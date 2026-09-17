Presupuesto 2027: las obras que el Gobierno proyecta en todo el país

El proyecto contempla rutas, puentes, acueductos y otras obras en distintas provincias, con financiamiento nacional y créditos internacionales

El Gobierno nacional incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 cerca de 67 obras públicas distribuidas en distintas provincias, con proyectos de rutas, puentes, acueductos, saneamiento, viviendas, infraestructura ferroviaria y edificios públicos.

El dato que cambia la lectura del listado es que el costo total de las obras con impacto en ejercicios futuros ronda los $1,36 billones, pero para 2027 se prevé devengar alrededor de $156.576 millones.

La diferencia responde al carácter plurianual de buena parte de los proyectos. La autorización contempla compromisos que se extenderán a 2028, 2029 y años posteriores.

En otras palabras, el importe total muestra el compromiso previsto para completar el proyecto, mientras que las partidas anuales son el monto que se van a devengar en cada ejercicio.

El financiamiento previsto combina recursos del Tesoro con créditos externos y otras fuentes específicas, entre ellas préstamos de organismos internacionales. El proyecto también contempla autorizaciones de endeudamiento para determinadas adquisiciones de equipamiento e infraestructura.

Las obras más grandes del Presupuesto 2027

Entre los proyectos de mayor magnitud se encuentra el Acueducto Vipos, en Tucumán, con un costo total superior a $148.000 millones. Para 2027, la partida prevista ronda los $25.113 millones. La obra forma parte del programa de infraestructura hídrica financiado mediante el préstamo BID 5578/OC-AR.

Otro de los proyectos destacados son las obras de recuperación y mantenimiento del corredor vial entre General Pinedo, en Chaco, y Quimilí, en Santiago del Estero (Crema Malla 405A). El monto total informado para el proyecto alcanza $134.141 millones.

Dentro de las obras de mayor volumen se encuentra el programa de recuperación y mantenimiento de la Ruta Nacional 38 entre La Rioja y Catamarca, que incluye la denominada Malla 304 y alcanza un importe total a devengar de $112.814 millones.

En Catamarca y Santiago del Estero también figura la construcción de un acueducto y dos plantas potabilizadoras, con un monto total de $97.753 millones y financiamiento asociado al BID 5578/OC-AR.

En la provincia de Buenos Aires, una de las partidas más importantes corresponde a la Travesía Urbana de la Ruta Nacional 5 en Mercedes, con un importe total de $74.997 millones.

Cuánto se prevé invertir en cada provincia

El mapa de proyectos muestra una fuerte presencia de infraestructura vial e hídrica. También aparecen obras ferroviarias, viviendas sustentables, edificios judiciales, instalaciones aeroportuarias y proyectos vinculados con infraestructura de defensa.

Buenos Aires

La provincia concentra una de las nóminas más extensas. Entre las iniciativas se encuentran obras de seguridad y cercos en el ramal Constitución-La Plata de la Línea Roca, la Travesía Urbana de Mercedes, puentes en Bahía Blanca, trabajos en instalaciones militares y la construcción de la Unidad 36 del Complejo Federal de Condenados Agote.

Esta jurisdicción también concentra dos de las autorizaciones de financiamiento en dólares más importantes del listado. Por u$s1.200 millones se destaca la incorporación de dos fragatas multimisión y u$s2.300 millones que se destinarán a la adquisición de tres submarinos convencionales, según las planillas anexas al proyecto.

La Pampa

El proyecto contempla cuatro iniciativas: adecuaciones de edificios judiciales y trabajos de conservación en las rutas nacionales 151 y 22, incluido el mantenimiento del puente sobre el río Colorado.

San Juan

Se incorporó la adecuación integral del edificio sede del Juzgado Federal N°2 de San Juan, con un importe total de $1.835 millones.

Río Negro

Entre las obras aparecen la ampliación de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, trabajos de acondicionamiento de reactores nucleares y la construcción de un edificio para el servicio de salvamento y extinción de incendios del aeropuerto de Bariloche.

Tucumán

Además del Acueducto Vipos, el Presupuesto incluye obras de seguridad sobre las rutas nacionales 9 y 38 y trabajos de repavimentación y mantenimiento entre el límite con Catamarca y Aguilares. El acueducto es, por volumen, uno de los proyectos principales de todo el esquema.

Ciudad de Buenos Aires

En CABA se contemplan $18.329 millones para la primera etapa de la readecuación y refuncionalización integral de la Morgue Judicial, además de $1.800 millones para la restauración de fachadas interiores y azoteas del Palacio de Justicia.

Neuquén

La provincia suma obras de mantenimiento y conservación en las rutas nacionales 237, 242 y 40, además de la remodelación y ampliación de un edificio sede.

Misiones

Entre las principales iniciativas aparece el soterramiento de la Ruta Nacional 12 en Posadas, entre las avenidas Las Heras y Tomás Guido, con un importe total de $27.946 millones.

También se prevén obras sobre puentes y la construcción de un edificio para servicios de emergencia en el aeropuerto de Posadas.

Corrientes

El proyecto incluye una variante de paso por la ciudad de Corrientes sobre la Ruta Nacional 12, con un importe total de $17.665 millones, además de viviendas sustentables en Paso de los Libres.

Salta

Se contempla un sistema modular de mantenimiento sobre la Ruta Nacional 40, en el tramo entre Abra de Acay y San Antonio de los Cobres, con un importe total de $30.613 millones.

La Rioja

La provincia reúne cuatro proyectos sobre rutas nacionales. El de mayor magnitud es la Malla 304 de la Ruta Nacional 38, compartida con Catamarca, por $112.814 millones. También figuran trabajos sobre las rutas 38 y 76 y tareas de repavimentación y reconstrucción de banquinas.

Jujuy

El listado incluye mantenimiento de las rutas nacionales 40 y 52 y la construcción de un puente sobre el arroyo Zanjón y sus accesos en la Ruta Nacional 34. Además, aparece una autorización de u$s250 millones para el Parque Fotovoltaico Cauchari, plantas Cauchari Solar IV y V.

Santa Fe

Entre las obras aparecen trabajos de conservación sobre las rutas nacionales 11 y 33, el reciclado y bacheo de la Ruta Nacional 178 y la construcción de terceros carriles en la autopista Buenos Aires-Rosario, con un importe total de $7.985 millones.

Chubut

El Presupuesto contempla la continuidad de obras sobre la Ruta Nacional 3, incluida la duplicación de calzada en el tramo entre el acceso a Puerto Madryn y Trelew, además de trabajos sobre las rutas 3, 40 y 259.

El proyecto de duplicación de calzada tiene un costo total estimado de $15.107 millones, aunque para 2027 se prevé una partida muy inferior al costo total, en línea con el esquema plurianual.

Santa Cruz

La provincia suma mantenimiento de rutas nacionales, transferencia de funciones operativas, reparación de los tableros de los puentes sobre el río Santa Cruz y la construcción de dos nuevos puentes sobre ese río, en la Ruta Nacional 3.

Tierra del Fuego

El plan incorpora distintas intervenciones sobre la Ruta Nacional 3, entre ellas la construcción de obra básica y pavimento desde la avenida Alem hasta el acceso al Parque Nacional Tierra del Fuego y la construcción de nuevos puentes sobre los ríos Bella Vista y Rasmussen.

Catamarca y Formosa

En Catamarca figura la repavimentación de la Ruta Nacional 38 desde el límite con La Rioja hasta Río Ongolí. En Formosa, en tanto, aparece una obra de defensa de margen sobre el río Bermejo vinculada con la Ruta Nacional 95.

Chaco y Santiago del Estero

En Chaco se incluyó la variante de paso de Resistencia sobre la Ruta Nacional 11, con un importe total de $27.131 millones, y la recuperación y mantenimiento del corredor entre General Pinedo y Quimilí, por $134.141 millones.

Sin embargo, el caso de Resistencia muestra con claridad la diferencia entre el costo total de una obra y el dinero que efectivamente se prevé utilizar durante 2027: de los $27.131 millones del proyecto, la partida del próximo ejercicio ronda los $566 millones.

Qué significa que las obras sean plurianuales

La característica principal de estas obras es que no se trata de un paquete que el Estado vaya a pagar íntegramente durante 2027.

El Presupuesto permite incorporar compromisos que atraviesan varios ejercicios. Por eso, una obra puede aparecer con un monto total de decenas o cientos de miles de millones de pesos, pero tener para 2027 una partida mucho menor.

El mecanismo permite que el Estado planifique los compromisos necesarios para completar una obra en varios años, mientras los créditos presupuestarios se distribuyen entre los ejercicios correspondientes.

La propia normativa presupuestaria nacional contempla la planificación plurianual y el Ministerio de Economía estableció para 2027 un esquema de Presupuesto Plurianual 2027-2029.