El embajador de EE.UU. volvió a respaldar el ingreso de Argentina al Visa Waiver y explicó qué condiciones debe cumplir el país

La posibilidad de que los argentinos vuelvan a viajar a Estados Unidos sin visa volvió a quedar en agenda de la relación bilateral. El embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas, ratificó que busca avanzar con el regreso de la Argentina al Programa de Exención de Visado (Visa Waiver Program).

El diplomático había planteado el objetivo en agosto y fue categórico al referirse a los tiempos que imagina para concretarlo: "Antes de que yo me vaya como embajador, vamos a tener visa waiver para la Argentina. Es una promesa".

No obstante, el acceso al programa no depende solamente de una decisión política. Lamelas señaló que existen una serie de condiciones que Argentina debe alcanzar antes de volver a ser incorporada.

El antecedente de Argentina con el Visa Waiver

Argentina ya formó parte del esquema durante la década de 1990, cuando Carlos Menem estaba al frente del Poder Ejecutivo. Estados Unidos quitó posteriormente al país del programa después de la crisis de 2001.

Para Lamelas, recuperar ese beneficio es uno de los objetivos de su gestión. "Quiero lograr que el pueblo argentino vuelva a tener eso", expresó. En esa misma línea, recordó: "Los chilenos tienen eso y los argentinos lo tuvieron antes".

El mecanismo permitiría que quienes viajen desde Argentina por turismo o negocios puedan hacerlo sin gestionar previamente una visa, siempre dentro de las condiciones establecidas por las autoridades estadounidenses.

El movimiento de argentinos hacia Estados Unidos

El interés por recuperar el beneficio se da en un contexto de fuerte circulación de argentinos hacia ese destino. De acuerdo con las cifras difundidas por el embajador, 687.444 argentinos viajaron a Estados Unidos durante 2024.

Lamelas también estimó que cerca de 290.000 argentinos viven en ese país. Entre las ciudades que concentran buena parte de los viajes mencionó Miami, Orlando, Nueva York y Washington D.C.

Al defender la posibilidad de facilitar los viajes de quienes cumplen con las normas, sostuvo: "Somos dos naciones occidentales unidas por la libertad y los valores democráticos. Los argentinos que viajan de buena fe, cumplen las reglas y vienen por turismo o negocios deberían poder ingresar a Estados Unidos sin visa".

Qué condiciones debe cumplir Argentina

Uno de los aspectos centrales para acceder nuevamente al programa está relacionado con el intercambio de información de seguridad.

Durante la entrevista, Lamelas explicó que entre los criterios exigidos figura "tener sistemas de datos que puedan transmitir información hacia los Estados Unidos inmediatamente sobre sospechosos que ingresan al país".

El embajador también aclaró que contar con el beneficio no significa que todos los viajeros tengan garantizado el ingreso. "Una visa es un privilegio", remarcó, y agregó que "cada caso se decide conforme a la ley, protegiendo la seguridad nacional y los intereses de política exterior de Estados Unidos".

Inversiones y relación bilateral

La agenda de Lamelas con Argentina incluye además un objetivo económico: atraer mayores inversiones estadounidenses.

Para el funcionario, ese proceso requiere generar confianza y prestar especial atención a la tecnología utilizada en infraestructura estratégica. "Pero la confianza no se declama: se construye. Y cuando hablamos de infraestructura crítica, la respuesta es clara: tecnología confiable", afirmó.

El embajador cerró su mensaje con una definición sobre el vínculo que pretende profundizar entre ambos países: "Más inversión. Más confianza. Más seguridad. Más libertad. Argentina y Estados Unidos, juntos".

Qué es el Visa Waiver y cómo podrían viajar los argentinos sin visa

El Visa Waiver Program (VWP) es un sistema de Estados Unidos que permite a los ciudadanos de determinados países ingresar al territorio estadounidense sin tramitar una visa tradicional, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por las autoridades.

El beneficio está pensado para viajes de turismo o negocios de hasta 90 días. Sin embargo, no significa que el viajero pueda simplemente comprar un pasaje y presentarse en un aeropuerto sin realizar ningún trámite previo.

Quienes acceden al programa deben obtener una autorización electrónica de viaje conocida como ESTA (Electronic System for Travel Authorization) antes de viajar. La solicitud se realiza de manera online y permite a las autoridades estadounidenses determinar si el pasajero reúne los requisitos para utilizar el régimen.

El sistema también contempla controles de seguridad y antecedentes. Por eso, formar parte del Visa Waiver no implica que el ingreso a Estados Unidos quede garantizado en todos los casos.