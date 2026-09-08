La Cámara Nacional Electoral instó a definir el tema lo antes posible. El Gobierno aún no puede eliminar las PASO. El plan de Bullrich en el Senado

La Justicia sumó una presión adicional al gobierno de Javier Milei y su objetivo de aprobar una reforma electoral para suspender las PASO, a partir de una resolución de la Cámara Nacional Electoral (CNE) que instó al Congreso a definir el tema "con anticipación suficiente" y le recordó que el plazo ideal sería "de entre seis y tres meses" antes del inicio de 2027.

El proyecto de reforma electoral del Gobierno está en el Senado, donde la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, se vio forzada por los bloques aliados a reabrir el debate en comisiones el martes 15 de septiembre, aunque todavía no tiene los votos asegurados para eliminar o suspender las PASO, que es el objetivo central de Milei.

En ese aspecto, la acordada extraordinaria número 155 que publicó este martes la máxima autoridad judicial en materia electoral suma tensión a La Libertad Avanza. La Cámara Electoral instó al Congreso a "observar los estándares internacionales sobre la oportunidad de este tipo de modificaciones".

Más sencillamente, el tribunal integrado por los jueces Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas le pidió al Congreso que apure el tratamiento del proyecto para poder definir cuáles serán las reglas de juego para las elecciones nacionales de 2027 "antes del inicio del año electoral, para la adecuada y efectiva aplicación de las reformas" que finalmente se aprueben.

¿Cuál es el plazo "ideal" para la reforma electoral que la Justicia le remarcó al Congreso?

La acordada de la CNE apuntó que "si bien es incuestionable la atribución de los poderes políticos para convocar a elecciones y regular los procedimientos que habrán de regirlas, no puede desconocerse la bondad de mantener la estabilidad de las normas electorales una vez que se inicia el proceso electoral".

Ese criterio fue fijado por la Cámara Electoral hace más de 20 años y, según destacó el texto, "se alinea con los estándares internacionales sobre integridad electoral" que subrayan que toda reforma debe hacerse "con anticipación suficiente al inicio de un proceso electoral, como garantías fundamentales para la certeza, la igualdad de condiciones entre contendientes y la confianza en la justicia y administración electoral".

Al respecto, la CNE citó informes realizados por organismos internacionales como la OEA y, en un párrafo clave de la acordada, indicó que "el plazo idóneo para introducir cambios" en el sistema electoral "es de entre seis y tres meses antes del inicio formal del proceso, para otorgar un tiempo razonable y suficiente" para las autoridades encargadas de la logística para las elecciones y para la adecuación de los partidos políticos.

El documento señala que, en un sentido similar, la jurisprudencia internacional en materia de elecciones ha establecido que "los elementos fundamentales del derecho electoral no deberían ser modificables menos de un año antes de una elección".

El mensaje de la Cámara Electoral y la presión que crece para el Gobierno

La acordada de la Cámara Electoral le comunicó al Congreso "la conveniencia de que el eventual tratamiento y sanción de las iniciativas de reforma al régimen electoral, de partidos políticos o de financiamiento de campañas electorales observe los estándares internacionales" y asegure "el plazo razonable requerido, antes del inicio del año electoral".

Además de hacerle saber al Congreso la necesidad de cumplir con ese requerimiento para no poner en riesgo la organización de las elecciones ni mucho menos la confianza en el sistema, el tribunal también informó el tema al Gobierno a través de la Vicejefatura de Gabinete, que actualmente encabeza Ignacio Devitt.

En el entorno del jefe de Gabinete, Diego Santilli, señalaron a iProfesional en varias ocasions que "el límite es diciembre" para avanzar con la reforma electoral. Saben que hace tiempo hay una regla no escrita de que en los años electorales las reglas del sistema no se tocan. Pero el escenario parlamentario se le complicó al oficialismo y los proyectos se amontonan. En el Senado están trabados el Súper RIGI y la Ley Hojarasca, entre otros temas.

No obstante, la acordada de la CNE puede ser tomada por los bloques dialoguistas para presionar al oficialismo a defnir de una vez el futuro del proyecto de reforma electoral y las reglas de juego para 2027, algo que ya empezaron a hacer pocas semanas atrás y puso en aprietos a Bullrich.

Ante un pedido de bloques provinciales de tratar sus proyectos sobre Ficha Limpia (un tema contenido en la reforma electoral de Milei), la jefa del bloque La Libertad Avanza se vio obligada a confirmar que la Comisión de Asuntos retomará el debate del proyecto del Gobierno el próximo martes.

La intención fue evitar que el proyecto de reforma electoral perdiera un capítulo desde el arranque, pero según deslizaron fuentes del oficialismo a iProfesional, Bullrich no consultó el tema con el resto de la bancada ni con la Casa Rosada, sino que actuó por reflejo.

Milei no tiene los votos para eliminar las PASO y Bullrich pone en marcha plan alternativo

La Comisión de Asuntos Constitucionales, que ya fue convocada para el próximo martes a las 15:30, que preside el libertario Agustín Coto abrió el debate sobre el proyecto en mayo, pero luego se congeló, porque la eliminación de las PASO, punto central de la iniciativa para el Gobierno, aún no reúne los 37 votos necesarios en el Senado. La alternativa de la suspensión -como se hizo en 2025- necesita la misma mayoría.

El PRO y la UCR se resiten a prescindir de las PASO y proponen un sistema de primarias optativas, donde los votantes se anote en un registro para participar de la interna abierta de un espacio político determinado. El peronismo, en tanto, quiere mantenerlas como hasta ahora.

Pero la Casa Rosada quiere evitar que haya cualquier instancia previa a las generales, para que a la oposición no le sea fácil ordenarse y para que no haya sobresaltos con el dólar ante un eventual traspié del Presidente. Por eso apelan a acordar la aprobación del proyecto directamente con los gobernadores para alcanzar la mayoría parlamentaria.

En la negociación circuló incluso la posibilidad de habilitar "listas colectoras" para que los jefes provinciales cuelguen nóminas de diputados y senadores nacionales de la candidatura de Milei. El tema quedó sin definición.

El encargado de negociar con ellos es Santilli, en dupla con el asesor Eduardo "Lule" Menem, mano derecha de Karina Milei. Sin embargo, la secretaria y hermana presidencial quiere atar los acuerdos sobre el proyecto a los entendimientos políticos entre LLA y los gobernadores en cada provincia.

Esto también demora el avance de la reforma electoral en el Congreso y mientras Santilli conversa con los gobernadores, Bullrich debe atender el proceso interno del Senado. Sin un acuerdo a la vista sobre las PASO, su plan ahora es tratar en la comisión otros aspectos del proyecto enviado por el Gobierno.

La idea de Bullrich es avanzar con la discusión sobre la eliminación del debate presidencial obligatorio, los cambios en el financiamiento de los partidos políticos -menos aportes estatales y más privados- y la implementación de Ficha Limpia para impedir que sean candidatos quienes tengan una condena en segunda instancia.

Así, el dictamen favorable para que la reforma electoral llegue al recinto no parece que vaya a salir en el corto plazo. No obstante, la acordada que la Cámara Nacional Electoral le envió al Congreso es un mensaje a todos los espacios políticos y puede obligar al oficialismo a acelerar la búsqueda del acuerdo necesario para suspender las PASO o, acaso, frustrar su plan por falta de tiempo.