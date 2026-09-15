EE.UU. reconoce que tiene armas en el espacio y crece la tensión militar con China y Rusia

Washington confirmó que la Fuerza Espacial ya opera armas en órbita. No informó qué sistemas utiliza y China reclamó frenar la militarización del espacio

Estados Unidos confirmó públicamente por primera vez que ya tiene armas desplegadas en órbita terrestre, un reconocimiento que eleva la tensión con China y Rusia por el creciente desarrollo de capacidades militares fuera de la Tierra.

La revelación estuvo a cargo de Troy Meink, secretario de la Fuerza Aérea estadounidense, durante la conferencia anual Air, Space & Cyber, realizada en Maryland. El funcionario señaló que la Fuerza Espacial cuenta con sistemas de control espacial destinados a proteger a las fuerzas estadounidenses frente a posibles acciones hostiles.

Meink afirmó que la Fuerza Espacial estadounidense "ha desplegado armas de control espacial en órbita destinadas a defender a las fuerzas estadounidenses frente a acciones hostiles de adversarios".

El anuncio supone un cambio relevante en el discurso público de Washington. Aunque Estados Unidos lleva años advirtiendo sobre las capacidades militares que desarrollan China y Rusia en el espacio, hasta ahora no había reconocido de manera tan directa que ya contaba con armamento desplegado en órbita.

Qué armas tiene Estados Unidos en órbita

La confirmación oficial dejó abierta una de las principales incógnitas: qué tipo de sistemas fueron enviados al espacio.

Meink no informó cuántas armas fueron desplegadas, cuándo llegaron a órbita ni cuáles son sus características técnicas. Tampoco detalló si se trata de sistemas capaces de producir daños físicos sobre otros satélites o de herramientas destinadas a interferir sus comunicaciones y operaciones.

El concepto de control espacial comprende distintas tecnologías. Entre ellas, pueden encontrarse sistemas de guerra electrónica, herramientas de interferencia de señales y otras capacidades destinadas a afectar los activos espaciales de un adversario.

Sin embargo, Estados Unidos no confirmó que las armas actualmente desplegadas correspondan a una tecnología específica. Por ese motivo, no es posible establecer a partir del anuncio si Washington colocó en órbita armas cinéticas, sistemas de energía dirigida u otro tipo de equipamiento.

La Fuerza Espacial considera que el control del espacio incluye tanto la protección de los sistemas estadounidenses como la posibilidad de impedir que un adversario utilice sus propios recursos orbitales.

Por qué Washington decidió reconocer el despliegue

La decisión estadounidense se produce en un contexto de creciente competencia militar con China y Rusia, dos países a los que Washington señala por el desarrollo de capacidades capaces de amenazar sus satélites.

Los sistemas espaciales tienen un papel estratégico para las fuerzas armadas: permiten comunicaciones, navegación, vigilancia, obtención de información y alerta ante posibles lanzamientos de misiles.

Por eso, la posibilidad de que un adversario pueda interferir o inutilizar esos activos se convirtió en una preocupación central para el Pentágono.

El reconocimiento de Meink también tiene un componente de disuasión. Washington confirmó que dispone de armas en órbita, pero al mismo tiempo evitó revelar la información que permitiría conocer exactamente qué pueden hacer esos sistemas.

China respondió al anuncio de Estados Unidos

La reacción de Beijing llegó poco después de la confirmación estadounidense. China reclamó a Washington que detenga la expansión de sus capacidades militares en el espacio y cuestionó el riesgo de que la órbita terrestre se transforme en un nuevo escenario de confrontación.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, sostuvo que Beijing se opone a una carrera armamentista en el espacio y pidió preservar su utilización con fines pacíficos.

"Instamos a la parte estadounidense a que deje de expandir su despliegue militar en el espacio y a que, con acciones concretas, salvaguarde la estabilidad estratégica global", afirmó el funcionario chino.

La respuesta refleja una disputa que excede el despliegue puntual anunciado por Washington. China considera que la expansión de capacidades militares orbitales puede aumentar el riesgo de una carrera armamentista entre las principales potencias.

Rusia también cuestionó la militarización espacial

Rusia también expresó su rechazo a la presencia de armas en el espacio y sostuvo que la órbita terrestre debería permanecer libre de armamento.

La posición de Moscú se suma así a la de Beijing, mientras Estados Unidos avanza con una estrategia destinada a fortalecer la capacidad de la Fuerza Espacial frente a eventuales amenazas.

El desarrollo de estos sistemas ocurre en paralelo con una mayor actividad de las tres potencias en el dominio orbital. China, Rusia y Estados Unidos consideran cada vez más al espacio como un componente estratégico de sus capacidades militares.

Una nueva etapa de la carrera espacial militar

El anuncio de Washington marca un punto de inflexión porque ya no se limita a advertir sobre una eventual guerra en el espacio: Estados Unidos reconoció que algunas de las capacidades necesarias para ese escenario ya están desplegadas en órbita.

Todavía quedan, sin embargo, varias preguntas sin respuesta. El Gobierno estadounidense no precisó cuántos sistemas tiene, cuándo fueron puestos en órbita, cuáles son sus objetivos específicos ni si ya fueron utilizados.