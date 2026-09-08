Las comisiones se reúnen este miércoles por la mañana. Asistirá Bausili. LLA apuesta a firmar el dictamen sin dilaciones y dejarlo listo para su aprobación

El objetivo principal de la reforma es prohibir que el Banco Central financie al Tesoro, medida clave para controlar la inflación según el presidente.

Milei impulsa la reforma de la carta orgánica del BCRA, buscando aprobación rápida en el Senado con apoyo de los legisladores aliados.

El proyecto que reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA) ocupa un lugar central en la agenda del presidente Javier Milei y la bancada oficialista del Senado quiere firmar el dictamen de comisión este miércoles, en un trámite exprés que le permita acelerar la sanción definitiva de la ley.

Las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda se reunirán a partir de las 10:30 para tratar la iniciativa de reforma del BCRA que la Cámara de Diputados aprobó el 26 de agosto pasado. Fueron invitados para exponer sobre el tema el presidente del BCRA, Santiago Bausili, y el vice, Vladimir Werning.

La Libertad Avanza está en un momento delicado en el Congreso. Hace varios meses que no logra sancionar una ley y todo avance de la agenda del Gobierno se produce a medias, como con el proyecto sobre "propiedad privada", que quedó dormido en la Cámara de Diputados tras perder dos capítulos en el debate del Senado.

En efecto, la Cámara alta se ha convertido en la más difícil para el oficialismo. También allí está trabado el proyecto de Súper RIGI para atraer inversiones, la Ley Hojarasca y la reforma electoral, que intentarán reanimar la próxima semana pero sin perspectivas de dictaminar. En ese contexto, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, intenta romper con esa inercia con el proyecto sobre el Banco Central.

¿Por qué el oficialismo confía en firmar rápido el dictamen para la reforma del BCRA?

Dos fuentes del bloque de La Libertad Avanza confirmaron a iProfesional que "la idea es firmar dictamen para Banco Central este miércoles", luego de las exposiciones de Bausilli y Werning. Es decir que la reunión de las comisiones de Economía y de Presupuesto por el proyecto de reforma del BCRA sería la primera y la única.

Bullrich mantuvo un encuentro este martes por la tarde con los aliados del PRO, la UCR y los bloques provinciales, del cual se llevó el compromiso de acompañar el dictamen. No es un acuerdo menor, ya que la Comisión de Economía está presidida por el jefe del bloque PRO, Enrique Goerling Lara. El apoyo de los dialoguistas es clave.

Con el dictamen en la mano, el oficialismo estaría en condiciones de llevar el proyecto la reforma del BCRA al recinto a partir de la próxima semana. En ese marco, las fuentes consultadas deslizaron que es posible que Bullrich intente sesionar para aprobar la ley el 17 de septiembre y darle un triunfo legislativo a Milei.

El Presidente considera el proyecto como un tema de máxima importancia, como lo demostró al presentarlo por cadena nacional. El eje central de la iniciativa es la prohibición de que el BCRA financie al Tesoro, porque para Milei allí se encuentra el origen de la emisión monetaria que generó -según su visión- la inflación crónica del país.

El mandatario considera que el proyecto es una pata central de su programa económico y, además, parte de su legado. Por ello Martín Menem se movió en la Cámara de Diputados para asegurar su aprobación lo más rápido posible y ahora Bullrich intenta hacer lo mismo en el Senado.

El camino del proyecto que más interesa a Milei en el Congreso

La reforma de la carta orgánica que rige a la máxima entidad monetaria desde 2012 -cuando fue modificada por la gestion de la expresidenta Cristina Kirchner- tuvo media sanción de la Cámara baja en la última semana de agosto con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones. El Gobierno dio así el pimer paso hacia la modificación que pretende concretar Milei.

Para la aprobación, los 95 diputados de La Libertad Avanza (LLA) contaron con el apoyo del PRO, la UCR, el MID y los bloques que responden a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán); Marcelo Orrego (San Juan); Rolando Figueroa (Neuquén); Martín Llaryora (Córdoba); Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones).

Jaldo y Sáenz le darían la espalda al gobierno de Milei este miércoles en Diputados, donde sus diputados aportarían al quórum de la sesión que pidió la oposición para avanzar con el debate sobre morosidad y emergencia en discapacidad, pero al mismo tiempo lo ayudarían en el Senado con la reforma del BCRA.

Ese doble juego muestra hasta qué punto las alianzas parlamentarias del oficialismo se volvieron variables, atadas a cada tema puntual que se toque. En el caso de la reforma de la carta orgánica del BCRA, los libertarios tendrían el apoyo asegurado para firmar el dictamen y avanzar rápido con la sanción de la ley. Al menos, es lo que se desprende del tratamiento del tema en Diputados y lo que Bullrich espera que se replique en el Senado.

¿Cuáles son los puntos principales de la reforma del BCRA?

El proyecto deroga los adelantos transitorios al Tesoro Nacional e incorpora una prohibición expresa al BCRA para otorgar préstamos al Gobierno nacional, las provincias y los municipios. Este es el eje central porque impediría que la máxima autoridad monetaria financie al Ejecutivo mediante emisión, un mecanismo que para Milei es causa principal de la inflación crónica.

Otro de los puntos principales es la modificación del régimen para remover al presidente y los directores de la entidad. Si el proyecto se convierte en ley, las autoridades del BCRA solo podrán ser desplazadas por causas concretas como incapacidad sobreviniente, incompatibilidades o incumplimiento de funciones y, además, se requerirá la aprobación de las dos cámaras del Congreso con una mayoría agravada de dos tercios.

A eso se le suma la imposición de preservar el valor de la moneda como única tarea del Banco Central, con lo que se eliminan los otros objetivos planteados en la actual carta orgánica (aprobada por la gestión kirchnerista) vinculados con la estabilidad financiera, la promoción del empleo y del desarrollo económico con equidad social.

Por otro lado, el proyecto establecce que la entidad no podrá transferir al Tesoro las ganancias obtenidas por variaciones cambiarias u operaciones financieras -solo podrá hacerlo para cancelar deuda- ni distribuir dividendos en pesos provenientes de activos en moneda extranjera.

También propone la eliminación de instrumentos como las Letras Intransferibles del Tesoro para limpiar el balance del BCRA y se elimina de la carta orgánica la participación permanente del ministro de Economía o representantes del Tesoro en las reuniones de directorio, con el fin de dividir totalmente la política fiscal y la monetaria.