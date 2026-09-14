Milei pidió a legisladores defender el rumbo económico antes de presentar el Presupuesto

En la previa a discusiones decisivas en el Congreso, el oficialismo refuerza su unidad mientras se define la estrategia frente a la oposición

El presidente Javier Milei convocó este lunes a los legisladores de La Libertad Avanza a la Casa Rosada. El encuentro se desarrolló en el Salón Héroes de Malvinas y tuvo como eje central pedirles que defiendan con firmeza los resultados de la gestión.

La cita llegó en un momento estratégico. Este martes vence el plazo constitucional para que el Ejecutivo envíe el Presupuesto 2027 al Congreso. Además, esta semana arranca con fuerza la discusión parlamentaria sobre Malvinas, Reforma Política y otros temas que tensionan la relación con la oposición.

No es la primera vez que Milei organiza estos encuentros. Semanas atrás ya había reunido a sus tropas legislativas para exponerles sobre economía. En aquella ocasión también les entregó un libro: La economía en una lección, del estadounidense Henry Hazlitt.

Esta vez la metodología se repitió, pero con más material bibliográfico.

Qué le pidió Milei a sus legisladores en la Casa Rosada

El Presidente fue claro con sus diputados y senadores. Les pidió que "no se dejen psicopatear" ante las críticas económicas y que respondan con datos concretos.

El mandatario les explicó cómo replicar los cuestionamientos y les reclamó ser "tan claros y contundentes" como él cada vez que detecta información falsa en medios, redes o discursos políticos.

"El presidente intenta que empecemos a defender los logros que tenemos en el Gobierno", resumió el diputado Sebastián Pareja después del encuentro. Y agregó que Milei les pidió cruzar "alguna mentira que se dice tanto en los medios como en las redes".

Pero hubo otra advertencia, esta vez de tono más moderado. Karina Milei, presente en la reunión, les solicitó que no agredan a opositores con quienes están conversando por futuras alianzas electorales.

El equilibrio es delicado: defender sin atacar a quienes podrían sumarse.

Los números económicos que Milei presentó ante su tropa

Durante el encuentro, el mandatario desplegó su batería de datos macroeconómicos. Destacó que la economía lleva 27 meses consecutivos de crecimiento y que en los dos primeros años de gestión acumuló una expansión cercana al 10%.

También afirmó que el consumo privado está en niveles históricos. Y proyectó que la Argentina superará los u$s100.000 millones en exportaciones durante este período.

"Nosotros apostamos al progreso tecnológico como acelerador del desarrollo logrando rendimientos crecientes", sostuvo el Presidente ante los legisladores.

El programa económico, explicó Milei, se apoya en cinco pilares: equilibrio fiscal, baja de impuestos, desregulación, apertura y desarrollo del capital humano.

Y remató con una frase que no admite grises: "La clave es mantenerse en el rumbo. Eso no es negociable".

Cuatro libros de tarea para estudiar en casa

Al finalizar la reunión, los legisladores se llevaron material de lectura obligatoria. Esta vez no fue uno, sino cuatro libros.

La lista incluye:

"Economía en una lección" (Henry Hazlitt)

"Periodismo y República en la era Milei"

"Memoria de las décadas perdidas"

"Manual de logros, dos años que cambiaron la Argentina"

Los ejemplares fueron entregados por Santiago Oría. Y vienen con una condición: si tienen dudas o preguntas, podrán planteárselas al Presidente en la próxima reunión.

La diputada Patricia Vásquez destacó el valor del libro de Hazlitt. "Me parece sumamente interesante porque un libro de 1946 sigue teniendo vigencia", sostuvo.

Para Vásquez, la obra plantea "la esencia de este pensamiento de trabajar como buen economista y buen presidente por toda la sociedad y no por un sector determinado y privilegiado".

Qué pasó con el Presupuesto 2027 en la reunión

El elefante en la habitación era el Presupuesto 2027. El proyecto debe ingresar al Congreso este martes sin falta, según marca la Constitución.

Sin embargo, el tema no fue abordado en profundidad durante el encuentro. "Del presupuesto puntualmente no se habló en el día de hoy", aclaró Sebastián Pareja.

El diputado agregó que se está trabajando para presentarlo en el Congreso y que todos están atentos para recibir ese documento. Las estimaciones sobre inflación, dólar y actividad económica serán centrales en un año electoral.

También se analizarán las prioridades de gasto y la distribución de recursos entre provincias.

Malvinas volvió al centro de la escena política

Antes de reunirse con los legisladores, Milei encabezó una reunión de Gabinete donde Malvinas ocupó un lugar destacado.

Allí se analizó el avance de la estrategia geopolítica argentina sobre las Islas y se ratificó la decisión de continuar en la misma línea.

El canciller Pablo Quirno informó sobre las denuncias penales y notificaciones realizadas en los últimos días contra distintas empresas. También se debatieron los detalles del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que esta semana tomará estado parlamentario en Diputados.

Se destacó además la importancia estratégica del Atlántico Sur para el comercio internacional de los próximos años, un punto clave en la visión geopolítica del Gobierno.

Cómo sigue la agenda del Congreso esta semana

El martes por la tarde, el Senado retomará el tratamiento de la Reforma Política. Es uno de los temas que La Libertad Avanza busca instalar con fuerza, aunque todavía no tiene los respaldos suficientes para avanzar con la eliminación de las PASO.

La reforma incluye cambios en el financiamiento de partidos políticos, la implementación de Ficha Limpia y la eliminación del debate presidencial obligatorio. La senadora Patricia Bullrich, titular del bloque libertario en la Cámara alta, impulsará la discusión.

Ese mismo día, las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor de Diputados analizarán distintos proyectos para atender el endeudamiento de las familias, tras el acuerdo alcanzado en la última sesión.

El miércoles será el turno del plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto de la Cámara baja. Allí se discutirá la prórroga por un año de la Emergencia en Discapacidad, un tema que la oposición logró instalar en la agenda.

La discusión pondrá a prueba a LLA, que decidió presentar una propuesta propia en lugar de limitarse a rechazar la iniciativa opositora.

El jueves, la agenda del Senado podría concentrarse en dos proyectos impulsados por el Gobierno: Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Ambos ya obtuvieron dictamen y forman parte del paquete económico con el que Milei busca consolidar su programa.

El temario también podría incorporar la transferencia progresiva de competencias de la Justicia Nacional al Poder Judicial porteño y la nueva ley de Biocombustibles. Sobre esta última, el oficialismo sigue negociando con otros bloques después de que una sesión anterior debiera suspenderse por falta de acuerdos.

Con el Presupuesto 2027 y el proyecto sobre Malvinas como principales iniciativas del Ejecutivo, la semana también mostrará hasta dónde puede avanzar la oposición con los temas que logró llevar al Congreso. Será una prueba para la capacidad del oficialismo de ordenar sus bancadas y construir acuerdos en un escenario cada vez más fragmentado.