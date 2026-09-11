El mecanismo dependerá de Cancillería y permitirá advertir sobre actividades que puedan afectar la política exterior o el reclamo argentino por Malvinas

El Gobierno puso en marcha un nuevo esquema de coordinación de la política exterior que tendrá un foco especial en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El mecanismo busca que Cancillería conozca y pueda advertir sobre gestiones internacionales de organismos públicos que puedan afectar el reclamo argentino de soberanía.

La herramienta fue creada mediante el Decreto 983/2026, publicado en el Boletín Oficial, y funcionará bajo la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

El nuevo sistema alcanzará a distintos organismos de la administración pública nacional y contempla el seguimiento de reuniones, comunicaciones, negociaciones y otras actividades con autoridades extranjeras, organismos internacionales o sujetos de derecho internacional que puedan tener consecuencias para la Argentina.

Malvinas: el Gobierno creó un nuevo sistema para controlar gestiones internacionales

La coordinación se realizará a través de una figura que cada organismo deberá incorporar: un "enlace" con Cancillería. Será la persona encargada de transmitir la información requerida y facilitar el contacto con el Ministerio cuando una determinada gestión requiera su intervención.

El alcance comprende a los organismos incluidos en el artículo 8°, inciso a), de la Ley 24.156. Allí se encuentran la Administración Central y los organismos descentralizados, incluidas las instituciones de seguridad social.

El objetivo no es centralizar todas las relaciones que mantienen esas dependencias con el exterior, sino detectar aquellas actuaciones que puedan trascender el ámbito específico del organismo y comprometer intereses del Estado argentino.

Entre las actividades alcanzadas aparecen las reuniones, comunicaciones, negociaciones y otros contactos con autoridades extranjeras, organismos internacionales o sujetos de derecho internacional cuando puedan tener consecuencias relevantes para el país.

La comunicación deberá realizarse, entre otros supuestos, cuando una gestión pueda:

establecer o transmitir una posición oficial argentina;

afectar negociaciones diplomáticas que se encuentren en desarrollo;

desembocar en acuerdos, convenios, memorandos de entendimiento, declaraciones conjuntas o cartas de intención;

provocar efectos diplomáticos, jurídicos, institucionales o políticos;

comprometer los lineamientos de política exterior definidos por el Poder Ejecutivo;

tener algún efecto sobre la postura argentina en torno a Malvinas.

Qué podrá hacer Cancillería frente a una gestión

La recepción de información le permitirá al Ministerio evaluar las posibles consecuencias de las iniciativas impulsadas por otras áreas del Estado.

Cuando considere que una actuación puede comprometer los lineamientos de política exterior, las relaciones internacionales, negociaciones diplomáticas en curso o intereses internacionales de la Argentina, Cancillería podrá formular observaciones.

En concreto, el decreto le permite formular advertencias y realizar recomendaciones u orientaciones debidamente fundamentadas. Si el asunto presenta una importancia especial, esas consideraciones podrán llegar directamente a la máxima autoridad del organismo que interviene en la gestión.

El nuevo mecanismo, sin embargo, no convierte a Cancillería en una instancia obligatoria de aprobación. El propio decreto aclara que la intervención de Cancillería no implica una aprobación o autorización de la actividad.

Por lo tanto, cada organismo mantiene las competencias que le corresponden. La implementación del sistema tampoco altera la estructura interna de las dependencias involucradas: no modificará la dependencia jerárquica, administrativa ni funcional de sus funcionarios.

En determinados asuntos considerados estratégicos o sensibles, además, podrán intervenir diplomáticos del Servicio Exterior u otros funcionarios especializados en política exterior.

El Gobierno reforzó el seguimiento sobre Malvinas

La cuestión de soberanía ocupa un lugar específico dentro del nuevo sistema.

El decreto incluye expresamente a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes entre los asuntos que requieren especial atención.

La argumentación oficial parte de la necesidad de evitar que una gestión realizada por un organismo público termine afectando la posición que la Argentina sostiene frente a la disputa de soberanía.

En los fundamentos, el Gobierno sostiene que la defensa de los derechos argentinos requiere una acción estatal "coordinada y coherente" para impedir que determinadas gestiones, declaraciones o posicionamientos puedan perjudicar ese objetivo.

Por eso, deberán ser comunicadas las actividades internacionales relacionadas con esos territorios cuando "pudieran incidir directa o indirectamente en la soberanía argentina".

El Ejecutivo también vinculó la creación del mecanismo con el aumento de los contactos que las diferentes áreas del Estado mantienen con gobiernos, instituciones y organismos del exterior. La intención es contar con una instancia que permita preservar una posición internacional consistente entre las distintas dependencias.

Qué operaciones quedan afuera

El decreto contempla situaciones que no quedarán comprendidas dentro del sistema.

Entre ellas figuran:

Organismos financieros internacionales, bancos multilaterales de desarrollo o entidades similares , cuando las gestiones se limiten a cuestiones financieras, crediticias, presupuestarias, técnicas o de ejecución de programas.

, cuando las gestiones se limiten a cuestiones financieras, crediticias, presupuestarias, técnicas o de ejecución de programas. Información alcanzada por regímenes de reserva, confidencialidad o secreto , que continuará sujeta a las normas específicas correspondientes.

, que continuará sujeta a las normas específicas correspondientes. También continuarán bajo sus propias reglas los datos alcanzados por disposiciones específicas de reserva, confidencialidad o secreto.

La puesta en marcha del sistema no supone, por lo tanto, que toda comunicación de un organismo estatal con una entidad extranjera deba pasar necesariamente por Cancillería. El mecanismo apunta a aquellas actuaciones que, por su contenido o posibles consecuencias, puedan comprometer la política exterior o los intereses internacionales del país.

El Decreto 983/2026 lleva las firmas de Javier Milei, Diego Santilli, Pablo Quirno Magrane, Carlos Alberto Presti y Luis Caputo y comenzará a regir este sábado.