James Cartlidge cuestionó el reclamo argentino por las Malvinas luego del anuncio de Milei y ratificó la posición del Reino Unido sobre las islas

La disputa por las Islas Malvinas volvió a quedar en el centro de la agenda política después de que Javier Milei anticipara una cadena nacional para referirse al reclamo argentino por el archipiélago. El anuncio del Presidente provocó una reacción inmediata en Reino Unido: James Cartlidge, diputado del Partido Conservador y uno de los principales referentes de esa fuerza en asuntos de Defensa, utilizó las redes sociales para reafirmar la posición británica sobre las islas.

El legislador respondió a una publicación del periodista Faisal Islam, quien había difundido el anuncio presidencial. El mensaje incluía una referencia a la transmisión que Milei prepara para el jueves. "Las Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas".

Qué dijo el diputado británico sobre las Malvinas

Cartlidge también vinculó su postura con la guerra de 1982 y con los soldados británicos que participaron del conflicto. En su mensaje, destacó el sacrificio de quienes murieron durante la guerra y sostuvo que el Reino Unido continuará respaldando a los habitantes de las islas.

"Los soldados británicos lucharon y murieron para defender nuestra soberanía y la libertad de los habitantes de las Malvinas. Ese sacrificio nunca será olvidado, siempre estaremos al lado del pueblo de y su abrumador deseo de permanecer".

El mensaje fue publicado en respuesta al periodista Faisal Islam, quien había difundido en X el anuncio de Milei junto con una cita del Presidente: "El presidente argentino Milei confirma una cadena nacional para el jueves sobre lo que denomina ‘el reclamo histórico’ de las Malvinas...".

Posteo James Cartlidge sobre la soberanía de las Islas Malvinas

El rol de James Cartlidge

Cartlidge es el principal referente en materia de Defensa del Partido Conservador, principal espacio opositor británico. Su intervención se produjo después de que Milei confirmara que la cuestión Malvinas ocupará un lugar central en la cadena nacional prevista para este jueves.

Su intervención volvió a exponer la diferencia entre las posiciones de ambos países sobre la soberanía de las Malvinas. Mientras el Gobierno argentino sostiene el reclamo histórico sobre el territorio, el diputado británico reivindicó la soberanía del Reino Unido y aseguró que esa postura continuará vigente.

Por qué Malvinas volvió a estar en la agenda

La cuestión de las Islas Malvinas tomó nuevo impulso en los últimos días a partir de las declaraciones de Donald Trump sobre la soberanía del archipiélago y de la posterior reacción del Gobierno argentino.

Los dichos del presidente de Estados Unidos generaron repercusiones tanto en Argentina como en Reino Unido y volvieron a instalar la discusión diplomática alrededor de las islas. En ese contexto, Milei anticipó que el tema sería abordado por el Gobierno y que tendría un lugar central en su próxima cadena nacional.

El Presidente también había adelantado que Malvinas sería tema de Gabinete, una definición que mostró la intención del Gobierno de volver a colocar el reclamo de soberanía entre los asuntos centrales de su agenda.

El escenario internacional se había agitado después de que Trump se refiriera públicamente a la situación de las islas, un pronunciamiento que generó repercusiones políticas y diplomáticas en ambos países.