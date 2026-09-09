En la sesión pedida por los bloques opositores se aprobó por unanimidad el cronograma para emitir dictámenes. La jugada de LLA. Cómo se gestó el acuerdo

El bloque de La Libertad Avanza y la oposición arribaron a un sorpresivo acuerdo en la Cámara de Diputados sobre el cronograma para avanzar con los proyectos referidos al endeudamiento familiar y la morosidad a fin de septiembre, lo que le quitó dramatismo a la sesión de este miércoles convocada por los opositores, que igualmente forzaron el entendimiento.

La Cámara baja sesiona desde las 12:00 a pedido de los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, buena parte de Provincias Unidas y espacios provinciales que pusieron en pausa su habitual alianza con el oficialismo. El objetivo de la convocatoria era emplazar a las comisiones a dictaminar sobre los proyectos.

El oficalismo bajó al recinto. No hubo pulseada por el quórum. Solo faltó la UCR, que se sumó después. Finalmente, los emplazamientos para que las comisiones dictaminen el 23 de septiembre sobre la prórroga de la emergencia en discapacidad y el 29 de septiembre sobre los proyectos de "alivio" para las familias endeudadas y en mora, se aprobaron por unanimidad y casi sin discusión.

Fue el fruto de un acuerdo que la oposición forzó con el llamado a la sesión, que se sostuvo a pesar de las maniobras de LLA para impedirla y con el apoyo de bloques como Argentina Federal Elijo Catamarca e Independencia, alineados con los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca), entre otros.

¿Cómo se gestó el acuerdo entre oficialismo y oposición en Diputados sobre proyectos de morosidad?

El oficialismo intentó por todos los medios frustrar la sesión. Una de las maniobras fue abrir el debate del tema deudas familiares en la Comisión de Finanzas, y lo mismo hizo con la de Discapacidad para abordar la prórroga de la emergencia en discapacidad, también impulsada por la oposición. Incluso pusieron fecha de dictámenes: el 23 de septiembre para discapacidad y el 30 para los proyectos sobre morosidad.

La intención de los libertarios era convencer a los bloques dialoguistas alineados con gobernadores de no dar quórum a la sesión. Pero no lo lograron. La oposición tenía asegurado el piso de 129 presencias para abrir el recinto y esto obligó a la bancada de LLA a cambiar de estrategia para no perder el control de la agenda.

El martes por la tarde, los referentes del bloque LLA, Gabriel Bornoroni y Silvana Giudici, avisaran al PRO, la UCR y bloques provinciales que bajarían a dar quórum ante la imposibilidad de frenar la sesión. El miércoles por la mañana, todos las bancadas se reunieron en Labor Parlamentaria y se cerró el acuerdo.

Los diputados decidieron que los 50 proyectos sobre morosidad, que ya empezaron a discutirse, continúen en análisis en la Comisión de Finanzas y que se sume la de Defensa del Consumidor el 15 y el 22 de septiembre, para firmar los dictámenes -que deberán reducirse en número- el martes 29.

En tanto, la prórroga de la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027 se analizará el miércoles próximo en las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda, para abocarse a la firma del dictamen el miércoles 23.

Con ese entendimiento, los diputados bajaron al recinto para la sesión y los emplazamientos para dictaminar los proyectos en esas fechas se aprobaron con 249 votos. De cualquier forma, la disputa entre oficialismo y oposición continuará ahora en las comisiones, donde habrá pulseada por los dictámenes que llegarán al recinto. En ese sentido, LLA no descarta presentar proyectos alternativos.

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