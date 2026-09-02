El freno al régimen de inversiones es un revés para Milei y Bullrich, demorando la agenda del Gobierno en el Senado y tensionando acuerdos.

El Gobierno de Milei fracasó en firmar el dictamen del Súper RIGI en el Senado, pese a aceptar cambios en el proyecto de incentivos fiscales.

El gobierno de Javier Milei volvió a fracasar en su intento de firmar el dictamen para el proyecto de Súper RIGI, un régimen de incentivos fiscales para inversiones en nuevas industrias superiores a uSs1.000 millones, a pesar de haber aceptado cambios sensibles en el texto. Los bloques aliados reclamaron más modificaciones y la aprobación del tema se demora más de lo que pretendía el oficialismo.

La bancada oficialista que lidera Patricia Bullrich intentó este miércoles alzarse con el dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía Nacional e Inversión y de Legislación General con el fin de llevar el proyecto a votación en el recinto la próxima semana, tras haber demorado dos meses desde la media sanción que le dio la Cámara de Diputados en junio.

Sin embargo, al finalizar la reunión el presidente de la Comisión de Presupuesto, Agustín Monteverde (LLA), tuvo que llamar a un cuarto intermedio hasta la semana próxima debido a que el proyecto no había alcanzado la mayoría de firmas. Le faltaron dos de cada comisión, según precisaron a iProfesional fuentes del oficialismo. Algunos de los aliados, entre ellos senadores del PRO y la UCR, pidieron cambios de último momento referidos a la compra de productos nacionales.

Hubo ausencias de varios senadores aliados del oficialismo. Entre ellos, Carlos "Camau" Espínola y Alejandra Vigo de Provincias Unidas; Andrea Cristina del PRO; el radical bonaerense Maximiliano Abad y la neuquina Julieta Corroza. Tampoco asistieron el radical catamarqueño Flavio Fama y la tucumana Beatriz Ávila, quienes sí habían participado de una reunión anterior.

Para Milei es un revés y una señal de alerta porque algunas de las ausencias fueron por falta de acuerdo con el proyecto y porque el Senado se convierte una vez más en un embudo para toda su agenda, que encuentra allí sus mayores dificultades para avanzar. Además, la demora deja mal parada a Bullrich, que negoció con los bloques dialoguistas modificaciones que eran resistidas por la Casa Rosada y aún así no logró destrabar el Súper RIGI. Incluso aventuró que podría caerse.

¿Por qué se volvió a trabar el Súper RIGI en el Senado?

El traspié obligó a la bancada de La Libertad Avanza (LLA) a cambiar de planes. Fuentes del espacio deslizaron a iProfesional que ahora apuntan a llevar el Súper RIGI al recinto el 17 de septiembre, si es que logran un acuerdo para firmar el dictamen en el plenario de comisiones la próxima semana.

Sin emabrgo, el tratamiento del tema "se empiojó", según reconocen en el Senado. En el oficialismo manejaban la posibilidad de conseguir las firmas que le faltan por estos días, pero lo ven difícil. Tanto que Bullrich llegó a afirmar ante la prensa acreditada: "Si tiene tanto problema, no quedamos con el RIGI". La diferencia del proyecto con el Régimen para Grandes Inversions actual es que está orientado a nuevas industrias, principalmente relacionadas con la tecnología.

La falta de apoyo para el dictamen tuvo que ver en parte con el desacuerdo con algunos bloques, según indicaron las fuentes consultadas por este medio. Por caso, el PRO tuvo una ausente pero además el titular de su bloque Martín Goerling, que integra el plenario, fue uno de los aliados que no firmó el despacho. Otros, como Abad, directamente se quedaron en su despacho.

Algunos de ellos pidieron cambios adicionales a los que ya había aceptado el oficialismo, que como adelantó iProfesional, fueron principalmente dos referidos a la cláusula de "compre nacional" y a los proyectos de inversión en Inteligencia Artificial, particularmente la instalación de data centers.

Los cambios que no alcanzaron y los que aún se negocian

En primer lugar, La Libertad Avanza (LLA) aceptó incluir en el cupo de 20% de la inversión para la compra de bienes y servicios nacionales una mención específica a los "bienes transables", es decir, los que se pueden exportar e importar. Los dialoguistas pidieron ese cambio para asegurar que la contratación de proveedores locales -incoporada durante el tratamiento de Diputados- no se limitara solo a mano de obra, sino que ayudara a la producción nacional.

El otro cambio sustantivo que incluyó LLA fue que los proyectos de inversión "electrointensivos", donde se destacan los relacionados con IA (a los que apunta especialmente Milei) deban contar con con sistemas propios de generación y abastecimiento de energía que ayude a "cubrir su demanda máxima" sin ocasionar una sobredemanda en las provincias y afectar a la población.

Sin embargo, esas modificaciones no alcanzaron para que el oficialismo pudiera avanzar con la hoja de ruta que había trazado. Según señalaron fuentes parlamentarioas a iProfesional, algunos de los senadores pidieron incluir en la cláusula sobre "compre nacional" un margen del 15% a favor de los proveedores nacionales en el precio de los bienes o servicios.

Esto le impidió a Bullrich cerrar el acuerdo para firmar el dictamen. La demora es doble: el atraso en el trámite de las comisiones se suma al hecho de que, al ser modificado, el proyecto igualmente tendrá que volver en segunda revisión a Diputados si el Senado lo aprueba para poder convertirse en ley.

El nuevo conflicto que abre el Súper RIGI en el Senado para Milei y Bullrich

De esta forma, el Súper RIGI que representa uno de los temas clave de la agenda económica de Milei encuentra un camino cada vez más cuesta arriba en el Congreso y el retraso impacta, además, en la situación de Bullrich, quien ya tiene fricciones con la mesa política que encabeza Karina Milei por la estrategia parlamentaria.

Las modificaciones en la cláusula de "compre nacional" y en lo referido a la eventual instalación de data centerse para IA fueron negociadas por la jefa del bloque con los espacios dialoguistas a pesar de las reticencias de la Casa Rosada, donde no terminaban de digerir esos cambios. Bullrich avanzó igual con la expectativa de aprobar el Súper RIGI la próxima semana, pero no lo logró.

Más allá de las ausencias en el plenario de comisiones por razones climáticas que dificultaron el viaje de algunos senadores con los que el oficialismo contaba, hubo aliados que retrajeron su firma a la espera de más modificaciones. La imposibilidad de tener dictamen este miércoles es así un golpe para la estrategia que defendió Bullrich puertas adentro.