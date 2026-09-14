Un estudio nacional muestra una disputa muy pareja entre Milei y el peronismo unido, con 24,7% de votantes que todavía no definió su elección

La carrera hacia las elecciones presidenciales de 2027 presenta, por ahora, una diferencia mínima entre Javier Milei y el peronismo unido. Una medición de la consultora Analogías registró una ventaja de apenas tres décimas para el espacio peronista, aunque el resultado se encuentra dentro del margen de error.

El dato que agrega mayor incertidumbre a la fotografía electoral es el volumen de indecisos: 24,7% de los encuestados todavía no sabe a quién votaría. Por eso, el escenario que describe la consultora combina una competencia prácticamente igualada con una porción significativa del electorado que aún no tomó partido.

En términos de intención de voto, el peronismo unido alcanza 31%, mientras que Milei llega al 30,7%. La consultora definió esta configuración como una "polarización sucia", a partir de la paridad entre los dos principales espacios y del elevado porcentaje de personas que todavía no definieron su preferencia.

El relevamiento se realizó entre el 5 y el 8 de septiembre, con alcance nacional y sobre una muestra de 2.932 casos. El margen de error informado es de +/- 2%.

Encuesta: cuánto mide el oficialismo y qué pasa con los votantes de Milei

La medición no se limitó a consultar por candidatos. También buscó establecer cómo se distribuyen actualmente las posiciones políticas de los encuestados.

Al reunir las expresiones que Analogías clasifica como oficialismo "puro" y "moderado", el Gobierno obtiene un respaldo del 34,3%. Del otro lado, las posiciones opositoras suman 49%.

Entre ambos extremos aparece un espacio intermedio estimado en 16 puntos. Para la consultora, se trata de un segmento particularmente relevante porque reúne, en buena medida, a electores que habían acompañado a Milei en 2023 y 2025, pero que ahora manifiestan críticas hacia su administración.

La evaluación que surge de ese grupo es marcadamente negativa:

69,6% ubica la gestión gubernamental en los dos niveles más bajos de valoración

Mientras que la imagen negativa del Presidente trepa al 84,8%

Sin embargo, el deterioro del vínculo con el oficialismo no implica un traslado automático hacia el peronismo. Analogías detectó que prácticamente no hay voto peronista dentro de ese segmento y que 55% todavía permanece indeciso respecto de su próxima elección.

Qué dicen los encuestados sobre su situación económica

La percepción sobre la economía personal también muestra un escenario desfavorable. Frente a la pregunta sobre cómo se encuentran respecto de un año atrás, 60,9% respondió que está peor. Solo 13,4% manifestó haber mejorado su situación.

Las prioridades económicas tampoco aparecen alineadas con una única demanda del Gobierno. Cuando los participantes debieron optar entre "salario y empleo" y "estabilidad de precios", la primera alternativa se impuso ampliamente.

En concreto, 65,6% priorizó "salario y empleo", mientras que 27,1% eligió la "estabilidad de precios".

Otro indicador de la evaluación de la gestión aparece en la percepción sobre la corrupción. 63,1% de los consultados considera que en el Gobierno existe "mucha o bastante corrupción".

El conjunto de respuestas deja así una competencia electoral abierta: el peronismo unido parte apenas por encima de Milei en intención de voto, pero casi una cuarta parte de los encuestados todavía no definió su opción y existe, además, un sector que había respaldado al actual Presidente y hoy expresa una posición crítica sin haberse volcado al peronismo.

El otro dato que condiciona a Milei rumbo a 2027

La discusión electoral no se reduce a quién encabeza hoy las encuestas. Otros relevamientos recientes muestran que una de las principales variables que pueden incidir en la elección de 2027 es la evaluación que hacen los argentinos sobre el rumbo económico y el tiempo que están dispuestos a esperar para observar resultados.

Una medición de Zentrix Consultora, realizada durante agosto, encontró que 59,8% de los encuestados considera que el modelo económico debería cambiar, mientras que 38,7% se inclina por mantener el esquema actual. La diferencia entre ambas posiciones alcanza los 21,1 puntos porcentuales.

El resultado, además, presenta fuertes diferencias según el nivel socioeconómico. Entre los sectores de mayores ingresos, aproximadamente seis de cada diez personas respaldan la continuidad del modelo. En los sectores de menores ingresos, en cambio, el apoyo cae hasta cerca de uno de cada cuatro. Allí, más del 70% plantea la necesidad de modificar el rumbo económico.

Hay otro indicador que ayuda a dimensionar el escenario. 53,2% afirmó que ya se le terminó la paciencia para esperar resultados económicos, mientras que apenas 22,9% sostuvo que ya está viendo esos resultados. La diferencia resulta relevante porque no necesariamente coincide con la valoración que los encuestados hacen del modelo: incluso entre quienes respaldan su continuidad existe una parte que reclama resultados en un plazo más corto.

La evaluación de la gestión de Milei también aparece dividida. En agosto, la aprobación presidencial se ubicó en 32,2%, frente a una desaprobación del 54,1%. La imagen positiva del Presidente, por su parte, alcanzó el 32,7%, con mejores registros entre los varones, los jóvenes y los sectores de mayores ingresos.

Los datos permiten observar una diferencia entre dos dimensiones que serán relevantes para la disputa electoral.

Por un lado, existe un núcleo que todavía respalda la continuidad del programa económico. Por otro, una mayoría reclama cambios y más de la mitad considera que el período de espera para ver resultados ya se agotó.

Ese escenario económico puede resultar determinante para el oficialismo mientras se acerca 2027: la discusión no pasa solamente por conservar un núcleo de votantes, sino también por convencer a quienes apoyan parte del rumbo pero reclaman modificaciones o resultados concretos.