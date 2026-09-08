Lo informó la Oficina del Presidente en sus redes sociales. En este caso, las sanciones no solo estarán dirigidas contra empresas

El Gobierno inició este martes procedimientos sancionatorios contra 15 nuevos sujetos, entre personas humanas y jurídicas, a los que vincula con actividades hidrocarburíferas que considera ilegales en las Islas Malvinas. La medida amplía los expedientes iniciados la semana pasada contra otros 45 involucrados.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por el presidente Javier Milei, los nuevos sumarios investigan presuntas infracciones al artículo 2° de la Ley N° 26.659, que establece sanciones para quienes participen en actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina, incluida la zona de las Islas Malvinas.

"Este avance es un nuevo paso en la misma dirección. La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía. Cada expediente que se abre es una continuación de esa convicción: las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son de todos los argentinos, y nadie podrá disponer de sus recursos sin la autorización de nuestro país", sostuvo el Ejecutivo.

Desde el Gobierno señalaron que la ampliación de los procedimientos es resultado de un proceso de identificación de los distintos actores vinculados con esas operaciones y anticiparon que continuarán abriendo nuevos sumarios.

La decisión forma parte del paquete de medidas que Milei anunció el jueves pasado durante una cadena nacional, con el objetivo de frenar el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la israelí Navitas Petroleum junto con la británica Rockhopper Exploration.

El proyecto cuenta con licencias otorgadas por las autoridades de las islas, permisos que la Argentina no reconoce por considerar que se trata de una explotación de recursos en un territorio cuya soberanía reclama.

En paralelo, el canciller Pablo Quirno presentó este lunes una denuncia penal contra cinco compañías vinculadas con la iniciativa: Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

Según la denuncia, las empresas desarrollaron actividades amparadas en licencias que el Gobierno argentino considera ilegítimas.

"El Estado argentino reafirma su compromiso de agotar todas las instancias administrativas, diplomáticas y jurídicas a su alcance para que quienes hoy vulneran nuestra soberanía respondan por ello", concluyó el comunicado oficial.

El comunicado del Gobierno sobre una nueva sanción a 15 empresas o ejecutivos por operar en Malvinas

El Gobierno prepara una nueva Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

La ofensiva se complementa con otras iniciativas que el Gobierno comenzó a definir luego de una reunión de su mesa política. Entre ellas figura el envío a la Cámara de Diputados, previsto para la próxima semana, del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

La iniciativa contempla tres ejes principales. El primero apunta a endurecer las sanciones previstas en la Ley 26.659 contra las compañías y sus proveedores que participen en operaciones no autorizadas en las islas. Además, contempla la posibilidad de aplicar juicios en ausencia en determinados casos.

El segundo propone crear un Consejo de Seguridad Nacional, con participación de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, para coordinar la respuesta del Estado frente a cuestiones vinculadas con la soberanía y la seguridad nacional.

El tercer eje busca dotar a ese organismo de herramientas económicas y diplomáticas para responder ante eventuales amenazas provenientes tanto de actores estatales como no estatales.

A estas medidas se suma el proyecto para avanzar con la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, con la que el Ejecutivo busca reforzar la presencia y las capacidades estratégicas argentinas en el extremo sur del país.

La Justicia asignó a Julián Ercolini en la causa contra las cinco petroleras

La denuncia penal impulsada por el Gobierno contra cinco compañías vinculadas con actividades petroleras en las Islas Malvinas comenzó su recorrido en los tribunales federales de Comodoro Py. El sorteo realizado este martes determinó que la investigación quede bajo la órbita del juez federal Julián Ercolini, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12.

El expediente se inició a partir de una presentación realizada por el canciller Pablo Quirno, quien contó con el patrocinio del Procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio.