahora los libertarios van por un nuevo intento, con mayor expectativa de éxito pero forzados a ceder.

¿Qué beneficios dispone el Super RIGI y en qué se diferencia del RIGI actual?

El "Súper RIGI" es una versión potenciada del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones que creó la Ley Bases. La diferencia central es que este nuevo sistema de beneficios busca captar inversiones de u$s1.000 millones como mínimo -en el RIGI vigente era de entre u$s200 y u$s600 millones- para industrias que hoy no existen en el país. Las empresas deberán comprometer al menos 20% de ese monto en los primeros dos años desde la adhesión.

Además, el nuevo régimen se enfoca exclusivamente en industrias vinculadas a la inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura tecnológica, tales como data centers, producción de paneles solares, turbinas eólicas y baterías de litio, entre otros. El plazo para adherir será de cinco años a partir de la entrada en vigencia de la ley, pero la iniciativa apunta a dar garantías de estabilidad por 30 años.

Los beneficios impositivos para las empresas que ingresen al Súper RIGI incluyen la rebaja del Impuesto a Ganancias al 15% -una reducción de la alícuota de 10 puntos respecto del RIGI original- y arancel cero para importación y exportación de bienes, equipos e insumos vinculados a los proyectos.

Además, se habilita una liberación progresiva de los dólares obtenidos por exportaciones. Las empresas podrán disponer del 20% durante el primer año, del 40% en el segundo y del 100% desde el tercero en adelante. En cuanto al IVA, el régimen mantiene el sistema de Certificados de Crédito Fiscal para inversiones pero agrega la opción de transferir remanentes si la devolución demora más de tres meses.

Durante el tratamiento de Diputados, para asegurarse los votos el oficialismo aceptó modificaciones al proyecto original. Entre las principales, está la incorporación de una cláusula de "compre nacional" que obliga a las empresas a destinar como mínimo un 20% de sus adquisiciones a proveedores nacionales.

Otra fue que las inversiones en Investigación y Desarrollo (I+D) computen por el doble de su valor al momento de calcular el monto mínimo de inversion exigido para gozar de la rebaja del Impuesto a las Ganancias al 15% que fija el proyecto para las empresas que ingresen al Súper RIGI.