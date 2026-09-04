La OIT enfrenta una crisis de liquidez por el atraso en las cuotas de varios países y plantea reducir puestos y congelar contrataciones

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) evalúa un fuerte ajuste de sus gastos ante los problemas de liquidez provocados por el incumplimiento de las cuotas de varios Estados. En ese escenario, su director general, Gilbert F. Houngbo, propuso eliminar 120 puestos de trabajo para conseguir un ahorro de 22 millones de dólares.

Entre los países que mantienen pagos pendientes se encuentra Estados Unidos, que adeudaría alrededor de 280 millones de euros y concentraría el 70% de las tasas pendientes de pago de los países morosos, según publicó El País de Madrid.

El recorte alcanzaría a una plantilla de 1.670 trabajadores. Del total de puestos incluidos en el plan, 73 corresponden a funcionarios permanentes, mientras que los restantes son empleos sin carácter estructural.

La propuesta de Houngbo incluye además una medida destinada a contener el gasto durante los próximos años: las contrataciones permanecerían congeladas hasta diciembre de 2027.

La OIT llevará al Consejo su propuesta de 120 despidos para reducir costos

La iniciativa será analizada el 7 de septiembre en Ginebra, durante una reunión extraordinaria del Consejo de Administración de la OIT.

En el documento presentado ante ese órgano, Houngbo solicita que se considere la situación financiera de la organización y el nivel de ahorro necesario. En particular, pide que el Consejo "tome nota de la información sobre la situación financiera de la OIT y del importe de los ahorros requeridos".

La eliminación de los puestos permanentes requiere la aprobación del Consejo de Administración, de acuerdo con lo planteado por el director general. Sin embargo, el alcance de las facultades de ese órgano es cuestionado por la representación de los trabajadores de la organización.

El sindicato cuestiona la facultad para aprobar los despidos

El Sindicato de Personal de la OIT sostiene que el Consejo de Administración no tendría por sí mismo competencia legal para autorizar una reducción de los puestos permanentes.

Según recoge El País, los representantes sindicales consideran que para avanzar con esa medida sería necesaria una delegación expresa de autoridad por parte de la Conferencia Internacional del Trabajo.

La organización sindical plantea además que un funcionario permanente no puede ser desvinculado si previamente no se produjo una reducción de los puestos que fueron aprobados por los órganos de gobierno de la OIT.

De esta manera, el Consejo de Administración deberá pronunciarse tanto sobre la situación financiera que fundamenta el plan como sobre la posibilidad de avanzar con la eliminación de los cargos permanentes.

La propuesta presentada por Houngbo contempla en total 120 despidos, dentro de un paquete que busca reducir los costos de la OIT y generar 22 millones de dólares de ahorro, además de mantener congeladas las contrataciones hasta diciembre de 2027.