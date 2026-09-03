El Presidente habló en el Foro de Madrid en Santiago de Chile, criticó a Sánchez y Macri, defendió su programa económico y llamó a unir a la derecha

El presidente Javier Milei utilizó su exposición en el Foro de Madrid para realizar un repaso de la situación política de la región y fijar posición sobre distintos dirigentes. Desde Santiago de Chile, volvió a arremeter contra el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, cuestionó el desempeño del expresidente argentino Mauricio Macri y reivindicó el derrocamiento de Salvador Allende.

El mandatario también aprovechó el encuentro organizado por el partido Vox para defender el rumbo de su administración y advertir que no está dispuesto a modificarlo frente a las presiones políticas. En paralelo, planteó la necesidad de que los sectores de derecha coordinen sus acciones a nivel internacional.

El duro mensaje de Milei contra Pedro Sánchez

Milei volvió a referirse de manera despectiva al presidente español, al que durante su discurso llamó "Pedrito". Entre sus cuestionamientos incluyó la política migratoria y sostuvo que la llegada "descontrolada" de inmigrantes contribuye a modificar la identidad del país.

"Lamentablemente Europa, la cuna de nuestra civilización, está siendo gobernada en el plano nacional y supranacional por burócratas empecinados en destruir todo lo que somos", insistió, y completó: "Está más sucio que una papa, y bien que se ofendió cuando él y toda la gentuza que lo rodea, cuando le dije que era un gobierno de ladrones y parece que los hechos lo confirman".

El Presidente también acusó al gobierno de Sánchez de "degenerar" la identidad española y volvió a defender su visión sobre el rumbo político de Occidente.

Por qué Milei volvió sobre el gobierno de Mauricio Macri

La experiencia de Cambiemos apareció en el discurso como un ejemplo de lo que, según Milei, ocurre cuando una administración cede ante las presiones políticas. El mandatario tomó como referencia 2017 y sostuvo que en ese momento la economía argentina crecía y la pobreza se encontraba en uno de sus niveles más bajos de las últimas décadas.

"Estas estrategias que yo les cuento, la realidad es que no son nuevas. Esto mismo hicieron con el gobierno de Mauricio Macri en 2017, cuando tenía la economía creciendo y la pobreza en su pico más bajo en décadas. Y aun así lograron instalar el caos en la calle hasta hacerlo perder el rumbo", planteó.

A partir de ese episodio, Milei cuestionó la reacción que tuvo el entonces oficialismo frente a la conflictividad política y social.

"El gobierno del Cambiemos sucumbió a la presión de la política, tanto de la oposición como el extremo centro. Se dejó correr por los que le tiraron catorce toneladas de piedra y por los presuntos aliados que sugerían poner el freno de mano".

La referencia estuvo acompañada por una defensa del programa económico que lleva adelante su propia gestión. Milei sostuvo que no seguirá el camino que atribuyó al gobierno de Macri y que no sucumbirá "a la presión política".

La propuesta de Milei para la derecha internacional

Otro de los ejes del discurso fue la construcción de una coordinación entre fuerzas políticas que compartan las denominadas ideas de la libertad.

En ese sentido, el Presidente propuso impulsar una "alianza internacional de las ideas de la libertad" y llamó a los dirigentes de derecha a concentrarse en los puntos que tienen en común.

"No podemos permanecer separados. Podemos ignorar el problema, pero el problema no nos va a ignorar. Tenemos que dejar de lado las diferencias y concentrarnos en lo que nos une", sostuvo durante el evento.

Milei presentó ese planteo dentro de una lectura más amplia sobre el escenario político continental. Según afirmó, la región atraviesa un cambio de orientación que comenzó en 2021 en la Argentina. Durante esa parte de la exposición calificó de "zurdos mugrosos" a sus opositores. Y sentenció: "No les tenemos miedo, estamos dispuestos a salvar nuestra civilización".

"Hoy, el continente entero se está orientando hacia los valores que hicieron grande a occidente, incluso luego de décadas de adoctrinamiento socialista. Poco a poco, les hemos demostrado que no les tenemos miedo y que estamos dispuestos a salvar nuestra civilización y nuestro modo de vida", aseveró el libertario.

La reivindicación de Allende y la mirada de Milei sobre Chile

El cierre del discurso estuvo marcado por una referencia a la historia política chilena. Milei reivindicó el derrocamiento del expresidente Salvador Allende y utilizó ese episodio para destacar el posterior desempeño económico de Chile.

"Chile es un lugar emblemático porque con su historia reciente nos recuerda el valor inmenso de dar la batalla cultural, tras el derrocamiento del comunista Allende. Entró en un período de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años y fue sin lugar a dudas la envidia en términos económicos de toda la región", destacó.

El furcio de Milei al hablar de su modelo económico y la inmediata corrección

La defensa del rumbo de su Gobierno volvió a ocupar un lugar central en el discurso de Javier Milei durante el Foro de Madrid. El Presidente aprovechó su participación para reivindicar las ideas de la libertad, cuestionar a sus adversarios políticos y lanzar críticas contra distintos dirigentes.

Pero el discurso tuvo un momento particular cuando Milei se refirió al funcionamiento de su propio modelo económico. En medio de la explicación, formuló una afirmación en sentido contrario al que buscaba transmitir.