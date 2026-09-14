Milei prepara a diputados y senadores de LLA para Presupuesto 2027 y proyecto de Malvinas

El Presidente recibe a su tropa legislativa en Casa Rosada, horas antes de enviar dos proyectos clave de su agenda. Expectativa por el Presupuesto

De cara a una semana muy importante para la agenda legislativa del Gobierno, el presidente Javier Milei reúne en Casa Rosada este lunes a todos los diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) mientras prepara el envío al Congreso del Presupuesto 2027 y del proyecto que agrava las sanciones para las empresas que exploten recursos en las Islas Malvinas.

Los 95 diputados y los 21 senadores nacionales del oficialismo asistirán a las 15:00 al encuentro convocado por la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, en el Salón Héroes de Malvinas. Allí el Presidente volverá a dar una de sus "masterclass" con el foco en esas dos iniciativas que son centrales para el Gobierno.

El proyecto relativo a la defensa de la soberanía argentina sobre las Malvinas es una nueva bandera política con la que el Gobierno busca mostrar iniciativa en el Congreso. Según fuentes oficiales ingresará a la Cámara de Diputados este mismo lunes o el martes a más tardar.

En tanto, el Presupuesto 2027 tiene que ser enviado -como máximo legalmente- antes del 15 de septiembre. Como siempre ocurre, los vericuetos de la ley de gastos y egresos del Estado son importantes para la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores, que influye en los acuerdos políticos con miras a 2027 tanto como en el destino de los otros proyectos que todavía están en discusión.

Milei reúne a diputados y senadores: qué se espera horas antes de presentar el Presupuesto 2027

Los legisladores esperan que Milei haga una exposición con los lineamientos principales que deberán seguir en los debates para defender las iniciativas del Gobierno, como ocurrió en la reunión anterior de agosto, previa al tratamiento de la reforma del Banco Central. "Yo voy a escuchar y tomar nota, siempre habla el Presidente", comentó a iProfesional una de las legisladoras de primera línea oficialista.

Entre los diputados libertarios algunos creen que dedicará parte de su exposición al libro "La economía en una lección", del economista estadounidense Henry Hazlitt, que les regaló en aquel encuentro de agosto. Pero todos entienden que el foco estará en el Presupuesto, con una mezcla de defensa técnica y arenga para la discusión en el Congreso.

Lo escucharán el presidente de Diputados, Martín Menem, el jefe del bloque, Gabriel Bornoroni, y su par del Senado, Patricia Bullrich, pero también estarán atentos Bertie Benegas Lynch y Agustín Monteverde, que tendrán que manejar el tema en las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras.

No se descarta la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, para brindar algún detalle adicional sobre el proyecto, según supo este medio. No obstante, no sería el encargado de ir a Diputados a presentar el Presupuesto a Diputados, como se hizo siempre hasta 2023. El actual ministro no es afecto a ir al Congreso. Hubo especulaciones sobre una nueva cadena nacional de Milei.

En julio el Gobierno envió el "avance" del Presupuesto que ordena la Ley de Administración Financiera antes de la presentación del proyecto de ley. El documento anticipó un crecimiento del PBI en 2027 impulsado por una recuperación de la inversión, el consumo privado y mayores exportaciones.

Asimismo planteó que la desaceleración de la inflación permitirá "fortalecer la recuperación de los salarios reales y del ingreso disponible en los hogares", lo que mejorará las condiciones para el consumo y las inversiones privadas.

¿Cómo se prepara el Gobierno y su tropa legislativa para el proyecto sobre Malvinas?

Pero además, en el Presupuesto habrá puntos de contacto con otras proyectos que están en marcha. Entre ellos la Ley de Defensa de la Soberanía para ampliar las sanciones a las empresas que participen de proyectos en Malvinas sin autorización de Argentina, otro de los temas que los diputados esperan que se toquen en la reunión.

El Gobierno ya reasignó por decreto más de $200.000 millones del Presupuesto vigente para avanzar con la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia, que forma parte del "plan Malvinas" del Gobierno, y el proyecto de gastos para 2027 podría reflejar ese aumento de partidas para Defensa y Seguridad por el tema.

Según supo iProfesional, en la bancada oficialista también preveían que se incluyera en el Presupuesto algún artículo referido a las prestaciones en discapacidad, para plantear una alternativa a la prórroga de la emergencia en esa materia que promueve la oposición en Diputados junto con los proyectos sobre deudas familiares y morosidad.

Ocurre que las primeras reuniones informativas de las comisiones sobre esos dos temas -que el oficialismo intentó frenar y no pudo- están previstas para este martes y miércoles, solapadas con la presentación del Presupuesto 2025.

En la última sesión de Diputados se aprobó por la presión opositora el emplazamiento para que el proyecto sobre discapacidad tenga dictamen el 23 de septiembre y el de morosidad el 29. Sobre este último tema, LLA ya trabaja en una iniciativa propia, que tendría que ver con los préstamos se otorguen con una advertencia más clara y visible sobre las tasas.

Semana caliente en el Congreso: el Senado retoma la reforma electoral y la del BCRA

Otra coincidencia de la presentación del Presupuesto 2027 se da con el demorado proyecto de reforma electoral que impulsa Milei y cuyo debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reanudará también este martes, tras un impasse de cuatro meses.

En la bancada oficialista que encabeza Bullrich todavía no ven una mayoría clara para avanzar con el punto central de la iniciativa, que es la eliminación de las PASO. En la Casa Rosada son un poco más optimistas, principalmente por el avance del diálogo entre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los gobernadores con peso parlamentario.

Las negociaciones con los gobernadores siempre tienen algún condimento económico. Pueden ser fondos que la Nación le deba a la provincia u obras públicas frenadas que al jefe provincial le interesa reactivar de alguna manera. En muchas ocasiones, los acuerdos políticos dependen de entendimientos en ese sentido, que pueden reflejarse en la ley presupuestaria.

Por otro lado, Bullrich también apunta a sesionar el jueves para aprobar la ley que reforma la carta orgánica del Banco Central (BCRA), un tema central para Milei. La idea se votar el mismo día el proyecto de Inocencia Fiscal II, que también puede convertirse en ley.

En este contexto, Milei recibirá a los diputados y senadores de La Libertad Avanza con varios temas sobre la mesa para resolver en el curso de los próximos días. El Presupuesto 2027 es acaso el más importante, pero no el único.