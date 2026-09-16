El Presupuesto 2027 contempla obras públicas en distintas provincias, con proyectos viales, hídricos, ferroviarios, militares y de infraestructura

El proyecto de Presupuesto 2027 contempla un conjunto de obras de infraestructura que atraviesa buena parte del territorio argentino. La nómina reúne proyectos viales, edificios públicos, instalaciones militares, infraestructura hídrica, viviendas sustentables, obras aeroportuarias y trabajos vinculados con instalaciones científicas.

La planificación también incluye operaciones de financiamiento en dólares para proyectos de defensa y energía. Entre ellas aparecen préstamos por u$s1.200 millones para incorporar dos fragatas multimisión, otro por u$s2.300 millones destinado a tres submarinos convencionales y un financiamiento de u$s250 millones para el Parque Fotovoltaico Cauchari, en Jujuy.

En total, el listado presentado en el proyecto reúne alrededor de 67 obras, según la documentación difundida. Su ejecución no está necesariamente limitada a 2027: algunas iniciativas demandarán recursos durante varios ejercicios y, por ese motivo, forman parte de un esquema de compromisos plurianuales.

Presupuesto 2027: cómo se financiarán las obras públicas

El esquema previsto combina distintas fuentes de recursos. El Tesoro Nacional aparece como una de las vías de financiamiento, mientras que otros proyectos están vinculados con créditos internacionales, préstamos bilaterales o fideicomisos con destino específico.

Entre los organismos internacionales involucrados aparecen entidades multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En esa categoría se encuentran, por ejemplo, el Acueducto Vipos y proyectos de infraestructura hídrica previstos para Catamarca y Santiago del Estero.

La modalidad plurianual permite que el Estado distribuya las obligaciones de una obra entre diferentes ejercicios presupuestarios. De esta manera, el monto que se ejecuta durante un año no necesariamente representa el costo completo del proyecto, ya que pueden quedar compromisos previstos para períodos posteriores.

Los proyectos de mayor magnitud

El listado de obras incluido en el Presupuesto 2027 contempla proyectos con montos muy diferentes. Entre los de mayor volumen aparece el Acueducto Vipos, en Tucumán, con un presupuesto de $148,3 billones.

También sobresale la Crema Malla 405A, que comprende trabajos de recuperación y mantenimiento entre Chaco y Santiago del Estero, con una asignación de $134,1 billones.

En el corredor de la Ruta Nacional 38, la Crema Malla 304, con trabajos de recuperación y mantenimiento en La Rioja y Catamarca, contempla $112,8 billones.

Otro de los proyectos de mayor monto es la construcción de un acueducto y dos plantas potabilizadoras en Catamarca y Santiago del Estero, que tiene previsto un presupuesto de $97,8 billones.

En la provincia de Buenos Aires, la Travesía Urbana de la Ruta Nacional 5 en Mercedes cuenta con $75 billones, mientras que la construcción de la Unidad 36 del Complejo Federal de Condenados Agote contempla $46,1 billones.

La planificación también incluye proyectos vinculados con la defensa. En territorio bonaerense, la recuperación de la capacidad de mantenimiento de pistas y helipuertos del Grupo Construcciones, Área Logística Palomar, asociada al Programa F-16, tiene previsto un monto de $10,6 billones.

Qué obras incluye el Presupuesto 2027 en cada provincia

La nómina abarca principalmente trabajos sobre rutas nacionales, aunque también incorpora edificios judiciales, infraestructura ferroviaria, instalaciones militares, aeropuertos, centros de investigación, puentes, viviendas y obras hídricas.

1. Provincia de Buenos Aires

Remodelación y Ampliación del Edificio, Juzgado Federal de Junín (Cabrera 222, Junín): $2,8 billones.

Construcción de Cercos - Ramal Constitución - La Plata de la Línea Gral. Roca: $5,2 billones.

Construcción de Cercos - Ramal Constitución - La Plata de la Línea Gral. Roca (otra sección/registro): $1,7 billones.

Construcción de Cercos - Ramal Constitución - La Plata de la Línea Gral. Roca (otra sección): $1,3 billones.

Construcción de Cercos - Ramal Constitución - La Plata de la Línea Gral. Roca (otra sección): $1,8 billones.

Construcción de Cercos - Ramal Constitución - La Plata de la Línea Gral. Roca (otra sección): $2,1 billones.

Recuperación de la Capacidad Operativa de la Compuerta Flotante del Dique Nº 1, de la BNPB: $4,1 billones.

Modernización de un Helicóptero H-3 Sea King de la Armada Argentina - Arsenal Aeronaval Comandante Espora: $3,4 billones.

Readecuación y Mejora de los Edificios 5 y 13, Impermeabilización de Techos y Actualización de Tableros Eléctricos del Centro Atómico Constituyentes (San Martín): $2 billones.

Construcción de viviendas sustentables en zona bioclimática Templado Cálido – Zona IIIa – Marcos Paz (GEF 4861): $3 billones.

Construcción Unidad 36 Complejo Federal de Condenados Agote: $46,1 billones.

Cercos Perimetrales (BID N° 2982/OC-AR) - Ramal Constitución - La Plata de la Línea Gral. Roca: $7,6 billones.

Travesía Urbana, Ruta Nacional N° 5; Tramo: Travesía Mercedes: $75 billones.

Construcción de Puente Ruta Nacional N° 35, Tramo: Km. 64,92 (Arroyo Chasico), Bahía Blanca: $4,1 billones.

Construcción de Puente s/canal Maldonado sobre Ruta Nacional N° 3, Bahía Blanca: $4,1 billones.

Recuperación de la Capacidad de Mantenimiento de Pistas y Helipuertos del Grupo Construcciones, Área Logística Palomar (Programa F-16): $10,6 billones.

Incorporación de Equipos de Transporte Anfibio, Equipos Sanitarios, de Comunicaciones y Militar para el GOE, Moreno: $2,9 billones.

Refuncionalización del Pabellon para el Servicio de Rehabilitación: $1,4 billones.

Préstamo para Incorporación de DOS (2) Fragatas Multimisión, Base Naval Puerto Belgrano (Planilla Anexa al Artículo 42): u$s1.200 millones.

Préstamo para Adquisición de TRES (3) Submarinos convencionales, Base Naval Mar del Plata (Planilla Anexa al Artículo 42): u$s2.300 millones.

2. Provincia de La Pampa

Adecuación de Edificio Adquirido - Juzgado Federal de General Pico (Calle 18 Nº 845): $2,9 billones.

Ampliación y Adecuación de Construcción Existente. Juzgado Federal y Tribunal Oral Criminal Federal de Santa Rosa (Av. San Martín Oeste 153): $4,9 billones.

Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 151, Tramo: Lte. Con Río Negro - Emp. R.N.N°143: $21,5 billones.

Ruta Nacional N° 22, Tramo: Bs.As./La Pampa - La Pampa / Río Negro (Mantenimiento Puente S/ Río Colorado): $3,2 billones.

3. Provincia de San Juan

Adecuación Integral del Edificio Sede del Juzgado Federal N°2 de San Juan (Entre Ríos Sur 282): $1,8 billones.

4. Provincia de Río Negro

Ampliación y Remodelación del Edificio para la Justicia Federal - Cámara Federal de Apelaciones General Roca (España 1690): $1,3 billones.

Adecuación y Acondicionamiento de los Reactores Nucleares de Investigación (incluye RA-6) (Compartido con otras provincias): $2,9 billones.

Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio en el Aeropuerto de Bariloche: $2,5 billones.

5. Provincia de Tucumán

Ampliación del Edificio con destino al Juzgado Federal N°3 Tucumán (Congreso N°319): $1,2 billones.

Construcción de Acueducto Vipos (BID 5578 OC-AR): $148,3 billones.

Obras de Seguridad Sobre Rutas Nacionales N° 9 y N° 38, Tramo: Monteros - Ciudad de Tucumán: $3,1 billones.

Obra de Repavimentación y Mantenimiento, Tramo: Lte. Tucumán/Catamarca - Aguilares: $24,7 billones.

6. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Readecuación y Refuncionalización Integral de la Morgue Judicial - Etapa I (Viamonte 2151): $18,3 billones.

Restauración de fachadas interiores de azoteas - Etapa II - Palacio de Justicia (Talcahuano 550): $1,8 billones.

7. Provincia de Neuquén

Remodelación y ampliación del edificio sede de la ciudad de Neuquén: $1,7 billones.

Mantenimiento Rutinario (TFO) Ruta Nacional N° 242, Tramo: Las Lajas - Lte. con Chile (Po. Pino Hachado): $4,5 billones.

Obra de Conservación Mejorativa - Bacheo y Carpeta RN 237 Tramo: Ea. Alicura 9 Km (D) - A. Limay Chico: $31,7 billones.

Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 237 y 40: $22,5 billones.

8. Provincia de Misiones

Construcción de viviendas sustentables en zona bioclimática Muy Cálido – Puerto Iguazú (GEF 4861): $3,1 billones.

Obra de Conservación Mantenimiento y Refuerzo de Puentes S/ A° Ita-Curuzú y S/ A° Caraguatay, Ruta Nacional N° 12: $1,3 billones.

Soterramiento de Calzada Ruta Nacional N° 12, Tramo: Av. Las Heras - Av. Tomás Guido (Posadas): $27,9 billones.

Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio en el Aeropuerto de Posadas: $1,3 billones.

9. Provincia de Corrientes

Construcción de viviendas sustentables en zona bioclimática Cálido – Zona IIb – Paso de los Libres (GEF 4861): $2,9 billones.

Construcción de Variante de Paso Por La Ciudad de Corrientes En Ruta Nacional N° 12: $17,7 billones.

10. Buenos Aires, Córdoba, Río Negro y Santa Fe

Adecuación y Acondicionamiento de los Reactores Nucleares de Investigación RA-0, RA-1, RA-4 y RA-6: $2,9 billones.

11. Catamarca y Santiago del Estero

Construcción de Acueducto y dos Plantas Potabilizadoras - Provincias de Catamarca (QUIROS) y Santiago del Estero (FRIAS) (BID 5578/OC-AR): $97,8 billones.

12. Provincia de Salta

Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nacional N° 40, Tramo: Abra de Acay – San Antonio de Los Cobres: $30,6 billones.

13. Provincia de La Rioja

Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 38, Tramo: Bazan - Lte. con Catamarca: $22,4 billones.

Obra de Mantenimiento En Ruta Nacional N° 76, Tramo: Emp. Con RN N°150 - Emp. RN 40 (V. Unión): $19,3 billones.

Repavimentación de Calzada con Reconstrucción y Pavimentación de Banquinas, RN N°38: $12,3 billones.

Crema Malla 304 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en la Ruta Nacional N°38 (La Rioja y Catamarca): $112,8 billones.

14. Provincia de Jujuy

Mantenimiento Rutinario (TFO) 2025 - 2026 Provincia de Jujuy. Ruta Nacional N° 40 y Ruta Nacional N° 52: $13,8 billones.

Construcción de Puente Sobre Aº Zanjón y Accesos Sobre Ruta Nacional N° 34, Tramo: Rio Grande - Rio Ledesma: $10,3 billones.

Préstamo para Parque Fotovoltaico Cauchari- Plantas Cauchari Solar IV y V (Planilla Anexa al Artículo 42): u$s250 millones.

15. Provincia de Santa Fe

Conservación de Rutina, Ruta Nacional N° 11, Tramo: Rosario - Santa Fe: $21,3 billones.

Conservación Mejorativa, Sistema Modular, Ruta Nacional N° 33, Tramo: Sancti Spiritu - Circunvalación de Rosario: $9,7 billones.

Reciclado y Bacheo de Carpeta de Concreto Asfaltico, Ruta Nacional N° 178, Tramo: Emp. RN 33 - Las Rosas: $47,9 billones.

Ruta Nacional N° 11, Tramo: Las Garzas - Las Toscas, Conservación Mejorativa Del Puente S/ A° El Ceibalito: $1,7 billones.

Construcción de Terceros Carriles En RNn°9: Autopista Buenos Aires - Rosario: $8 billones.

16. Provincia de Chubut

Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 3, Tramo: EA. Laguna Grande - Emp. RP 27: $39,4 billones.

Duplicacion de Calzada, Obras Faltantes y Complementarias Sobre Ruta Nacional N° 3; Tramo: RN A010 - Trelew: $15,1 billones.

Malla Crema 632 – RN 40 y RN 259 - Provincia de Chubut: $29,5 billones.

17. Provincia de Santa Cruz

Mantenimiento Rutinario (TFO) - Provincia de Santa Cruz. Rutas Nacionales N° 3, 40, 281, 288 y 293: $27,4 billones.

Transferencias de Funciones Operativas en la Pcia. De Santa Cruz: $27,6 billones.

Obra de Reparación Integral de Los Tableros de Los Puentes Sobre El Rio Santa Cruz. Ruta Nacional N° 3: $11,7 billones.

Construcción de Dos puentes nuevos sobre el Rio Santa Cruz en Ruta Nacional N° 3: $30,3 billones.

18. Provincia de Tierra del Fuego

Transferencias de Funciones Operativas en la Pcia. de Tierra Del Fuego: $2,7 billones.

Construcción de Obra Basica y Pavimento en Ruta Nacional Nº 3, Tramo: Emp Av Alem – Acceso a Parque Nacional Tierra Del Fuego: $11,7 billones.

Construccion de Nuevos Puentes Sobre Río Bella Vista y Río Rasmussen En Ruta Nacional Comp B: $5,5 billones.

19. Provincia de Catamarca

Repavimentación de Calzada con Reconstrucción y Pavimentación de Banquinas, RN N°38, Límite La Rioja/Catamarca - Rio Ongoli: $12,3 billones.

20. Provincia de Formosa

Río Bermejo - Defensa de Márgen Lado Formosa, Ruta 95, Tramo: Castelli – Límite Chaco/Formosa: $1,6 billones.

21. Provincia del Chaco

Construcción de Variante de Paso Ciudad de Resistencia En Ruta Nacional N° 11: $27,1 billones.

Crema Malla 405A – Obras de Recuperación y Mantenimiento; Tramo: Emp. R.P. N° 13 – General Pinedo, Chaco – Quimilí, Santiago del Estero: $134,1 billones.

22. Territorio Antártico Argentino