El Presidente tuvo 35,5% de imagen positiva en septiembre y quedó por debajo de Uruguay, aunque mejoró 0,4 puntos frente a agosto

El presidente Javier Milei quedó 14° entre 18 mandatarios latinoamericanos en la medición de septiembre elaborada por la consultora argentina CB Global Data. El jefe de Estado argentino obtuvo un 35,5% de imagen positiva, mientras que su valoración negativa llegó al 60,6%.

El resultado mostró una pequeña recuperación respecto del mes anterior, aunque no alcanzó para modificar sustancialmente su lugar en la clasificación. En agosto, Milei había obtenido 35,1% de imagen positiva, por lo que la nueva medición representa una mejora de apenas 0,4 puntos porcentuales.

Quiénes presidentes quedaron arriba de Milei

El mandatario argentino quedó inmediatamente detrás de Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, que registró 37,7% de aprobación y ocupó el puesto 13.

También se ubicaron por delante Rodrigo Paz, de Bolivia, con 41,6%, y José Antonio Kast, de Chile, con 42,9%. En los puestos siguientes aparecieron:

Nasry Asfura, de Honduras, con 43,2%

Santiago Peña, de Paraguay, con 45,5%

Daniel Noboa, de Ecuador, con 47,4%

Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, con 48,5%

La parte superior de la clasificación quedó bastante más alejada del registro argentino. Laura Fernández, de Costa Rica, alcanzó 49,7%, mientras que Luis Abinader, de República Dominicana, llegó al 50,8%. Por encima de ellos quedaron Keiko Fujimori, de Perú, con 52,4%, y Abelardo de la Espriella, de Colombia, con 53,6%.

Sheinbaum volvió a quedar al frente del ranking

El primer puesto cambió de manos respecto de agosto. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, alcanzó en septiembre un 69% de imagen positiva y pasó a liderar la medición.

El segundo lugar correspondió a Nayib Bukele, de El Salvador, con 66,2%. Un mes antes, la situación era inversa: el mandatario salvadoreño tenía 68,7% de valoración favorable y encabezaba la tabla, mientras que Sheinbaum registraba 66,5%.

Así, el movimiento entre ambos fue uno de los principales cambios registrados por el estudio. La mexicana consiguió una mejora de 2,5 puntos porcentuales frente a agosto, mientras que Bukele retrocedió 2,5 puntos.

Cuatro mandatarios terminaron por debajo

El resultado de Milei no fue el más bajo de la medición. Debajo suyo quedaron cuatro presidentes.

El puesto 15 fue para Daniel Ortega, de Nicaragua, con 33,9% de imagen positiva. Le siguieron José Mulino, de Panamá, con 32,1%, y Delcy Rodríguez, de Venezuela, con 28,8%.

El último lugar correspondió a Bernardo Arévalo, de Guatemala. El mandatario cerró la clasificación con apenas 28,2% de valoración positiva.

Qué pasó con la imagen de los presidentes

El relevamiento también permitió identificar cuáles fueron los movimientos más importantes frente a la medición anterior. De acuerdo con CB Global Data, Luis Abinader fue quien consiguió el avance más pronunciado, con una mejora de 2,7 puntos porcentuales.

En el extremo contrario se encontró Rodrigo Paz. El presidente boliviano sufrió la mayor pérdida mensual, al retroceder 8,9 puntos porcentuales en su valoración positiva.

Milei tuvo una variación mucho más moderada: avanzó 0,4 puntos y pasó del 35,1% al 35,5%. La mejora no alcanzó para abandonar el grupo inferior de la clasificación.

Cómo fue el relevamiento en Argentina

La medición correspondiente a Argentina se realizó entre el 7 y el 11 de septiembre y contempló 4.060 casos. El estudio tuvo un margen de error de +/-1,5%.

Además de quienes evaluaron favorable o negativamente al Presidente, un 3,9% de los consultados no respondió o manifestó no tener una opinión sobre Milei.

El ranking elaborado por CB Global Data permite así comparar la evolución de la imagen presidencial en distintos países de la región, con Milei ubicado en septiembre en el 14° lugar sobre un total de 18 mandatarios.

Cómo evolucionó la imagen de Milei

La imagen de Javier Milei atravesó varios cambios durante los últimos meses en el ranking regional de CB Global Data. En abril, el Presidente había quedado 14° entre 18 mandatarios, con 36,2% de imagen positiva. En mayo, el indicador bajó a 34,8% y Milei retrocedió hasta el 16° lugar.

En agosto, el mandatario registró 35,1% de valoración positiva y 62,8% de negativa. Con esos números quedó 15° entre los 18 presidentes evaluados, un puesto por debajo del que había ocupado en julio, cuando había obtenido 36,8% de imagen positiva.

La medición de septiembre mostró una recuperación: la imagen positiva de Milei subió a 35,5%, es decir, 0,4 puntos porcentuales más que en agosto. Con ese resultado, volvió al 14° puesto del ranking regional.

La evolución reciente queda así:

Abril: 36,2% de imagen positiva — 14° puesto

Mayo: 34,8% — 16° puesto

Julio: 36,8% — 14° puesto

Agosto: 35,1% — 15° puesto

Septiembre: 35,5% — 14° puesto

En agosto, además, la valoración negativa de Milei había alcanzado 62,8%, mientras que en septiembre se ubicó en 60,6%.

El registro de septiembre, por lo tanto, muestra una mejora tanto en la imagen positiva como en la posición dentro de la tabla respecto de agosto, aunque el porcentaje favorable todavía se encuentra por debajo del 36,2% registrado en abril.